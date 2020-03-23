Мы сравнили 19 выходов знаменитостей с подиумными образами. На ком сидит лучше — решать вам

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Знаменитости нередко выходят в свет в нарядах из последних дизайнерских коллекций. А кто-то из звезд предпочитает винтажные наряды с показов прошлых лет. Как, к примеру, хип-хоп-исполнительница Карди Би, которая выбрала для красной ковровой дорожки премии Grammy платье из коллекции 1995 года. И подиумные наряды на знаменитостях всегда сидят иначе, чем на моделях. На ком-то лучше, на ком-то хуже, но неизменно иначе.

AdMe.ru с интересом сравнивает выходы моделей на подиум во время показа дизайнерских коллекций с появлениями знаменитостей на различных мероприятиях. А кому больше идет тот или иной наряд — решать вам.

19. Показ Oscar de la Renta и Селин Дион

Селин Дион называют звездой стритстайла и модной иконой. И канадская певица не устает доказывать, что эти эпитеты заслуженны. Так, она появилась в эффектном наряде из коллекции Oscar de la Rentа осень-зима — 2020. В отличие от подиумного образа, темно-зеленым ботфортам звезда предпочла элегантные белые. А букет пионов стал дополнительным акцентом.

18. Показ Mugler и Карди Би

На церемонии вручения премии Grammy в 2019 году хип-хоп-исполнительница появилась в винтажном платье из коллекции Mugler 1995 года. Модные критики сравнивают платье с картиной Боттичелли «Рождение Венеры» — темная юбка раскрывается «ракушкой», а верх наряда имеет эффект голого тела.

17. Показ Iris van Herpen и Кара Делевинь

Для выхода в свет Кара Делевинь выбрала платье нидерландского бренда Iris van Herpen с психоделическим принтом. Девушка повторила подиумный образ один в один, вплоть до укладки волос.

16. Показ Gucci и Николь Кидман

На пресс-конференции, посвященной съемкам в сериале «Отыграть назад», Николь Кидман появилась в образе из коллекции весна-лето — 2020 Gucci. Актриса предпочла не надевать солнцезащитные очки на толстой цепи, а вместо юбки с высокими разрезами выбрала брюки.

15. Показ Giambattista Valli и Наталья Водянова

Для появления на благотворительном вечере фонда «Обнаженные сердца» в Лондоне в 2019 году модель и филантроп выбрала пышное платье брусничного цвета со множеством воланов. Образ был дополнен многоярусным колье и серьгами. Неожиданным аксессуаром стали эльфийские ушки, благодаря которым Наталья стала похожа на принцессу из сказки.

14. Показ Dries Van Noten и Марго Робби

Благодаря декору из перьев на баске Марго Робби на премьере фильма «Хищные птицы» сама была похожа на экзотическую птичку. В отличие от подиумного образа, на юбке у актрисы не было длинного шлейфа из тафты в горошек, а дополняли образ крупные серьги-кольца, усыпанные стразами.

13. Показ Emilia Wickstead и Рене Зеллвегер

Облегающее розовое платье с открытыми плечами подчеркнуло фигуру актрисы. Образ Зеллвегер дополнила изящными белыми лодочками. Разноцветный зонт, который звезде пришлось взять в руки из-за проливного дождя, сделал ее выход еще более ярким и запоминающимся.

12. Показ Givenchy и Рианна

Для посещения церемонии вручения премии Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США певица выбрала платье Givenchy насыщенного фиалкового цвета. Образ дополняли босоножки с высокой шнуровкой и массивные серьги в цвет платья.

11. Показ Givenchy и Галь Гадот

Галь Гадот появилась на красной ковровой дорожке премии «Оскар-2020» в платье Givenchy с пышной розовой юбкой и лифом из черного кружева. В отличие от наряда, который был продемонстрирован на подиуме, у Гадот отсутствовали рукава-крылышки. Также актриса не стала подчеркивать талию широким ремнем.

10. Показ Richard Quinn и Кендалл Дженнер

Роскошное платье с крупными цветами подчеркивает идеальную фигуру Кендалл Дженнер. В этом наряде она появилась на церемонии вручения премии «Эмми-2019».

9. Показ Ralph & Russo и Оливия Калпо

Модель и актриса Оливия Калпо для появления на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля в 2019 году выбрала подвенечный наряд Ralph & Russo. И надо признать, что «мисс Вселенная — 2012» выглядела в этом наряде просто сногсшибательно.

8. Показ Moschino и Рита Ора

Для выхода в свет Ора выбрала «нарисованное» платье от Moschino. Чулки и перчатки с черными каракулями, огромный, будто бы разрисованный маркером бант — платье выглядит достаточно эпатажно, но идет певице. А укладка в стиле Мэрилин Монро только дополняет образ.

7. Показ Ralph & Russo и Николь Кидман

Платье в пол, подчеркивающее очертания фигуры, и золотые локоны, которые обрамляют лицо, — это самая настоящая голливудская классика. Нам кажется, что актрисе очень идет этот утонченный образ.

6. Показ Emilia Wickstead и герцогиня Кембриджская

Тот самый случай, когда не остается сомнений, что улыбка — это лучшее украшение любого образа. Для выхода герцогини у этого лазурно-голубого платья изменили покрой рукава. Также образ дополнен небольшим бантиком-брошью.

5. Показ Givenchy и Джулианна Мур

Модель из-за странного головного убора выглядит в этом наряде инопланетным существом. А Джулианна Мур, как и полагается кинодиве, просто великолепна в серебристом платье с пайетками и розовой накидкой. Актриса дополнила образ серебристым клатчем и удлиненными серьгами.

4. Показ Alexander McQueen и Леди Гага

Для лондонской премьеры фильма «Звезда родилась» Леди Гага выбрала платье Alexander McQueen из коллекции 2013 года с расшитым корсетом, кружевным воротником и пышной юбкой. Образ белой королевы дополнял макияж в пастельных тонах и волосы, собранные в пучок.

3. Показ Chanel и Пенелопа Крус

Надо признать, что изысканный наряд Chanel в серебристо-серых тонах сидит одинаково хорошо и на модели, и на актрисе. Пенелопа дополнила свой образ клатчем и изящными удлиненными серьгами.

2. Показ Moschino и Зендая

Роскошное платье-бабочка не требует никаких аксессуаров, ведь лучшее украшение любой бабочки — это ее броский окрас. Поэтому Зендая лишь дополнила образ лаконичными черными босоножками. Любопытно, что в наряде актрисы и певицы, в отличие от подиумного образа, бабочка почему-то лишилась своих усиков.

1. Показ Jean Paul Gaultier и Ева Грин

Ева Грин продемонстрировала пример того, как экстравагантный образ с подиума можно превратить в роскошный наряд для красных ковровых дорожек. Платье Jean Paul Gaultier актриса дополнила металлическими босоножками на высоком каблуке, драгоценными браслетами на запястьях, серьгами и макияжем с акцентом на яркие губы.