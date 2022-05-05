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Мы сравнили наряды звезд на их первом балу Met Gala с образами этого года

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Первый понедельник мая — важная дата для тех, кто интересуется модой. С 1948 года в этот день проходит роскошный бал, посвященный сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея, сокращенно — Met Ball. Для многих звезд приглашение на это мероприятие — важный символ признания, ведь получить его могут только селебрити А-листа. Из года в год меняется тема бала, и, исходя из этого, гости должны следовать определенному дресс-коду. В этом году он был обозначен как «Позолоченный гламур».

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие наряды выбирали звезды для своего первого легендарного бала, и сравнили их с образами этого года.

Софи Тернер. 2015 vs 2022

Кайя Гербер. 2021 vs 2022

Эмма Стоун. 2009 vs 2022

Джессика Честейн. 2011 vs 2022

Мэйси Уильямс. 2021 vs 2022

Лили Джеймс. 2017 vs 2022

Люси Бойнтон. 2019 vs 2022

Крис Дженнер. 2015 vs 2022

Карди Би. 2018 vs 2022

Гвен Стефани. 2010 vs 2022

Эмили Ратаковски. 2015 vs 2022

Дакота Джонсон. 2014 vs 2022

Хлоя Бэйли. 2021 vs 2022

Винни Харлоу. 2018 vs 2022

Кэти Перри. 2009 vs 2022

Джиджи Хадид. 2015 vs 2022

Белла Хадид. 2015 vs 2022

Хлоя Грейс Морец. 2014 vs 2022

Билли Айлиш. 2021 vs 2022

Кендалл Дженнер. 2014 vs 2022

Ники Минаж. 2013 vs 2022

Блейк Лайвли. 2008 vs 2022

Сара Джессика Паркер. 2006 vs 2022

А вы хотели бы побывать на таком экстравагантном балу?

Фото на превью EVERETT COLLECTION / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Дизайн/Мы сравнили наряды звезд на их первом балу Met Gala с образами этого года
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