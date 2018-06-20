Крутые товары, от покупки которых можно удержаться, только сковав себя наручниками
Если бы вам дали миллион, что бы вы купили? Мы после акций Tesla и виллы в Италии скупили бы все перечисленное в нашей статье — от будильника с запахом кофе до колготок с имитацией татуировки. Эти крутые штуки, может, и не самые необходимые вещи в жизни, но они точно делают ее легче, веселее и разнообразнее.
AdMe.ru собрал крутые товары, которые хочется купить сразу же, не раздумывая.
Колготки с имитацией татуировки
Складной капюшон для пляжа с подушкой и зарядкой для гаджетов
Косметичка с затягивающимся шнурком, в которой легко отыскать все необходимое
Будильник с запахом кофе
Дождевики для обуви
Наклейки, в которых можно ходить по горячему песку и неровному морскому дну
Многофункциональная форма для льда: легко достать лед и можно охладить бутылку с вином
Забавные держатели для вареной кукурузы
Форма для оладий
Горшки для цветов с самополивом
6-местный надувной фламинго для пляжных вечеринок
Гигантский воздушный змей
Формы для льда в виде животных
Многоразовая липучка, на которую можно крепить гаджеты и другие предметы дома и в автомобиле
Бомба для ванны, которая превращает воду в загадочную Вселенную
«Быстрые» шнурки
Игрушка, которая превращается в худи
Рулетка-жираф
И конечно, мороженое с заячьими ушками
А что из этого списка купили бы вы?
Фото на превью StopAndStareCo/etsy.com