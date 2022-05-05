Мы сравнили наряды звезд на их первом балу Met Gala с образами этого года

Первый понедельник мая — важная дата для тех, кто интересуется модой. С 1948 года в этот день проходит роскошный бал, посвященный сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея, сокращенно — Met Ball. Для многих звезд приглашение на это мероприятие — важный символ признания, ведь получить его могут только селебрити А-листа. Из года в год меняется тема бала, и, исходя из этого, гости должны следовать определенному дресс-коду. В этом году он был обозначен как «Позолоченный гламур».