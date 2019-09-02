Мы пофантазировали о том, как выглядели бы герои Disney, если бы с ними можно было столкнуться на улице

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Наши дети, да и, что греха таить, мы сами любим пересматривать старые мультфильмы Disney и с нетерпением ждем выхода новых. Ведь кто из нас не следил с замиранием сердца за любовными перипетиями в отношениях Аладдина и Жасмин, не переживал за сестренок Эльзу и Анну, не всплакнул над нелегкой судьбой Мигеля из «Тайны Коко»? Уверены, что в реальной жизни эти персонажи были бы отличными ребятами и девчонками.

Мы в AdMe.ru привыкли подходить ко всему творчески, поэтому решили поэкспериментировать и представить, как выглядели бы наши любимые мультяшные герои, если бы жили в нашем мире.

1. Эльза — «Холодное сердце»

2. Ариэль — «Русалочка»

3. Аладдин — «Аладдин»

4. Рапунцель — «Рапунцель: Запутанная история»

5. Белоснежка — «Белоснежка и семь гномов»

6. Иккинг — «Как приручить дракона»

7. Белль — «Красавица и Чудовище»

8. Мерида — «Храбрая сердцем»

9. Вуди — «История игрушек»

10. Моана — «Моана»

11. Анна — «Холодное сердце»

12. Тарзан — «Тарзан»

13. Покахонтас — «Покахонтас»

14. Аврора — «Спящая красавица»

15. Жасмин — «Аладдин»

16. Ральф — «Ральф»

17. Альфредо Лингвини — «Рататуй»

18. Лило — «Лило и Стич»

19. Пенни — «Вольт»

20. Карл Фредриксен — «Вверх»

21. Мигель Ривера — «Тайна Коко»

Кого еще вы хотели бы увидеть в нашей подборке? Если наберется много пожеланий, то обязательно сделаем 2-ю часть.

Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru

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