Эти дизайнеры шьют наряды, примерить которые хотела бы каждая девушка хоть раз в жизни
Мир высокой моды суров и безжалостен и порой демонстрирует нам сумасшедшей красоты наряды, которые, увы, не столь доступны и удобны в повседневности. Вот и приходится снова влезать в любимые джинсы и свитер, только вот так хочется хотя бы иногда побыть принцессой!
AdMe.ru предлагает познакомиться с несколькими талантливыми кутюрье, чьи творения как нельзя лучше подчеркивают красоту и женственность. Возможно, эти образы вдохновят вас отправиться за новым платьем в ближайший торговый центр уже в эти выходные, и пусть оно будет не от кутюрье, зато как минимум вдохнет в вас весеннее настроение и легкость.
Зухаир Мурад
Хотя первую коллекцию ливанский дизайнер Зухаир Мурад показал в далеком 1999 году, мир моды пока что считает его новичком. Впрочем, это никак не сказывается на популярности и узнаваемости бренда, главной фишкой которого являются по-настоящему женственные и уникальные наряды из роскошных тканей, расшитые сотнями камней и пайеток. Несмотря на обилие вышивки и украшений, хороший крой и продуманные образы не превращают наряды от Мурада в китч, хотя, конечно, такие платья рассчитаны в первую очередь для торжественных выходов.
Эли Сааб
В 18 лет Эли Сааб открыл небольшое ателье в Бейруте, а уже совсем скоро каждая восточная красавица мечтала о наряде от этого дизайнера. Но по-настоящему известным и востребованным на весь мир Сааб стал лишь после «Оскара» 2002 года, когда актриса Хэлли Берри вышла получать награду в бордовом платье от Elie Saab.
В своих творениях дизайнер умело сочетает восточные и западные мотивы, но, пожалуй, лучше всего ему даются подвенечные наряды — вот уж где разгулялась фантазия кутюрье. Получаются не просто платья, а настоящие воплощения самых заветных и невероятных девичьих грез: женственность, блеск, роскошь и красота.
Любопытный момент: кроме дизайна одежды Эли разрабатывает концепции для яхт, автомобилей и даже отелей.
Каролина Эррера
Прежде чем Эррера стала одевать других, она научилась хорошо одеваться сама. Не имея за плечами образования в сфере моды, Каролина стала дизайнером уже в зрелом возрасте и во многом благодаря уговорам друзей, которые были в восторге от стиля этой женщины. Отличительной особенностью модного дома Carolina Herrera были и остаются классические и в то же время элегантные формы.
В коллекциях дизайнера находится место и узким брюкам вместе со стильными рубашками, и изящным платьям из шелка и тафты. Объединяет их одно: безупречный стиль и крой, который давно полюбился тысячам женщин во всем мире.
Оскар де ла Рента
Идеальный крой, соблюдение законов композиции, воспевание женской красоты — вот неизменные законы, которыми уже не первое десятилетие руководствуется модный дом Oscar de la Renta. Не зря марку так любят первые леди США и голливудские звезды: Оскар всегда знал, как превратить женщину в королеву.
В офисе маэстро, который называл себя «портным старой закалки», царила атмосфера настоящей мастерской: минимум компьютеров, метры тканы и расшивающие их вручную всевозможными перьями, блестками и бисером мастерицы. За свою долгую карьеру ему удалось увековечить свое имя в истории моды и создать множество неповторимых образов. Свое последнее платье де ла Рента сшил для Амаль Клуни в возрасте 82 лет.
Зиад Накад
Еще один талантливый дизайнер из Ливана, который создает наряды как из волшебной восточной сказки, — это Зиад Накад. Среди его клиенток пока что не так много знаменитостей, а зря — наряды дизайнера пришлись бы как нельзя кстати для выходов на красную ковровую дорожку. Рассматривать творения дизайнера можно долго, а представьте, сколько труда вложено в создание таких нарядов.
Джейсон Ву
Джейсон Ву создал свой модный бренд в 2006 году, а всего лишь через год знаменитости блистали в его нарядах на Каннском кинофестивале. Настоящего признания дизайнер добился, когда Мишель Обама выбрала в 2009 году его платье для инаугурации президента США (то же самое она сделала и в 2012 году).
Каждая коллекция отличается невероятной женственностью и утонченностью, а наряды только подчеркивают и дополняют красоту его обладательницы. Кажется, именитым маэстро скоро придется подвинуться на модном пьедестале, и Ву наверняка окажется среди «новой волны» суперуспешных и талантливых дизайнеров.
Ульяна Сергеенко
В мире моды Ульяна появилась в 2011 году и практически сразу завоевала любовь публики: многих покорили колоритные наряды с узнаваемыми атрибутами русского стиля. Платья со сложными ручными вышивками и рукавами-фонариками полюбились и голливудским знаменитостям, а «русский дух» вскоре стал проявляться и в работах других модных домов.