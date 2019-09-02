Мы пофантазировали о том, как выглядели бы герои Disney, если бы с ними можно было столкнуться на улице
Наши дети, да и, что греха таить, мы сами любим пересматривать старые мультфильмы Disney и с нетерпением ждем выхода новых. Ведь кто из нас не следил с замиранием сердца за любовными перипетиями в отношениях Аладдина и Жасмин, не переживал за сестренок Эльзу и Анну, не всплакнул над нелегкой судьбой Мигеля из «Тайны Коко»? Уверены, что в реальной жизни эти персонажи были бы отличными ребятами и девчонками.
Мы в AdMe.ru привыкли подходить ко всему творчески, поэтому решили поэкспериментировать и представить, как выглядели бы наши любимые мультяшные герои, если бы жили в нашем мире.
1. Эльза — «Холодное сердце»
2. Ариэль — «Русалочка»
3. Аладдин — «Аладдин»
4. Рапунцель — «Рапунцель: Запутанная история»
5. Белоснежка — «Белоснежка и семь гномов»
6. Иккинг — «Как приручить дракона»
7. Белль — «Красавица и Чудовище»
8. Мерида — «Храбрая сердцем»
9. Вуди — «История игрушек»
10. Моана — «Моана»
11. Анна — «Холодное сердце»
12. Тарзан — «Тарзан»
13. Покахонтас — «Покахонтас»
14. Аврора — «Спящая красавица»
15. Жасмин — «Аладдин»
16. Ральф — «Ральф»
17. Альфредо Лингвини — «Рататуй»
18. Лило — «Лило и Стич»
19. Пенни — «Вольт»
20. Карл Фредриксен — «Вверх»
21. Мигель Ривера — «Тайна Коко»
Кого еще вы хотели бы увидеть в нашей подборке? Если наберется много пожеланий, то обязательно сделаем 2-ю часть.
Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru