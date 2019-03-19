Мы узнали, что было в моде в год вашего рождения. Интересно, вы это когда-нибудь носили?

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Мода — особа непредсказуемая. То она дает сбои в матрице, например когда обнаруживается, что почти все девчонки в классе пришли в одинаковых брюках, то периодически возвращается. Тем не менее каждый сезон и каждый год мода диктует свои правила, и ее веяниям не так легко противостоять.

AdMe.ru решил создать хит-парад того, что было в тренде в разные годы прошлого и нынешнего веков. Любопытно, близок ли вам дух определенной модной эпохи и окажется ли, что аксессуар или предмет гардероба, популярный в год вашего рождения, является вашим любимым, а может, наоборот.

1960-е

Начало и конец данного десятилетия были настоящими противоположностями: консервативная сдержанность и яркая фантазийность. Кажется, что с каждым годом женщины демонстрировали все больше открытой кожи.

1960-е были периодом экспериментов, хотя начиналось все с более классических образов. Некоторое время благодаря популярности телевидения и старых фильмов в моде были элегантные образы 1930-х годов. Позже стал востребованным спортивный стиль. Затем в моду вошли оборки, складки, облегающие лифы. А к концу десятилетия образ не был модным без мини-юбки.

  • 1960 — костюм и платье без воротника
  • 1961 — обувь на низком каблуке с квадратным носом
  • 1962 — удлиненное пальто
  • 1963 — платье без рукавов, косынка
  • 1964 — бант для волос
  • 1965 — геометрические принты
  • 1966 — аппликация и необычные принты
  • 1967 — мини-юбка и высокие сапоги
  • 1968 — укороченные брюки
  • 1969 — платье-свитер, трикотажное платье

1970-е

Мода начала 70-х годов мало чем отличалась от моды 60-х, но при этом она была значительно ярче. В это время какой-либо революции в фешен-индустрии не произошло, но она смогла усовершенствовать все самое лучшее из предыдущего десятилетия. Кстати, одним из самых распространенных материалов был полиэстер, и покупатели не ограничивали себя в выборе цветов.

К концу 1970-х оттенки стали более приглушенными. Черный, белый, серый вновь оказались востребованными цветами. В это время популярными, помимо прочего, были туники, платья, халаты. Их крой и фасон зачастую оказывались такими, что не всегда было понятно, предназначались они для дома или для выхода в свет.

  • 1970 — пончо
  • 1971 — короткие шорты
  • 1972 — свитер
  • 1973 — трикотаж и вязаные вещи
  • 1974 — футболка с принтами и надписями
  • 1975 — обувь на танкетке
  • 1976 — тюрбан, накидка
  • 1977 — шарф
  • 1978 — топ, перчатки
  • 1979 — кожаные сапоги

1980-е

1980-е были по-настоящему творческой эпохой. Модельеры пытались создать будущее, но некоторые из них вдохновлялись прошлым. Так, например, после 1983 года был недолгий период возврата моды 1950-х, особенно это было заметно в фасонах женских платьев.

В начале десятилетия были популярны приглушенные цвета: коричневый, земляной. Позже —более яркие, в том числе очень модным был неон. Примечательно, что к концу 1980-х женская одежда стала более мешковатой. А на молодежный стиль оказывали влияние видеоклипы, транслируемые музыкальными телеканалами, где знаменитости порой были одеты чересчур кричаще.

  • 1980 — велюр и бархат
  • 1981 — бриджи, шорты бермуды
  • 1982 — деловой костюм, юбка миди
  • 1983 — бесформенный оверсайз
  • 1984 — спортивная куртка
  • 1985 — одежда с подплечниками
  • 1986 — длинное шерстяное пальто
  • 1987 — юбка мини
  • 1988 — пышная юбка
  • 1989 — принты, имитирующие шкуры животных

1990-е

В начале этого десятилетия покупатели тратились преимущественно на вещи, которые должны были не выходить из моды еще долгое время. Интересно, что в этот период вновь стала востребованной услуга пошива одежды на заказ.

С начала 1990-х городской стиль начал повсеместное распространение благодаря возрастающей популярности хип-хопа. Параллельно набирал обороты и стиль милитари вперемешку с индустриальным. А вот к концу десятилетия люди стали искать и подбирать для себя более гламурные одежду и аксессуары.

  • 1990 — жакет, короткое пальто
  • 1991 — костюм в мужском стиле
  • 1992 — джинсовая куртка, шорты
  • 1993 — облегающее длинное черное пальто
  • 1994 — топ, атласное платье
  • 1995 — объемная куртка, свободная футболка
  • 1996 — берет, бейсболка задом наперед или набок
  • 1997 — расклешенные брюки, сумка с мехом
  • 1998 — облегающий топ на бретелях, майка
  • 1999 — джинсы с декором

2000-е

Благодаря растущей глобализации мода стала настоящим миксом всевозможных традиций и культур, которые отлично сочетались между собой. В начале 2000-х годов нередко можно было обнаружить возврат к моде прошлых десятилетий и спрос на винтажные вещи.

Была популярна так называемая быстрая мода — недорогая одежда из крупных сетевых магазинов. Она по-своему копировала коллекции знаменитых дизайнеров. Одной из отличительных черт этого десятилетия можно также назвать акцент на бренде — к примеру, шейные платки в логотипах Chanel или сумки и кошельки Louis Vuitton.

  • 2000 — короткий топ, зигзагообразный ободок
  • 2001 — крупные серьги-кольца, широкие джинсы
  • 2002 — широкий ремень
  • 2003 — кепка
  • 2004 — джинсы с низкой посадкой, болеро
  • 2005 — цыганская юбка, унты
  • 2006 — жилетка, узкие шорты
  • 2007 — большие солнцезащитные очки
  • 2008 — бахрома, кожаные легинсы
  • 2009 — бандажное платье
  • 2010 — угги

Каким оказался аксессуар или предмет гардероба вашего года рождения? Как думаете, скоро ли вернется мода на него, а может, это уже произошло?

Фото на превью EastNews, EastNews

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