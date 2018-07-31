Многие звезды делают тату у этого мастера, и, увидев его работы, вы поймете почему

Кит «Бэнг Бэнг» Маккарди (Keith «Bang Bang» McCurdy) сделал татуировки Каре Делевинь прямо на крыше, Джастину Биберу — в самолете на высоте 9 тыс. м и Кэти Перри — в стокгольмском музее группы «Абба». Это неполный список звезд, которые с удовольствием носят на коже мини-шедевры тату-мастера. Ознакомиться с удивительными работами можно в инстаграме Кита.

Талантливый мастер открыл свой салон в Нью-Йорке, где он вместе с другими крутыми татуировщиками принимает посетителей (отнюдь не только знаменитостей) с 11 утра до 11 вечера 7 дней в неделю. Чтобы понять, почему в мастерской Кита любое свободное место заполняется со скоростью света, вам определенно стоит посмотреть его работы. Осторожно: после просмотра может захотеться сделать тату.

AdMe.ru собрал 25+ самых цепляющих тату известного мастера, а также художников, которые работают в его салоне. Прилив вдохновения мы вам гарантируем, а в конце вас ждет звездный бонус.

Минимализм, цепляющий взгляд

Ручной динозавр

Лиса и ее тень

Космос внутри

Поцелуй

Невероятно сочные краски

Превращение

Сотворение Адама

Саморазвитие

Кот-буддист

Глаза, в которых легко утонуть

Красота и гармония

Лететь лучше с открытыми окнами

Н — нежность

Идея для сладких парочек

«Заберите меня отсюда»

Лето на руке

Адель

Рианна

Майли Сайрус

Кара Делевинь

«Бекон».

Джастин Бибер

Кэти Перри

Рита Ора

Деми Ловато

Селена Гомез

Бонус: Кэти Перри делает тату мастеру

Кит не только сам делает тату на телах знаменитостей, но и просит их оставить тату-автографы на своей коже. На нем уже расписались Майли Сайрус, Кара Делевинь, Кайли Дженнер и многие другие звезды. В своем инстаграме тату-мастер пишет, что дорожит и гордится каждой подобной татуировкой.

Какое тату понравилось вам больше всего? Хотели бы сделать себе похожее или у вас есть другие интересные идеи?

Фото на превью bangbangnyc / instagram

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