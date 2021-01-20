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15+ наших знаменитостей, на которых наряды от-кутюр смотрятся совсем не так, как на моделях

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Публичные люди почти всегда выбирают для выхода в свет одежду от-кутюр. Наши знаменитости не исключение. Некоторые из них точь-в-точь повторяют наряды с подиума, другие сочетают их с какими-либо вещами или видоизменяют так, чтобы окончательный образ соответствовал их внешности и характеру. Одно можно сказать точно: дизайнерские костюмы на известных красавицах всегда сидят не так, как на манекенщицах.

Мы в AdMe.ru выбрали 15+ дизайнерских нарядов, которые демонстрировали наши звезды, и предлагаем посмотреть, как одни и те же платья смотрятся на моделях с идеальными фигурами и на обычных женщинах. А в конце статьи мы покажем, как Филипп Киркоров искусно стилизовал роскошное пончо из коллекции Dolce & Gabbana.

1. Balenciaga — Любовь Успенская

2. Elie Saab — Ксения Собчак

3. Alessandra Rich — Тина Канделаки

4. David Koma — Зара

5. Richard Quinn — Яна Рудковская

6. Tom Ford — Татьяна Навка

7. Maison Margiela — Елена Темникова

8. Gucci — Светлана Лобода

9. Versace — Вера Брежнева

10. Chloe — Екатерина Варнава

11. Versace — Ани Лорак

12. Miu Miu — Виктория Исакова

13. No. 21 — Юлия Высоцкая

14. Paco Rabanne — Юлианна Караулова

15. Balenciaga — Рената Литвинова

16. Zuhair Murad — Виктория Лопырева

Бонус: Dolce & Gabbana — Филипп Киркоров

Как вы считаете, на ком наряды смотрятся более эффектно: на моделях или на знаменитостях?

Фото на превью Ik Aldama / DPA / East News, rudkovskayaofficial / Instagram
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