Какой маникюр подходит для вашей формы ногтей

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мастера не перестают удивлять нас все новыми маникюрными трендами, создавая маленькие шедевры на наших руках. Но то, что красиво выглядит на длинных и узких ногтях, не подойдет для коротких и широких.

AdMe.ru предлагает узнать, какая форма ногтей будет идеальной именно для вас.