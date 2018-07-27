Модели плюс-сайз рассказали, какие вещи обязательно должны быть в гардеробе пышной девушки

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любая девушка хочет выглядеть шикарно. И неважно, каковы параметры ее фигуры, ведь самое важное — это подчеркнуть достоинства. Как грамотно преподнести сильные стороны и скрыть недостатки, точно знают модели плюс-сайз. Весь секрет в том, чтобы правильно подобрать гардероб, учитывая все особенности вашего тела.

Мы в AdMe.ru узнали, каким вещам в гардеробе отдают предпочтение нестандартные модели и каких правил рекомендуют придерживаться обладательницам пышной фигуры.

Татьяна Мацкевич , первая модель плюс-сайз в Латвии, дает девушкам несколько советов, которыми пользуется сама:

Ольга Евса , участница проекта "Модель XL", считает, что девушке плюс-сайз нужно подбирать одежду строго по размеру, не больше и не меньше.

Найдите свое преимущество. Может, это длинные ноги или красивые ключицы? Например, у российской модели плюс-сайз Юлии Рыбаковой узкая талия, и девушка не стесняется делать на ней акцент. Еще одна участница проекта «Модель XL», Ирина Демчук , считает, что важно определиться, какая часть фигуры в себе нравится больше всего.

От каких вещей следует отказаться

Удивительно, но даже неудобные на первый взгляд моменты можно обернуть на пользу себе. Например, малый выбор одежды в магазинах подталкивает к поиску собственного неповторимого стиля.

А какими лайфхаками при выборе гардероба пользуетесь вы?