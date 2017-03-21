Какой маникюр подходит для вашей формы ногтей
Мастера не перестают удивлять нас все новыми маникюрными трендами, создавая маленькие шедевры на наших руках. Но то, что красиво выглядит на длинных и узких ногтях, не подойдет для коротких и широких.
AdMe.ru предлагает узнать, какая форма ногтей будет идеальной именно для вас.
Квадрат
Подходит и для узких ногтевых пластин, и для широких, но только в последнем случае не обрезайте ногти слишком коротко, иначе они будет выглядеть чересчур «квадратно».
Закругленный квадрат
Подходит для всех. Это универсальная форма, которая выгодно подчеркнет любую форму ногтевой пластины.
Круглая форма
Делает широкую ногтевую пластину визуально более узкой, удлиняет короткие пальцы. Подходит тем, у кого слабые ногти. Небольшая длина и естественный изгиб делают эту форму простой в уходе. Ее часто выбирают те, кто не любит, чтобы ногти мешали в работе или при уборке.
Овал
Подходит для небольших тонких пальцев — и для узкой, и для широкой ногтевой пластины. Визуально удлиняет пальцы, хорошо выглядит на длинных ногтях.
Миндалевидная форма
Подходит для длинных тонких пальцев, изящных кистей рук.
«Балерина»
Подходит для сильных ногтей, которые могут выдержать сложные формы, и узких, длинных ногтевых пластин. А также если вы наращиваете ногти.
«Стилет»
Подходит для небольшой ногтевой пластины, узких пальцев. Визуально удлиняет пальцы. Требует внимательного отношения и ухода.
Обратите внимание на форму кутикулы: если основание ногтя имеет выраженные уголки, лучше выбрать квадратную форму или форму скругленного квадрата. Если ногтевое ложе круглое или овальное в основании, вам нужна круглая или овальная форма ногтей.
По материалам marieclaire