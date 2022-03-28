Мы сравнили, как выглядели 18 нарядов с «Оскара» на актрисах и на моделях с подиума
Каждый год церемония вручения премии «Оскар» притягивает внимание миллионов поклонников по всему миру. И пока одни гадают, кто же из номинантов унесет с собой заветную статуэтку, других приковывают к экранам образы гостей. Ведь красная дорожка уже давно стала этаким подиумом для демонстрации нарядов. Многие из них, как правило, шьются на заказ. Но нередки случаи, когда актрисы останавливают выбор на платьях из представленных модельерами коллекций.
Мы в AdMe.ru полюбопытствовали и посмотрели, как выглядели 18 нарядов с ковровой дорожки «Оскара» разных лет на подиуме, когда мир увидел их впервые.
Шарлиз Терон в Christian Dior
Аманда Сейфрид в Giorgio Armani
Кейт Бланшетт в Giorgio Armani
Леди Гага в Brandon Maxwell
Дженнифер Лопес в Zuhair Murad
Марго Робби в Chanel
Эмма Уотсон в Ralph Lauren
Дакота Джонсон в Gucci
Эллисон Дженни в Marc Bouwer
Сара Полсон в Marc Jacobs
Кира Найтли в Valentino
Энн Хэтэуэй в Valentino
Хелен Миррен в Schiaparelli
Гвинет Пэлтроу в Ralph & Russo
Рейчел Макадамс в Elie Saab
Фрэнсис Макдорманд в Valentino
Николь Кидман в Christian Dior
Джейн Фонда в Elie Saab
Большинство нарядов из подборки было видоизменено: дизайнер придумал одно, а звезда переделала его творение на свой вкус. Как вы считаете, насколько это оправданно и какие версии понравились вам больше: представленные на подиуме или на «Оскаре»?