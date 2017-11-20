10 несуразных фототрендов из соцсетей, которые у каждого вызовут вопросы
Кажется, людям уже скучно просто фотографироваться — в последнее время всякие странные фототренды и флешмобы множатся как грибы после дождя. Иногда результат вполне интересен, а иной раз, глядя на очередное творение, думаешь: «Боже, ну зачем?!»
AdMe.ru собрал десятку самых креативных экспериментов.
10. Когда люди «подходят» к местам
Пользователи отправляются выискивать места, которые идеально подходят к их одежде, либо специально подбирают одежду к местам. Часто это смотрится очень даже интересно. Отмечать такие фотографии принято тегом #whenpeoplematchplaces.
9. Туфли из подручных средств
Даже не спрашивайте. Под тегом #heelconcept люди показывают фото импровизированных туфель, сделанных из подручных стредств. Эта странная мода захлестнула инстаграм, а началось все с художницы Мисти Поллен.
8. Сила макияжа
Фото до и после нанесения макияжа видели все, но сейчас девушки придумали кое-что новенькое. Они наносят макияж лишь на одну половину лица, чтобы продемонстрировать разницу. Помечают все это тегом #thepowerofmakeup.
7. «Шелфи»
#shelfie — это, грубо говоря, фото вашей полки с предметами, которые много значат для вас. Такой снимок может продемонстрировать миру ваши увлечения и раскрыть вашу личность. Кажется, что-то есть в этом тренде, как считаете?
6. Вторник полной честности
Фото под тегом #totalhonestytuesday выглядят не очень эстетично, зато демонстрируют настоящую жизнь без прикрас.
Люди выкладывают подгоревшие тосты, неидеалный маникюр и другую рутину, напоминая тем самым, что будни каждого из нас далеки от идеальных фото в инстаграме.
5. Селфи после развода
Создатели тренда #divorceselfie умеют видеть юмор даже в такой невеселой процедуре, как развод. Эти селфи они делают прямо в загсе, как и положено. Хорошо хоть лица радостные.
4. Приседания с собакой
Люди просто приседают, используя собаку вместо штанги, — такая вот новая мода. Тоже захотели поприседать со своим псом? Не забудьте отметить результат тегом #squatyourdog.
3. Борода в блестках
Наверное, вы уже видели блестки на волосах и губах, над и под глазами? Не только девочки хотят быть красивыми — мужчины завалили соцсети фотографиями своих бород, обсыпанных блестками с тегом #glitterbeard.
2. Расслабленное ныряние
#leisuredive, или «расслабленное ныряние», придумал один из выпускников Гарварда. Суть заключается в том, что человек ныряет в воду в максимально расслабленной позе, в то время как фотограф должен поймать нужный момент.
1. Макияж-трансформация
#makeuptransformation pic.twitter.com/TO0wPgauJi— Makeuptransformation (@makeuptransfor2) August 13, 2014
#makeuptransformation pic.twitter.com/RXNTrvEIDa— Youssef Zarrouk (@arab_zorro) August 20, 2014
По ссылке #makeuptransformation можно найти не только девушек, преобразившихся с помощью макияжа, но и парней, которые решили над всем этим делом поиронизировать и сделать пародии вот такого рода. Ну и выдумщики! Избыток свободного времени? Возможно. Желание поиграть в игры независимо от возраста? Абсолютно точно.
Фото на превью Makeuptransformation/twitter