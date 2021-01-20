15+ наших знаменитостей, на которых наряды от-кутюр смотрятся совсем не так, как на моделях
Публичные люди почти всегда выбирают для выхода в свет одежду от-кутюр. Наши знаменитости не исключение. Некоторые из них точь-в-точь повторяют наряды с подиума, другие сочетают их с какими-либо вещами или видоизменяют так, чтобы окончательный образ соответствовал их внешности и характеру. Одно можно сказать точно: дизайнерские костюмы на известных красавицах всегда сидят не так, как на манекенщицах.
Мы в AdMe.ru выбрали 15+ дизайнерских нарядов, которые демонстрировали наши звезды, и предлагаем посмотреть, как одни и те же платья смотрятся на моделях с идеальными фигурами и на обычных женщинах. А в конце статьи мы покажем, как Филипп Киркоров искусно стилизовал роскошное пончо из коллекции Dolce & Gabbana.
1. Balenciaga — Любовь Успенская
2. Elie Saab — Ксения Собчак
3. Alessandra Rich — Тина Канделаки
4. David Koma — Зара
5. Richard Quinn — Яна Рудковская
6. Tom Ford — Татьяна Навка
7. Maison Margiela — Елена Темникова
8. Gucci — Светлана Лобода
9. Versace — Вера Брежнева
10. Chloe — Екатерина Варнава
11. Versace — Ани Лорак
12. Miu Miu — Виктория Исакова
13. No. 21 — Юлия Высоцкая
14. Paco Rabanne — Юлианна Караулова
15. Balenciaga — Рената Литвинова
16. Zuhair Murad — Виктория Лопырева
Бонус: Dolce & Gabbana — Филипп Киркоров
Как вы считаете, на ком наряды смотрятся более эффектно: на моделях или на знаменитостях?