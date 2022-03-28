Мы сравнили, как выглядели 18 нарядов с «Оскара» на актрисах и на моделях с подиума

Каждый год церемония вручения премии «Оскар» притягивает внимание миллионов поклонников по всему миру. И пока одни гадают, кто же из номинантов унесет с собой заветную статуэтку, других приковывают к экранам образы гостей. Ведь красная дорожка уже давно стала этаким подиумом для демонстрации нарядов. Многие из них, как правило, шьются на заказ. Но нередки случаи, когда актрисы останавливают выбор на платьях из представленных модельерами коллекций.