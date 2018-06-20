Крутые товары, от покупки которых можно удержаться, только сковав себя наручниками

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Если бы вам дали миллион, что бы вы купили? Мы после акций Tesla и виллы в Италии скупили бы все перечисленное в нашей статье — от будильника с запахом кофе до колготок с имитацией татуировки. Эти крутые штуки, может, и не самые необходимые вещи в жизни, но они точно делают ее легче, веселее и разнообразнее.

AdMe.ru собрал крутые товары, которые хочется купить сразу же, не раздумывая.

Колготки с имитацией татуировки

Складной капюшон для пляжа с подушкой и зарядкой для гаджетов

Косметичка с затягивающимся шнурком, в которой легко отыскать все необходимое

Будильник с запахом кофе

Дождевики для обуви

Наклейки, в которых можно ходить по горячему песку и неровному морскому дну

Многофункциональная форма для льда: легко достать лед и можно охладить бутылку с вином

Забавные держатели для вареной кукурузы

Форма для оладий

Горшки для цветов с самополивом

6-местный надувной фламинго для пляжных вечеринок

Гигантский воздушный змей

Формы для льда в виде животных

Многоразовая липучка, на которую можно крепить гаджеты и другие предметы дома и в автомобиле

Бомба для ванны, которая превращает воду в загадочную Вселенную

«Быстрые» шнурки

Игрушка, которая превращается в худи

Рулетка-жираф

И конечно, мороженое с заячьими ушками

А что из этого списка купили бы вы?