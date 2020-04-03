Логотипы на одежде — это показатель плохого вкуса. Но есть 8 типов рисунков, которые вовсе не стыдно носить

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Бытует мнение, что логотипы на одежде являются признаком плохого вкуса. Уже давно футболки с крупными и яркими надписями уступили место минималистичным и однотонным вещам. Однако есть бренды, которые отличаются стилем и уникальностью.

AdMe.ru подготовил для вас виды логотипов, которые будут смотреться и на вечеринке, и на обычной прогулке в парке. К каждому типу мы подобрали по одному примеру.

1. Ностальгические бренды: с ними вы никогда не прогадаете. И вот почему

В качестве примера возьмем футболки с надписью NASA, которые в последнее время приобрели особую популярность и быстро стали важной частью молодежной моды. Ради выпуска товаров с логотипом NASA компании запускают совместные предприятия, а запросы на разрешение использования бренда ежегодно приходят в космическое агентство в огромном количестве. Успех этой одежды кроется в логотипе с богатой историей, который впервые появился в 1958 году, и в некогда необычайной популярности космической темы. Ностальгия, одним словом.

2. Логотипы, знаменующие борьбу, всегда достойны внимания

К примеру, эту знаменитую эмблему невозможно встретить в знакомых нам масс-маркетах, чаще всего люди сами наносят ее на свою одежду. Надевая футболку с этим логотипом, вы точно не прогадаете: такая, на первый взгляд, небольшая и незаметная деталь — знак поддержки людям, которые в данный момент борются с раком груди.

3. Спортивные логотипы — это вновь круто

Создается впечатление, что логотипы спортивных брендов, например Nike, Adidas, Puma, Reebok (и многих других), которые все так любили носить в начале нулевых, уже давно перестали быть показателями хорошего вкуса. Однако сейчас эти бренды вновь оказываются на пике моды. Об этом говорит большое количество коллабораций с люксовыми дизайнерами и брендами. Так, в этом году Adidas запускает совместный проект с итальянским модным домом Prada, а совсем недавно выпустил коллекцию с дизайнером Стеллой Маккартни. Интерес люксовых домов мод к спортивным брендам доказывает: логотипы этих компаний — это новые тренды современной спортивной и уличной моды.

4. Символику Disney не обходит стороной даже Gucci

Если вы все еще думаете, что Disney — это только про детские мультики, то вы глубоко заблуждаетесь. Персонажи Disney в последнее время часто попадают на изображения футболок известных брендов. Так, в сезоне 2016/2017 с компанией Disney запустил коллаборацию модный дом Dolce and Gabanna, а в этом году стала сотрудничать фирма Gucci. Символика Disney пользуется большой популярностью среди ценителей высокой моды, возможно, потому, что каждый из нас не прочь вернуться в детство и повспоминать счастливые моменты своего прошлого вместе с героями любимых мультфильмов.

5. Уникальные вариации всем известных брендов всегда в цене

К примеру, такая лимитированная коллекция есть у модного дома Lacoste. Вместо фирменного крокодила они поместили на майки поло вымирающие виды животных. Коллекция была лимитирована, вышло всего 3 520 экземпляров, купить которые успели немногие. Все вырученные с продажи этой коллекции деньги пошли Международному союзу охраны природы, так что этот логотип привлек большое внимание защитников окружающей среды к бренду.

6. Если вы владелец футболки с классическим логотипом, вам всегда есть что надеть

Например, логотип CK знает каждый. Эти 2 буквы, напечатанные стильным шрифтом, вписываются в любой образ и дополняют его заметной, но неброской деталью, таким образом являются практически аксессуаром. Именно в такой роли можно использовать эмблемы многих модных домов.

7. Логотипы совсем юных брендов

В пример приведем модный (основанный в 2012 году) бренд Off-White, который и вовсе перестал бояться крупных логотипов и не прогадал. Сейчас пояс с этой надписью есть в гардеробе у каждого, кто следит за трендами. Так, одежду этого бренда уже надевали Джастин Бибер, Белла Хадид и другие звезды американского шоу-бизнеса: успели, так сказать, запрыгнуть в лодку хайпа молодой успешной компании.

8. Логотипы, отражающие проблемы экологии

Одним из самых удачных примеров будет логотип акции Save the Arctic, которую в 2015 году запустило общество Greenpeace. Звезды Голливуда носили майки с такими принтами, а модный дом Vivienne Westwood запустил коллаборацию с организацией. И несмотря на то, что акция проводилась 5 лет назад, сейчас футболки с этой надписью пользуются большим спросом: люди сами печатают ее на своей одежде. Это стильное, благородное и необходимое напоминание нашему обществу. Почему бы не носить такие логотипы.