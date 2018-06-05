Маркетологи соревнуются в изобретательности, и в результате получаются такие шедевры, что хоть стой, хоть падай

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Чтобы выжить в условиях современного рынка, нужно проявлять смекалку, находчивость и изрядно напрягать свой ум. Герои нашей подборки, кажется, ежеминутно генерируют идеи для продвижения своего бизнеса. Креативность маркетологов просто не знает границ. У кого-то из них получаются шедевры, которым хочется аплодировать, а иных, наоборот, очень хочется попросить притормозить.

AdMe.ru собрал людей, мимо работы которых в сфере маркетинга просто невозможно пройти.

1. Антидедлайн

2. Шарф болельщика сборной России. Лицевая сторона используется перед матчем, а обратная — уже после игры

3. Маркетологи с юмором

4. Еще и деньги за это платить?

5. Не все хорошо, что в рифму

6. Сложно отказаться

7. Лучше весело и невкусно

8. «Свернули с трассы, увидев желтые буквы. Заходим с обратной стороны, а там...»

9. «Наш офисный пес присутствует на всех наших рекламно-маркетинговых материалах»

«Директор по гавканию» (игра слов: Marketing — Barketing, bark (англ.) — «лаять»).

10. И третий

11. Кот, дай винчик

12. Маркетинг, рассчитанный на гуманитариев

13. Крым, Казахстан или Беларусь?

14. Говорящее название

15. Со вкусом клубники

16. Суровый маркетинг

17. Заманчивое предложение

18. Лучше енотик

19. Маркетологи «Дэдпула» на высоте

Бонус: Это же товар первой необходимости

Кто из наших героев впечатлил вас больше всего?