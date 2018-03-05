Мы узнали реальную цену 12 популярных товаров, и после этого вам расхочется их покупать

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Во время похода в магазин мы редко задумываемся о том, насколько справедлива торговая надбавка. Это разница между себестоимостью товара и продажной ценой. При этом вы наверняка приобретали продукты с наценкой в 400 % и даже не подозревали об этом. Загляните в наш список товаров с неприлично высокой наценкой, чтобы при следующем походе в магазин решить, стоит ли тратить деньги на их покупку.

На наценку влияют издержки производства, акцизные сборы, таможенные сборы и пошлины. И конечно, надбавка должна приносить прибыль самому предприятию и продавцу. Но не всегда цена, которую мы видим в магазине, справедлива. Мы в AdMe.ru были очень удивлены (и даже немного возмущены), когда узнали, что следующие 12 товаров стоят гораздо больше, чем должны.

iPhone X

Хотя Apple не раскрывает своих затрат на производство, исследовательская компания IHS Markit подсчитала, что затраты на создание одного iPhone X (64 Гб) составляют $ 370,25. Цена такого смартфона в магазине — от $ 1 000, то есть наценка составляет 170 %.

Бриллианты

Международная корпорация De Beers, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, в 1947 году провела успешную рекламную кампанию, результаты которой мы наблюдаем до сих пор. Именно она убедила людей, что кольцо с бриллиантом — традиционный и незаменимый атрибут помолвки. В результате вырос и спрос, и цены на бриллианты. Сегодня наценка составляет около 100 %.

Свадебное платье

Цена на свадебное платье в среднем в 3,9 раза выше похожего белого платья, которое не считается свадебным. Размер наценки варьируется в зависимости от бренда и продавца — от 100 до 600 %.

Попкорн

Мы привыкли к тому, что цены на попкорн в кинотеатре выше, чем в магазине. Но мы даже не задумываемся, что торговая надбавка на него намного превышает стоимость самого продукта. По некоторым подсчетам, средняя наценка на попкорн в кинотеатрах составляет 1 275 %.

Вода в бутылках

Цена на бутилированную воду в 300 раз превышает стоимость воды из-под крана. При этом в большинстве случаев мы получаем ту же воду, только отфильтрованную и очищенную. Даже с учетом этих затрат цена остается заоблачной для такого товара.

HDMI-кабели

ТВ и игровые консоли покупают нечасто, поэтому прибыль от их продажи у магазинов электроники не так высока. По этой причине продавцы завышают цены на мелкие продукты вроде HDMI-кабелей. В результате цены на них вырастают в среднем в 10 раз.

Матрасы

Торговая надбавка на матрасы может составлять от 100 до 900 %. Одна из причин такой высокой наценки в том, что люди покупают матрасы не так часто, иногда всего пару раз за всю жизнь, а обновляют только тогда, когда появляется острая необходимость. По данным National Sleep Foundation, 67 % американцев купили свой матрас более 2 лет назад.

Картриджи для принтера

Невысокую прибыль от продаж недорогих принтеров производители компенсируют наценкой на картриджи, поднимая ее до 10 раз, и производители оправдывают такой шаг затратами на исследования и разработки. По некоторым подсчетам, чернила для принтеров обходятся дороже, чем бензин и дорогой алкоголь.

Текстовые сообщения

Настоящая стоимость одного текстового сообщения — 3/10 цента (0,17 рубля). По некоторым подсчетам, отправка 1 Гб текстовых сообщений стоит дороже, чем отправка 1 Гб данных с исследовательской станции NASA по изучению Марса.

Открытки

Обычно наценка поздравительной открытки составляет 50‒100 %. Несмотря на эру цифровых сообщений, они все еще остаются популярными: ежегодно только в США покупают 7 млрд экземпляров.

Кока-кола

Затраты на производство одной банки кока-колы объемом 355 мл составляют $ 0,16 (9,02 рубля). Цена в магазине может доходить до 110 рублей. То есть к тому времени, как банка попадет на прилавок, ее цена может вырасти в 12,5 раза. Кстати, есть и более дорогие банки кока-колы — очень редкие неоткрытые экземпляры, в которых из-за ошибки на производстве нет напитка. Одну из них продали за $ 250 тыс. (около 14 203 738 рублей).

Ассорти из овощей или фруктов

Да, такие овощи и фрукты удобно купить в магазине в качестве здорового перекуса на работу, но помните, что наценка на них может достигать от 55 до 370 %.

А вы готовы переплачивать за какие-то товары? Если да, то в каких случаях?