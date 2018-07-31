Многие звезды делают тату у этого мастера, и, увидев его работы, вы поймете почему

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Кит «Бэнг Бэнг» Маккарди (Keith «Bang Bang» McCurdy) сделал татуировки Каре Делевинь прямо на крыше, Джастину Биберу — в самолете на высоте 9 тыс. м и Кэти Перри — в стокгольмском музее группы «Абба». Это неполный список звезд, которые с удовольствием носят на коже мини-шедевры тату-мастера. Ознакомиться с удивительными работами можно в инстаграме Кита.

Талантливый мастер открыл свой салон в Нью-Йорке, где он вместе с другими крутыми татуировщиками принимает посетителей (отнюдь не только знаменитостей) с 11 утра до 11 вечера 7 дней в неделю. Чтобы понять, почему в мастерской Кита любое свободное место заполняется со скоростью света, вам определенно стоит посмотреть его работы. Осторожно: после просмотра может захотеться сделать тату.