Мы перевели на русский 14 названий известных брендов и по-новому взглянули на привычные вещи

Мир вокруг нас такой пестрый, динамичный и стремительный, что то и дело возникают вещи, которые приходится принимать как данность, не задумываясь о них. Яркий пример — бренды, с которыми мы имеем дело. Скажем, мы не размышляем о том, откуда происходит имя фирмы Nokia или почему шампунь Pantene называется именно так. А ведь у всего есть свое объяснение, и порой довольно любопытное.

Мы в AdMe.ru обожаем разбираться в таких нюансах, узнавать новое и рассказывать об этом читателям. Вот и сегодня мы основательно подготовились и выяснили, что к чему в именах всемирно известных товаров.

1. Xiaomi

Эта относительно молодая (ей всего 11 лет) китайская корпорация в 2021 году стала мировым лидером по продажам смартфонов. А переводится с китайского на русский название очень просто и даже мило: «маленькое рисовое зернышко».

2. Panasonic

Название этого бренда можно понимать как «всезвучие». Само слово panasonic (англ.) состоит из двух отдельных слов: pan — «все» и sonic — «звук».

3. Pantene

Многими любимый шампунь и другие средства для ухода за волосами бренда Pantene называются именно так потому, что в своем составе эти продукты имеют пантенол — средство, которое применяется для увлажнения кожи и ускорения ее регенерации.

4. Uniqlo

Японский бренд одежды раньше имел наименование чуть длиннее: Unique Clothing Warehouse, что с английского можно перевести как «магазин уникальной одежды». Позднее название сократилось до хорошо знакомого нам слова uniqlo — «уникальная одежда».

5. Nike

Название спортивного бренда, которое уже практически стало нарицательным для кроссовок, происходит от имени греческой богини победы — Ники. К слову, многие не знают об этом факте и произносят название как «найк», тогда как правильнее будет «найки».

6. Avon

Наверное, не найдется такой квартиры, в которой хоть где-нибудь глубоко в недрах шкафа не лежала бы баночка крема или ароматной воды с логотипом Avon: настолько популярна эта косметическая сеть. А название она берет от валлийского слова afon — «река».

7. Faberlic

Еще один бренд косметики и товаров домашнего обихода, о котором не знает лишь ленивый. Его название может быть вольно интерпретировано как «мастер над образом». «Фабер» — латинское слово, означает «мастер», «маэстро». «Лик» — славянское — «лицо», «образ».

8. o.b.

Первые тампоны o.b. начали выпускать еще в далеком 1950 году. И название у них самое говорящее, какое только может быть у такого товара женской гигиены. Ведь эти 2 буквы означают сокращенное немецкое сочетание ohne Binde — «без прокладок».

9. Kotex

А в основе названия этого бренда лежит фраза рабочего, который описал продукт как cotton-like texture, то есть «с хлопковой текстурой», или «как хлопок». Со временем это английское словосочетание сократилось и превратилось в Kotex.

10. Persil

Как и в случае с шампунем Pantene, этот стиральный порошок назван благодаря своему содержимому: в его составе — перборат натрия и силикаты.

11. Bork

Слово bork произошло от немецкого глагола abborken, которое можно перевести как «очищать от коры». Таким образом, короткую версию этой фразы можно интерпретировать как «очищение».

12. Dr Pepper

В названии любимой многими газировки содержится бодрое и острое английское слово «перчик». Но нет определенного мнения, почему придумали именно такое наименование. Может быть, в честь реально существовавшего доктора Пеппера, а может, потому, что напиток наполняет нас энергией.

13. PocketBook

Название этой удобной электронной книги полностью оправдывает ее функцию. PocketBook (англ.) можно понимать как «карманная книга» или «небольшая книжечка», потому что pocket — «карман».

14. Nokia

Этот бренд невозможно забыть тем, чье детство пришлось на конец 90-х. Однако знаменитые финские телефоны пользуются популярностью до сих пор. Название марки происходит от имени города, а то, в свою очередь, от старинного финского слова, имеющего значение «черные соболи». Эти животные водились в тех краях.