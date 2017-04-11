Любой, у кого есть € 2, может стать владельцем этого особняка

Вряд ли загородную недвижимость можно купить на деньги, отложенные со школьных обедов.

Однако это утверждение не относится к дому, о котором мы в AdMe.ru решили вам рассказать. Для того чтобы стать его владельцем, может хватить и € 2.

Владельца этого дома зовут Дастан Лоу. Дастан купил его, чтобы заработать на продаже недвижимости. Жилище досталось ему за € 435 тыс.

Дастан сделал шикарный ремонт, который обошелся ему в € 150 тыс., и выставил строение на продажу за € 845 тыс.

Однако покупатель недвижимости так и не нашелся. Тогда Дастан придумал гениальный выход: лотерею, в которой может поучаствовать любой желающий.

Дастан описывает дом как отличное место для проживания с семьей. Здесь 6 спален, игровая комната, рабочий кабинет и даже домашний кинотеатр.

По словам владельца, в доме установлена высококлассная сантехника и качественная электрика. Несмотря на то что с интерьером работали дизайнеры, в нем еще осталось место для творчества будущего владельца.

Цена лотерейного билета — 2 английских фунта (чуть больше € 2). Купить их можно на сайте организатора. Уже продано 186 тыс. билетов. Максимальное их количество — 500 тыс. Окончание продаж запланировано на 1 августа.

Фото на превью Win a Country House
По материалам Manchester Evening News

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Динамично, пафосно и мурашчато

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