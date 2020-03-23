Мы сравнили 19 выходов знаменитостей с подиумными образами. На ком сидит лучше — решать вам
Знаменитости нередко выходят в свет в нарядах из последних дизайнерских коллекций. А кто-то из звезд предпочитает винтажные наряды с показов прошлых лет. Как, к примеру, хип-хоп-исполнительница Карди Би, которая выбрала для красной ковровой дорожки премии Grammy платье из коллекции 1995 года. И подиумные наряды на знаменитостях всегда сидят иначе, чем на моделях. На ком-то лучше, на ком-то хуже, но неизменно иначе.
AdMe.ru с интересом сравнивает выходы моделей на подиум во время показа дизайнерских коллекций с появлениями знаменитостей на различных мероприятиях. А кому больше идет тот или иной наряд — решать вам.
19. Показ Oscar de la Renta и Селин Дион
Селин Дион называют звездой стритстайла и модной иконой. И канадская певица не устает доказывать, что эти эпитеты заслуженны. Так, она появилась в эффектном наряде из коллекции Oscar de la Rentа осень-зима — 2020. В отличие от подиумного образа, темно-зеленым ботфортам звезда предпочла элегантные белые. А букет пионов стал дополнительным акцентом.
18. Показ Mugler и Карди Би
На церемонии вручения премии Grammy в 2019 году хип-хоп-исполнительница появилась в винтажном платье из коллекции Mugler 1995 года. Модные критики сравнивают платье с картиной Боттичелли «Рождение Венеры» — темная юбка раскрывается «ракушкой», а верх наряда имеет эффект голого тела.
17. Показ Iris van Herpen и Кара Делевинь
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Для выхода в свет Кара Делевинь выбрала платье нидерландского бренда Iris van Herpen с психоделическим принтом. Девушка повторила подиумный образ один в один, вплоть до укладки волос.
16. Показ Gucci и Николь Кидман
На пресс-конференции, посвященной съемкам в сериале «Отыграть назад», Николь Кидман появилась в образе из коллекции весна-лето — 2020 Gucci. Актриса предпочла не надевать солнцезащитные очки на толстой цепи, а вместо юбки с высокими разрезами выбрала брюки.
15. Показ Giambattista Valli и Наталья Водянова
Для появления на благотворительном вечере фонда «Обнаженные сердца» в Лондоне в 2019 году модель и филантроп выбрала пышное платье брусничного цвета со множеством воланов. Образ был дополнен многоярусным колье и серьгами. Неожиданным аксессуаром стали эльфийские ушки, благодаря которым Наталья стала похожа на принцессу из сказки.
14. Показ Dries Van Noten и Марго Робби
Благодаря декору из перьев на баске Марго Робби на премьере фильма «Хищные птицы» сама была похожа на экзотическую птичку. В отличие от подиумного образа, на юбке у актрисы не было длинного шлейфа из тафты в горошек, а дополняли образ крупные серьги-кольца, усыпанные стразами.
13. Показ Emilia Wickstead и Рене Зеллвегер
Облегающее розовое платье с открытыми плечами подчеркнуло фигуру актрисы. Образ Зеллвегер дополнила изящными белыми лодочками. Разноцветный зонт, который звезде пришлось взять в руки из-за проливного дождя, сделал ее выход еще более ярким и запоминающимся.
12. Показ Givenchy и Рианна
Для посещения церемонии вручения премии Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США певица выбрала платье Givenchy насыщенного фиалкового цвета. Образ дополняли босоножки с высокой шнуровкой и массивные серьги в цвет платья.
11. Показ Givenchy и Галь Гадот
Галь Гадот появилась на красной ковровой дорожке премии «Оскар-2020» в платье Givenchy с пышной розовой юбкой и лифом из черного кружева. В отличие от наряда, который был продемонстрирован на подиуме, у Гадот отсутствовали рукава-крылышки. Также актриса не стала подчеркивать талию широким ремнем.
10. Показ Richard Quinn и Кендалл Дженнер
Роскошное платье с крупными цветами подчеркивает идеальную фигуру Кендалл Дженнер. В этом наряде она появилась на церемонии вручения премии «Эмми-2019».
9. Показ Ralph & Russo и Оливия Калпо
Модель и актриса Оливия Калпо для появления на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля в 2019 году выбрала подвенечный наряд Ralph & Russo. И надо признать, что «мисс Вселенная — 2012» выглядела в этом наряде просто сногсшибательно.
8. Показ Moschino и Рита Ора
Для выхода в свет Ора выбрала «нарисованное» платье от Moschino. Чулки и перчатки с черными каракулями, огромный, будто бы разрисованный маркером бант — платье выглядит достаточно эпатажно, но идет певице. А укладка в стиле Мэрилин Монро только дополняет образ.
7. Показ Ralph & Russo и Николь Кидман
Платье в пол, подчеркивающее очертания фигуры, и золотые локоны, которые обрамляют лицо, — это самая настоящая голливудская классика. Нам кажется, что актрисе очень идет этот утонченный образ.
6. Показ Emilia Wickstead и герцогиня Кембриджская
Тот самый случай, когда не остается сомнений, что улыбка — это лучшее украшение любого образа. Для выхода герцогини у этого лазурно-голубого платья изменили покрой рукава. Также образ дополнен небольшим бантиком-брошью.
5. Показ Givenchy и Джулианна Мур
Модель из-за странного головного убора выглядит в этом наряде инопланетным существом. А Джулианна Мур, как и полагается кинодиве, просто великолепна в серебристом платье с пайетками и розовой накидкой. Актриса дополнила образ серебристым клатчем и удлиненными серьгами.
4. Показ Alexander McQueen и Леди Гага
Для лондонской премьеры фильма «Звезда родилась» Леди Гага выбрала платье Alexander McQueen из коллекции 2013 года с расшитым корсетом, кружевным воротником и пышной юбкой. Образ белой королевы дополнял макияж в пастельных тонах и волосы, собранные в пучок.
3. Показ Chanel и Пенелопа Крус
Надо признать, что изысканный наряд Chanel в серебристо-серых тонах сидит одинаково хорошо и на модели, и на актрисе. Пенелопа дополнила свой образ клатчем и изящными удлиненными серьгами.
2. Показ Moschino и Зендая
Роскошное платье-бабочка не требует никаких аксессуаров, ведь лучшее украшение любой бабочки — это ее броский окрас. Поэтому Зендая лишь дополнила образ лаконичными черными босоножками. Любопытно, что в наряде актрисы и певицы, в отличие от подиумного образа, бабочка почему-то лишилась своих усиков.
1. Показ Jean Paul Gaultier и Ева Грин
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Ева Грин продемонстрировала пример того, как экстравагантный образ с подиума можно превратить в роскошный наряд для красных ковровых дорожек. Платье Jean Paul Gaultier актриса дополнила металлическими босоножками на высоком каблуке, драгоценными браслетами на запястьях, серьгами и макияжем с акцентом на яркие губы.
Как вы считаете, в каком из этих модных батлов победили модели, а в каком — знаменитости?