Первый и последний дом Мэрилин Монро, дизайнером в котором была она сама

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Мэрилин Монро сменила множество квартир и роскошных апартаментов, но никогда у нее не было дома, который принадлежал бы ей. И лишь в 1962 году по совету собственного врача она купила себе особняк, в котором и провела остаток жизни.

Мы в AdMe.ru решили провести для вас небольшую экскурсию по чудесному дому Мэрилин, чтобы вы увидели его собственными глазами.