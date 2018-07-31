Многие звезды делают тату у этого мастера, и, увидев его работы, вы поймете почему
Кит «Бэнг Бэнг» Маккарди (Keith «Bang Bang» McCurdy) сделал татуировки Каре Делевинь прямо на крыше, Джастину Биберу — в самолете на высоте 9 тыс. м и Кэти Перри — в стокгольмском музее группы «Абба». Это неполный список звезд, которые с удовольствием носят на коже мини-шедевры тату-мастера. Ознакомиться с удивительными работами можно в инстаграме Кита.
Талантливый мастер открыл свой салон в Нью-Йорке, где он вместе с другими крутыми татуировщиками принимает посетителей (отнюдь не только знаменитостей) с 11 утра до 11 вечера 7 дней в неделю. Чтобы понять, почему в мастерской Кита любое свободное место заполняется со скоростью света, вам определенно стоит посмотреть его работы. Осторожно: после просмотра может захотеться сделать тату.
AdMe.ru собрал 25+ самых цепляющих тату известного мастера, а также художников, которые работают в его салоне. Прилив вдохновения мы вам гарантируем, а в конце вас ждет звездный бонус.
Минимализм, цепляющий взгляд
Ручной динозавр
Лиса и ее тень
Космос внутри
Поцелуй
Невероятно сочные краски
Превращение
Сотворение Адама
Саморазвитие
Кот-буддист
Глаза, в которых легко утонуть
Красота и гармония
Лететь лучше с открытыми окнами
Н — нежность
Идея для сладких парочек
«Заберите меня отсюда»
Лето на руке
Адель
Рианна
Майли Сайрус
Кара Делевинь
«Бекон».
Джастин Бибер
Кэти Перри
Рита Ора
Деми Ловато
Селена Гомез
Бонус: Кэти Перри делает тату мастеру
Кит не только сам делает тату на телах знаменитостей, но и просит их оставить тату-автографы на своей коже. На нем уже расписались Майли Сайрус, Кара Делевинь, Кайли Дженнер и многие другие звезды. В своем инстаграме тату-мастер пишет, что дорожит и гордится каждой подобной татуировкой.
Какое тату понравилось вам больше всего? Хотели бы сделать себе похожее или у вас есть другие интересные идеи?
Фото на превью bangbangnyc / instagram