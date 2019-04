Мы разыскали девушек из рекламы косметики, чтобы посмотреть, как они выглядят без макияжа

При отборе моделей для рекламы косметики разные бренды руководствуются разными принципами: кто-то ищет девушек с лицами, похожими на чистый холст, на котором можно изобразить что угодно, а кто-то предпочитает моделей с запоминающимися чертами, чтобы передать неповторимость продукта. В одном эти рекламы схожи: даже если нам кажется, что модель на экране едва накрашена, на самом деле на ней несколько слоев косметики. А как она выглядит без макияжа — непонятно.

Наткнувшись на очередную рекламу косметического бренда, мы в AdMe.ru пришли к выводу, что по достоинству оценить возможности рекламируемого продукта сложно, ведь непонятно, как девушки выглядят без косметики и как макияж их преобразил. Поэтому мы решили разыскать моделей, ставших лицами популярных косметических брендов, и посмотреть, как они выглядят без тональной основы, консилеров, хайлайтеров и прочих мейкап-средств.

1. Белла Хадид — Dior

2. Саша Лусс — Dior

3. Линдси Уиксон — Yves Saint Laurent

4. Карли Клосс — Dior

5. Диана Крюгер — Chanel

6. Марина Линчук — Dior

7. Шарлотта Казираги — Gucci

8. Андреа Пежич — Make Up For Ever

9. Кара Делевинь — Yves Saint Laurent

10. Даутцен Крус — L’Oréal Paris

11. Джордан Данн — Burberry

12. Руби Роуз — Urban Decay

13. Марта Хант — Revlon

14. Саша Пивоварова — Lolita Lempicka

15. Эбби Ли Кершоу — Calvin Klein

16. Лара Стоун — Calvin Klein

17. Арленис Соса — Lancôme

18. Хана Бен Абдесслем — Lancôme

19. Кэндис Свейнпол — Max Factor

20. Барбара Палвин — L’Oréal

21. Фань Бинбин — L’Oréal

22. Анаис Пульо — Lancôme