Модные дома представили аксессуары 2018 года, и многие из них порадуют вас уходящим летом
Как говорят стилисты, перед началом сезона следует приобрести несколько ультрамодных вещей, чтобы выглядеть актуально, а в конце сезона выбросить их. Но это не относится к модным аксессуарам: их часто можно обыграть по-новому в следующем году.
Мы в AdMe.ru подобрали самые актуальные аксессуары теплого сезона 2018 года, которые еще не успели набить оскомину и пригодятся вам в августе и сентябре — вы ведь знали, что по европейским традициям лето длится до 21 сентября?
1. Непарные серьги или серьги-одиночки
Эту тенденцию в 2018 году подхватили многие модные дома, а Marni, Christian Dior и Jil Sander даже включили непарные аксессуары в свои коллекции. Надеваем одну броскую серьгу либо сочетаем серьги из разных комплектов, подчеркивая:
- асимметрию;
- массивность;
- одинаковую форму и размер, но разные цвета;
- разную длину;
- разные материалы.
2. Сумки-корзинки и «бабушкины» авоськи
Сумки из лозы очень часто появляются в летних коллекциях многих модных домов, но в 2018 году плетеные сумки буквально заполонили подиумы. Дизайнеры представляют разные формы, цвета и стили плетения, а наиболее распространенные материалы — лоза, солома, цветные жгуты.
Самый яркий тренд — круглые сумки-малютки и сумки среднего размера. Такие сумки можно носить на длинном ремешке или в руках: еще один модный тренд сезона — съемные короткие ручки.
Неоднозначный аксессуар для самых смелых — сумки-авоськи, которые будто только что достали из бабушкиного сундука. Они могут дополняться прозрачной вставкой, чтобы мелкие предметы были в безопасности. Также подобные сумки могут быть изготовлены из стандартных материалов (кожи или ткани) и стилизованы под авоську.
3. Оправы «кошачий глаз» и цветные стекла
Винтажные имиджевые или солнцезащитные очки — то, что выделит из толпы человека, который следит за трендами. Выбирая форму, которая вам идет, учитывайте, что самые модные варианты сезона — это:
- прозрачные оправы или стекла без оправы;
- разноцветные моностекла или стекла, имитирующие рисунок;
- очки вытянутой формы в стиле 60-х (оправа «кошачий глаз»).
При выборе оправы «кошачий глаз» обращайте внимание на форму лица. Девушке с круглым лицом стоит предпочесть очки с четкими углами, а обладательнице квадратного или прямоугольного лица лучше остановить свой выбор на вариантах с закругленной оправой. Четкие, резкие формы очков «от виска до виска» подойдут девушкам с овальной или сердцевидной формой лица.
4. Бейсболки со смешными надписями
В гардеробе каждого уважающего себя модника этим летом обязательно должна быть бейсболка. В качестве акцента здесь выступают забавные надписи, пайетки, яркие броши и нашивки.
Модные оттенки — белый, красный, желтый и глубокий черный.
5. Браслеты на обеих руках (и не только)
Тренд на одинаковые браслеты на обоих запястьях задали модные дома Chanel и Louis Vuitton. Выбирайте то, что вам больше по душе: сдержанные тонкие варианты или крупные броские акценты.
Balmain и Carolina Herrera рекомендуют носить браслеты на предплечье.
Вернулся и знаменитый тренд 90-х — тонкие браслеты на щиколотке (цепочки или плетеные варианты). Такие украшения отлично подойдут под джинсовые сарафаны и платья, купальники и летящие юбки.
6. Прозрачные пластиковые аксессуары
Прозрачные аксессуары — настоящий бум этого сезона. На пике популярности — пластиковые головные уборы, сумки, пояса-корсеты, серьги, браслеты, перчатки и обувь. Безусловно, этот тренд предназначен для самых смелых: прозрачный головной убор, сумка или обувь однозначно привлекут внимание к вашей персоне. А в первые дождливые дни осени вам наверняка пригодится прозрачный плащ.
Скромным модницам дизайнеры советуют приобрести тканевые чехлы, чтобы скрыть от посторонних глаз содержимое сумочки, а небольшими стильными акцентами станут прозрачный чокер или ожерелье, каблуки или козырек.
Прозрачность подобных аксессуаров вовсе не подразумевает их бесцветности: розовые, желтые, бежевые и голубые оттенки пластика будут как нельзя кстати.
7. Крупные броши в стиле ретро
Еще одна отсылка к ретро-стилю — броши, которые в 2018 году можно носить где угодно: на футболке или платье, шарфе или сумке, бейсболке или шляпе... Используйте броши вместо пуговиц, закрепляйте на воротнике пиджака или в петлице — обыграть этот аксессуар можно разными способами.
Что же касается форм, то в тренде фигурки птиц и животных, цветы, фрукты, овощи. Выбирайте один крупный экземпляр или сочетайте несколько маленьких брошей в ансамбле.
8. Огромные шляпы
Шляпа, которой вполне можно укрыться, — это вещь, на которую решится не каждая модница, но в отпуске она просто незаменима.
Самые стильные соломенные шляпы сезона можно найти у Missoni и Jacquemus.
Giorgio Armani представил этот головной убор в виде «пирожного» из лент, а Delpozo — в виде банта.
9. Необычные и яркие зонты
Главные тренды в мире зонтов в 2018 году — это яркость и экстравагантность, прямоугольные и асимметричные формы (наряду с классическими круглыми). Основной акцент сделан на яркие расцветки, при этом «взрыв» цвета будет на внутренней поверхности зонта.
Флористические мотивы, четкая геометрия и акварельные расцветки также невероятно популярны в этом сезоне.
И конечно, не забываем о прозрачных моделях, которые могут быть украшены контрастными деталями.
10. Классика жанра: босоножки + носки
Если вам не хватает вышеперечисленных аксессуаров, можете добавить в свой гардероб яркие гольфы и носки, сочетая их с открытой обувью, или же сразу выбрать обувь с имитацией этих предметов одежды.
Дизайнеры экспериментируют с данным ярким трендом на грани фола и предлагают вам также осмелиться это сделать.
Актуальны прозрачные гольфы с мелким рисунком, яркие цветные носки (при этом они могут быть непарными), различные виды сетки.
Какие из этих трендов пришлись вам по душе? Или, может, среди них есть такие, которые вы категорически не приемлете?
Фото на превью dior / Instagram, marni / Instagram