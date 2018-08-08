Модные дома представили аксессуары 2018 года, и многие из них порадуют вас уходящим летом

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Как говорят стилисты, перед началом сезона следует приобрести несколько ультрамодных вещей, чтобы выглядеть актуально, а в конце сезона выбросить их. Но это не относится к модным аксессуарам: их часто можно обыграть по-новому в следующем году.

Мы в AdMe.ru подобрали самые актуальные аксессуары теплого сезона 2018 года, которые еще не успели набить оскомину и пригодятся вам в августе и сентябре — вы ведь знали, что по европейским традициям лето длится до 21 сентября?

1. Непарные серьги или серьги-одиночки

Эту тенденцию в 2018 году подхватили многие модные дома, а Marni, Christian Dior и Jil Sander даже включили непарные аксессуары в свои коллекции. Надеваем одну броскую серьгу либо сочетаем серьги из разных комплектов, подчеркивая: асимметрию;

массивность;

одинаковую форму и размер, но разные цвета;

разную длину;

разные материалы.

2. Сумки-корзинки и «бабушкины» авоськи

Сумки из лозы очень часто появляются в летних коллекциях многих модных домов, но в 2018 году плетеные сумки буквально заполонили подиумы. Дизайнеры представляют разные формы, цвета и стили плетения, а наиболее распространенные материалы — лоза, солома, цветные жгуты. Самый яркий тренд — круглые сумки-малютки и сумки среднего размера. Такие сумки можно носить на длинном ремешке или в руках: еще один модный тренд сезона — съемные короткие ручки.

Неоднозначный аксессуар для самых смелых — сумки-авоськи, которые будто только что достали из бабушкиного сундука. Они могут дополняться прозрачной вставкой, чтобы мелкие предметы были в безопасности. Также подобные сумки могут быть изготовлены из стандартных материалов (кожи или ткани) и стилизованы под авоську.

3. Оправы «кошачий глаз» и цветные стекла

Винтажные имиджевые или солнцезащитные очки — то, что выделит из толпы человека, который следит за трендами. Выбирая форму, которая вам идет, учитывайте, что самые модные варианты сезона — это: прозрачные оправы или стекла без оправы;

разноцветные моностекла или стекла, имитирующие рисунок;

очки вытянутой формы в стиле 60-х (оправа «кошачий глаз»).

При выборе оправы «кошачий глаз» обращайте внимание на форму лица. Девушке с круглым лицом стоит предпочесть очки с четкими углами, а обладательнице квадратного или прямоугольного лица лучше остановить свой выбор на вариантах с закругленной оправой. Четкие, резкие формы очков «от виска до виска» подойдут девушкам с овальной или сердцевидной формой лица.

4. Бейсболки со смешными надписями

В гардеробе каждого уважающего себя модника этим летом обязательно должна быть бейсболка. В качестве акцента здесь выступают забавные надписи, пайетки, яркие броши и нашивки. Модные оттенки — белый, красный, желтый и глубокий черный.

5. Браслеты на обеих руках (и не только)

Тренд на одинаковые браслеты на обоих запястьях задали модные дома Chanel и Louis Vuitton. Выбирайте то, что вам больше по душе: сдержанные тонкие варианты или крупные броские акценты.

Balmain и Carolina Herrera рекомендуют носить браслеты на предплечье. Вернулся и знаменитый тренд 90-х — тонкие браслеты на щиколотке (цепочки или плетеные варианты). Такие украшения отлично подойдут под джинсовые сарафаны и платья, купальники и летящие юбки.

6. Прозрачные пластиковые аксессуары

Прозрачные аксессуары — настоящий бум этого сезона. На пике популярности — пластиковые головные уборы, сумки, пояса-корсеты, серьги, браслеты, перчатки и обувь. Безусловно, этот тренд предназначен для самых смелых: прозрачный головной убор, сумка или обувь однозначно привлекут внимание к вашей персоне. А в первые дождливые дни осени вам наверняка пригодится прозрачный плащ.

Скромным модницам дизайнеры советуют приобрести тканевые чехлы, чтобы скрыть от посторонних глаз содержимое сумочки, а небольшими стильными акцентами станут прозрачный чокер или ожерелье, каблуки или козырек.

Прозрачность подобных аксессуаров вовсе не подразумевает их бесцветности: розовые, желтые, бежевые и голубые оттенки пластика будут как нельзя кстати.

7. Крупные броши в стиле ретро

Еще одна отсылка к ретро-стилю — броши, которые в 2018 году можно носить где угодно: на футболке или платье, шарфе или сумке, бейсболке или шляпе... Используйте броши вместо пуговиц, закрепляйте на воротнике пиджака или в петлице — обыграть этот аксессуар можно разными способами.

Что же касается форм, то в тренде фигурки птиц и животных, цветы, фрукты, овощи. Выбирайте один крупный экземпляр или сочетайте несколько маленьких брошей в ансамбле.

8. Огромные шляпы

Шляпа, которой вполне можно укрыться, — это вещь, на которую решится не каждая модница, но в отпуске она просто незаменима. Самые стильные соломенные шляпы сезона можно найти у Missoni и Jacquemus.

Giorgio Armani представил этот головной убор в виде «пирожного» из лент, а Delpozo — в виде банта.

9. Необычные и яркие зонты

Главные тренды в мире зонтов в 2018 году — это яркость и экстравагантность, прямоугольные и асимметричные формы (наряду с классическими круглыми). Основной акцент сделан на яркие расцветки, при этом «взрыв» цвета будет на внутренней поверхности зонта.

Флористические мотивы, четкая геометрия и акварельные расцветки также невероятно популярны в этом сезоне.

И конечно, не забываем о прозрачных моделях, которые могут быть украшены контрастными деталями.

10. Классика жанра: босоножки + носки

Если вам не хватает вышеперечисленных аксессуаров, можете добавить в свой гардероб яркие гольфы и носки, сочетая их с открытой обувью, или же сразу выбрать обувь с имитацией этих предметов одежды. Дизайнеры экспериментируют с данным ярким трендом на грани фола и предлагают вам также осмелиться это сделать. Актуальны прозрачные гольфы с мелким рисунком, яркие цветные носки (при этом они могут быть непарными), различные виды сетки.