Клиенты тату-мастера из Мюнхена не знают, какую надпись он им сделает, но доверяют ему на все 100 %

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23-летний тату-мастер из Мюнхена, работающий под псевдонимом Мейсон Хефнер (Maison Hefner), в какой-то момент устал от нанесения традиционных татуировок и придумал нечто особенное. Год назад Мейсон создал проект «Мои слова, ваше тело», участники которого должны доверять татуировщику на все 100 %: только он знает, какая надпись в итоге украсит их тела. Но все не так страшно. Мейсон тщательно готовится к каждой своей работе: он беседует с каждым клиентом в течение получаса, старется задать те вопросы, которые помогли бы ему раскрыть самые яркие черты личности клиента. После беседы нужная фраза появляется в голове тату-мастера как по щелчку. Клиенту остается только определить, на какую часть тела будет нанесена надпись, и, конечно, собраться с духом. Ух!.. А вы бы на такое решились?

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с необычным проектом, который вывел искусство татуировки на совершенно иной уровень, в некотором роде даже поэтический. По крайней мере с тем, что это что-то новенькое, спорить трудно.

Все идет не так, и я смеюсь

Позвони маме

Просто еще одна хипстерская татуировка

Мир, непохожий на твой

Мое новое тату очень грутое

Что, если я — это и есть ты?

Жизнь без тебя

Хаотична в некотором смысле

Я забыл цветы, но я все еще люблю тебя

Поэтично, правда? Однако муза не всегда посещает Мейсона в подходящий момент. Иногда ему приходится пролистывать блокнот с 5 тысячами специально заготовленных фраз, чтобы снова поймать вдохновение за хвост. Кстати, Мейсон является не только татуировщиком, но еще и писателем, поэтом и художником. Все-таки талантливый человек талантлив во всем.

Мейсон никогда не обслуживает нетрезвых клиентов или людей, которые отвлекаются на свои гаджеты и соцсети во время разговора о том, какую надпись будет делать мастер. Также в интервью Мейсон отметил, что исключает малейшую возможность появления на теле клиента похабных картинок и нецензурных выражений. «Я бы никогда не поступил так с человеком, который доверился мне», — говорит Мейсон.

Мейсон считает, что татуировки могут содержать в себе гораздо больше смысла, чем в них принято вкладывать. Также для него важно знать, что сделанные им тату станут некой отметкой, переходным этапом в жизни человека и, возможно, в будущем помогут преодолевать жизненные трудности. Тату для Мейсона — это своеобразная терапия, которая выбрасывает людей из зоны комфорта, помогает им встряхнуться, переосмыслить свои ценности и просто почувствовать себя живым. И этот момент бесценен.

Как вы относитесь к подобному проекту? Автору статьи, например, эта идея пришлась по душе, и он бы с удовольствием (но не без опаски) сделал себе столь необычное тату. Поделитесь вашими мыслями!