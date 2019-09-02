Мы пофантазировали о том, как выглядели бы герои Disney, если бы с ними можно было столкнуться на улице

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Наши дети, да и, что греха таить, мы сами любим пересматривать старые мультфильмы Disney и с нетерпением ждем выхода новых. Ведь кто из нас не следил с замиранием сердца за любовными перипетиями в отношениях Аладдина и Жасмин, не переживал за сестренок Эльзу и Анну, не всплакнул над нелегкой судьбой Мигеля из «Тайны Коко»? Уверены, что в реальной жизни эти персонажи были бы отличными ребятами и девчонками.