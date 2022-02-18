Мы перевели 12 названий известных брендов на русский язык и теперь точно знаем, что лежит на полках в магазинах

Не зря говорят: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Поэтому имя бренда должно быть ярким, запоминающимся и способным покорить весь мир. И не беда, что иногда в переводе на другие языки названия известных торговых марок звучат немного странно и даже абсурдно. Главное — быть у всех на слуху.

Мы в AdMe.ru, вооружившись словарем, выяснили, как бы на русском языке назывались известные мировые компании. И некоторые обозначения до сих пор не укладываются в наших головах.

1. Supreme

Популярный американский бренд молодежной одежды Supreme известен во всем мире. В том числе благодаря своим громким коллаборациям с титанами модной индустрии, такими как Louis Vuitton, Lacoste, Nike, Vans и другие. Само название бренда буквально переводится как «высший».

2. Volvo

Название этой автомобильной марки произошло от латинского слова volvere, которое означает «катить». Само же слово volvo можно перевести как «я качусь».

3. Nikon

Nikon, один из крупнейших в мире производителей фотоаппаратуры и комплектующих, взял свое название от Nippon Kōgaku, что переводится как «японский оптический».

4. Palmolive

История известной торговой марки началась в 1898 году с создания мыла Palmolive, в составе которого были пальмовое и оливковое масла. Названия ключевых компонентов и были взяты за основу имени бренда, которое можно дословно перевести как «пальма и олива».

5. Merries

Название японских подгузников и трусиков для детей Merries произошло от английского слова merry. Оно переводится как «веселый, счастливый».

6. Poco

До 2020 года торговая марка смартфонов Poco была частью компании Xiaomi. Теперь это самостоятельный бренд, который пользуется большой популярностью. В переводе с испанского poco означает «малый, немного, чуть-чуть».

7. Lenovo

Известный производитель смартфонов, компьютеров, ноутбуков и другой электроники Lenovo подошел к выбору названия не без креатива. Lenovo — это комбинация английского слова legend и латинского novo. То есть дословно название переводится как «новая легенда».

8. Whirlpool

С этим производителем бытовой техники все максимально просто. Английское слово whirlpool означает «водоворот». Именно такие ассоциации возникли у основателей компании с их первой стиральной машиной.

9. Oriflame

Завоевавшая весь мир компания Oriflame была названа в честь боевого королевского знамени средневековой Франции — Oriflamme. Это слово произошло от латинского aurea flamma и переводится как «золотое пламя».

10. Obey

Бренд одежды Obey был создан художником Шепардом Фейри. Уж не знаем, какой смысл он вкладывал в название, но obey буквально означает «подчиняться, повиноваться».

11. Libresse

Бренд женских прокладок Libresse взял свое название от слова libre, которое переводится как «свобода, свободный».

12. Asics

Название известного бренда спортивной одежды и обуви — это аббревиатура от латинского Anima sana in corpore sano. Это выражение по-русски звучит как знакомая всем нам с детства фраза «В здоровом теле — здоровый дух».