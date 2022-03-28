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Мы сравнили, как выглядели 18 нарядов с «Оскара» на актрисах и на моделях с подиума

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Каждый год церемония вручения премии «Оскар» притягивает внимание миллионов поклонников по всему миру. И пока одни гадают, кто же из номинантов унесет с собой заветную статуэтку, других приковывают к экранам образы гостей. Ведь красная дорожка уже давно стала этаким подиумом для демонстрации нарядов. Многие из них, как правило, шьются на заказ. Но нередки случаи, когда актрисы останавливают выбор на платьях из представленных модельерами коллекций.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали и посмотрели, как выглядели 18 нарядов с ковровой дорожки «Оскара» разных лет на подиуме, когда мир увидел их впервые.

Шарлиз Терон в Christian Dior

Аманда Сейфрид в Giorgio Armani

Кейт Бланшетт в Giorgio Armani

Леди Гага в Brandon Maxwell

Дженнифер Лопес в Zuhair Murad

Марго Робби в Chanel

Эмма Уотсон в Ralph Lauren

Дакота Джонсон в Gucci

Эллисон Дженни в Marc Bouwer

Сара Полсон в Marc Jacobs

Кира Найтли в Valentino

Энн Хэтэуэй в Valentino

Хелен Миррен в Schiaparelli

Гвинет Пэлтроу в Ralph & Russo

Рейчел Макадамс в Elie Saab

Фрэнсис Макдорманд в Valentino

Николь Кидман в Christian Dior

Джейн Фонда в Elie Saab

Большинство нарядов из подборки было видоизменено: дизайнер придумал одно, а звезда переделала его творение на свой вкус. Как вы считаете, насколько это оправданно и какие версии понравились вам больше: представленные на подиуме или на «Оскаре»?

Фото на превью Marcio Madeira / News Pictures / East News, Anthony Behar / Sipa USA / East News
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AdMe/Дизайн/Мы сравнили, как выглядели 18 нарядов с «Оскара» на актрисах и на моделях с подиума
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