15+ наших знаменитостей, на которых наряды от-кутюр смотрятся совсем не так, как на моделях

Публичные люди почти всегда выбирают для выхода в свет одежду от-кутюр. Наши знаменитости не исключение. Некоторые из них точь-в-точь повторяют наряды с подиума, другие сочетают их с какими-либо вещами или видоизменяют так, чтобы окончательный образ соответствовал их внешности и характеру. Одно можно сказать точно: дизайнерские костюмы на известных красавицах всегда сидят не так, как на манекенщицах.