Модели плюс-сайз рассказали, какие вещи обязательно должны быть в гардеробе пышной девушки
Любая девушка хочет выглядеть шикарно. И неважно, каковы параметры ее фигуры, ведь самое важное — это подчеркнуть достоинства. Как грамотно преподнести сильные стороны и скрыть недостатки, точно знают модели плюс-сайз. Весь секрет в том, чтобы правильно подобрать гардероб, учитывая все особенности вашего тела.
Мы в AdMe.ru узнали, каким вещам в гардеробе отдают предпочтение нестандартные модели и каких правил рекомендуют придерживаться обладательницам пышной фигуры.
Татьяна Мацкевич, первая модель плюс-сайз в Латвии, дает девушкам несколько советов, которыми пользуется сама:
- Девушкам с типом фигуры «песочные часы» или «груша» всегда нужно подчеркивать талию. Для этого можно использовать стильный пояс, надевать платья соответствующих фасонов или даже корсет (в тех случаях, когда он уместен).
- Оптимальная длина платья, юбки или пальто — до колена или ниже: фигура плюс-сайз не всегда предполагает длинные и стройные ноги. Многие полные барышни стесняются своих коленок и бедер, так что такая длина — способ их прикрыть.
- Если есть животик и хочется надеть обтягивающее платье, выручает пояс-баска: он подчеркивает талию, скрывает бока и делает фигуру еще более женственной.
- Сапоги лучше выбирать высокие, а ботильоны и полусапожки лучше не обувать: они «обрежут» ноги, сделав их визуально короче, и фигура может обрести неуклюжий вид. Если надеваете колготки или чулки, подбирайте их в тон обуви: это зрительно удлинит ноги. Конечно, если на вас желтые туфли, не стоит искать такие же колготки: имеется в виду правило «темная обувь — темные колготки», и наоборот.
- Носить пышные юбки-пачки из фатина не стоит: не подойдет ни одна длина.
- На девушке с типом фигуры «прямоугольник» (при достаточно широких плечах и невыраженной талии) замечательно смотрятся брюки почти всех фасонов, поскольку у девушек с таким типом фигуры зачастую длинные и стройные ноги.
- Кстати, о брюках: популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм рекомендует носить джинсы-клеш, если вы обладательница полных бедер. Такой покрой уравновешивает объемы бедер и живота по отношению ко всей фигуре. А вот орнаментов и вышивки на джинсах следует избегать: они могут сделать акцент на тех местах, где он совершенно ни к чему.
- Если вес распределяется преимущественно на бедрах, а живот остается плоским, как и у Эшли Грэм, модель советует не бояться кроп-топов. В сочетании с брюками/юбкой с высокой талией это практически беспроигрышный вариант.
- Если у вас до сих пор нет кожаной куртки-косухи, ее стоит приобрести. Эшли Грэм считает, что из любой фигуры она способна сделать шикарный силуэт.
Ольга Евса, участница проекта "Модель XL", считает, что девушке плюс-сайз нужно подбирать одежду строго по размеру, не больше и не меньше.
- "Одежда меньшего размера, как бы ни хотелось это признавать, выглядит некрасиво, а иногда даже смешно. А одежда оверсайз, которая сейчас везде, куда ни глянь, делает девушку плюс-сайз визуально бесформенной и большой".
- "Короткие рукава — моя изюминка. Поэтому я полюбила рукава длины 3/4 и брюки 7/8. Кроме того, у меня значительный перепад между объемами талии и груди, из-за чего большая часть одежды просто не садится по фигуре".
- "То, что не все вещи мне подходили, и помогало мне выделяться, искать и чувствовать свой стиль. В итоге недостатки в выборе одежды стали моими преимуществами", - делится модель. Последуйте этому совету, ищите собственный стиль, который подчеркнет вашу индивидуальность, пусть он и будет далек от общепринятых модных трендов.
Найдите свое преимущество. Может, это длинные ноги или красивые ключицы? Например, у российской модели плюс-сайз Юлии Рыбаковой узкая талия, и девушка не стесняется делать на ней акцент. Еще одна участница проекта «Модель XL», Ирина Демчук, считает, что важно определиться, какая часть фигуры в себе нравится больше всего.
- «Лично я считаю уместным подчеркивать свои узкие плечи, бюст, ноги, при этом скрывать недостаточный переход бедер и талии, подчеркивать талию, уравновешивать объем рук с узкими плечами».
- «Лайфхаки, которыми я пользуюсь, достаточно простые: яркие акценты на те части тела, которые хочется подчеркнуть. Зоны, на которые не хочется обращать внимание, укутываю в плотные темные ткани. То есть это яркие блузы с черной облегающей юбкой, приталенные платья из достаточно плотной ткани, тогда ткань будет формировать силуэт тела, а не наоборот».
- «Не советую девушкам с пышными формами носить балахоны. Если уж выбирать такой фасон, то только платья на одно плечо, длиной до середины бедра, с ярким принтом».
От каких вещей следует отказаться
- Трикотажные джемперы крупной вязки: фигура будет выглядеть громоздкой и нелепой. Замените на свитера из тонкой шерсти или кашемира.
- Вещи свободного кроя: они, конечно, спрячут объемы, но и силуэт станет бесформенным. Если не хотите выглядеть большим пятном, выбирайте вещи по размеру.
- Одежда с пестрым принтом: такие вещи могут добавить лишних объемов. Лучше выбирать однотонные вещи или отдать предпочтение простым геометрическим принтам. А если очень хочется плеснуть красок, можно украсить образ пестрым шейным платком или яркой сумкой.
Удивительно, но даже неудобные на первый взгляд моменты можно обернуть на пользу себе. Например, малый выбор одежды в магазинах подталкивает к поиску собственного неповторимого стиля.
А какими лайфхаками при выборе гардероба пользуетесь вы?
Фото на превью jennakutcher / Instagram, jennakutcher / Instagram