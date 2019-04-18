Мы разыскали девушек из рекламы косметики, чтобы посмотреть, как они выглядят без макияжа
При отборе моделей для рекламы косметики разные бренды руководствуются разными принципами: кто-то ищет девушек с лицами, похожими на чистый холст, на котором можно изобразить что угодно, а кто-то предпочитает моделей с запоминающимися чертами, чтобы передать неповторимость продукта. В одном эти рекламы схожи: даже если нам кажется, что модель на экране едва накрашена, на самом деле на ней несколько слоев косметики. А как она выглядит без макияжа — непонятно.
Наткнувшись на очередную рекламу косметического бренда, мы в AdMe.ru пришли к выводу, что по достоинству оценить возможности рекламируемого продукта сложно, ведь непонятно, как девушки выглядят без косметики и как макияж их преобразил. Поэтому мы решили разыскать моделей, ставших лицами популярных косметических брендов, и посмотреть, как они выглядят без тональной основы, консилеров, хайлайтеров и прочих мейкап-средств.
1. Белла Хадид — Dior
2. Саша Лусс — Dior
3. Линдси Уиксон — Yves Saint Laurent
4. Карли Клосс — Dior
5. Диана Крюгер — Chanel
6. Марина Линчук — Dior
7. Шарлотта Казираги — Gucci
8. Андреа Пежич — Make Up For Ever
9. Кара Делевинь — Yves Saint Laurent
10. Даутцен Крус — L’Oréal Paris
11. Джордан Данн — Burberry
12. Руби Роуз — Urban Decay
13. Марта Хант — Revlon
14. Саша Пивоварова — Lolita Lempicka
15. Эбби Ли Кершоу — Calvin Klein
16. Лара Стоун — Calvin Klein
17. Арленис Соса — Lancôme
18. Хана Бен Абдесслем — Lancôme
19. Кэндис Свейнпол — Max Factor
20. Барбара Палвин — L’Oréal
21. Фань Бинбин — L’Oréal
22. Анаис Пульо — Lancôme
Признайтесь, хотелось ли вам когда-то поменяться местами с девушками из рекламных буклетов, чтобы блеснуть идеальным макияжем? Или вы ратуете за естественность и с куда большим удовольствием рассматриваете снимки лиц без мейкапа?
Фото на превью Saint Laurent, lindseywixson / Instagram