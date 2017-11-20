10 несуразных фототрендов из соцсетей, которые у каждого вызовут вопросы

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Кажется, людям уже скучно просто фотографироваться — в последнее время всякие странные фототренды и флешмобы множатся как грибы после дождя. Иногда результат вполне интересен, а иной раз, глядя на очередное творение, думаешь: «Боже, ну зачем?!» AdMe.ru собрал десятку самых креативных экспериментов.

10. Когда люди «подходят» к местам

Пользователи отправляются выискивать места, которые идеально подходят к их одежде, либо специально подбирают одежду к местам. Часто это смотрится очень даже интересно. Отмечать такие фотографии принято тегом #whenpeoplematchplaces.

9. Туфли из подручных средств

Даже не спрашивайте. Под тегом #heelconcept люди показывают фото импровизированных туфель, сделанных из подручных стредств. Эта странная мода захлестнула инстаграм, а началось все с художницы Мисти Поллен.

8. Сила макияжа

Фото до и после нанесения макияжа видели все, но сейчас девушки придумали кое-что новенькое. Они наносят макияж лишь на одну половину лица, чтобы продемонстрировать разницу. Помечают все это тегом #thepowerofmakeup.

7. «Шелфи»

#shelfie — это, грубо говоря, фото вашей полки с предметами, которые много значат для вас. Такой снимок может продемонстрировать миру ваши увлечения и раскрыть вашу личность. Кажется, что-то есть в этом тренде, как считаете?

6. Вторник полной честности

Фото под тегом #totalhonestytuesday выглядят не очень эстетично, зато демонстрируют настоящую жизнь без прикрас. Люди выкладывают подгоревшие тосты, неидеалный маникюр и другую рутину, напоминая тем самым, что будни каждого из нас далеки от идеальных фото в инстаграме.

5. Селфи после развода

Создатели тренда #divorceselfie умеют видеть юмор даже в такой невеселой процедуре, как развод. Эти селфи они делают прямо в загсе, как и положено. Хорошо хоть лица радостные.

4. Приседания с собакой

Люди просто приседают, используя собаку вместо штанги, — такая вот новая мода. Тоже захотели поприседать со своим псом? Не забудьте отметить результат тегом #squatyourdog.

3. Борода в блестках

Наверное, вы уже видели блестки на волосах и губах, над и под глазами? Не только девочки хотят быть красивыми — мужчины завалили соцсети фотографиями своих бород, обсыпанных блестками с тегом #glitterbeard.

2. Расслабленное ныряние

#leisuredive, или «расслабленное ныряние», придумал один из выпускников Гарварда. Суть заключается в том, что человек ныряет в воду в максимально расслабленной позе, в то время как фотограф должен поймать нужный момент.

1. Макияж-трансформация

По ссылке #makeuptransformation можно найти не только девушек, преобразившихся с помощью макияжа, но и парней, которые решили над всем этим делом поиронизировать и сделать пародии вот такого рода. Ну и выдумщики! Избыток свободного времени? Возможно. Желание поиграть в игры независимо от возраста? Абсолютно точно.