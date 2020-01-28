Какие вещи из прошлого десятилетия составят основу модного гардероба в 2020 году

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20 лет назад нам казалось, что в новом тысячелетии мода будет совершенно иной: новые фасоны, ткани и формы. Однако каждый раз после просмотра модных показов становится ясно, что мода циклична. Так, в 2020 год перекочевали многие забытые тренды из прошлых сезонов, правда, в более современных трактовках. Пожалуй, можно сказать, что девизом предстоящих лет станет осознанность, комфорт и универсальность.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие вложения в гардероб станут беспроигрышным вариантом в новом десятилетии.

1. Кожаные вещи

Вещи из кожи на пике моды, и они не потеряют своей актуальности еще несколько сезонов. В 2020 году вы можете дополнить свой гардероб любой вещью из натуральной или искусственной кожи: от рубашки до длинного плаща, как у Нео из «Матрицы». Кстати, в 2021 году ожидается выход новой части, так что, видимо, дизайнеры были вдохновлены именно этим фактом. А вот если речь идет о кожаных брюках, то лучше выбирать не обтягивающие легинсы, а более свободные штаны с завышенной линей талии. Особенно выигрышно будет смотреться одежда ярких цветов: красного, оранжевого, зеленого, синего — дизайнеры модных домов предлагают в новом году очень широкую палитру цветов.

2. Джинсы-«мальвины»

Такое странное название эта модель получила еще в 90-е, когда на пике моды были джинсы известного бренда Mawin. «Мальвины» — это джинсы с высокой талией, которые расширяются на бедрах, а потом сужаются книзу. В 2020 году подобный фасон станет настоящим хитом, правда, модельеры его немного осовременили. Если раньше такие брюки были сшиты исключительно из вареного денима синего оттенка, то сегодня дизайнеры предлагают огромное разнообразие тканей и цветов для «мальвин».

3. Рукава-фонарики

Моду на объемные рукава-фонарики возродил модный дом Bottega Veneta, и сейчас в новых коллекциях этот тренд занимает лидирующие строчки. Причем «фонарики» могут быть как в сочетании с высокой горловиной, так и с обычным вырезом. Правда, если еще несколько лет назад такие рукава были непременными спутниками романтического и нежного образа, то в 2020 году блузку с пышными рукавами смело можно уравновесить повседневными джинсами или брюками. В зависимости от ткани и цветовой палитры ваш наряд получится либо торжественным, либо в стиле casual.

4. Объемные плечи

Еще пару лет назад казалось, что пиджаки и пальто с объемными плечами можно откладывать в дальний угол до лучших времен. Однако в новом году дизайнеры снова вернулись к массивным плечам, причем сейчас они снабдили ими не только верхнюю одежду, но и платья с блузками. Возможно, тем самым модельеры хотят придать женщинам больше сил и уверенности в себе. Гипертрофированную линию плеч можно получить как с помощью особого кроя, так и благодаря специальным подплечникам. Правда, стилисты советуют аккуратно выбирать вещи с массивными плечами, поскольку они подходят не под каждый тип фигуры. Например, если ваш рост выше или ниже среднего, лучше выбирать более округлые силуэты.

5. Шорты-бермуды

На смену поднадоевшим велосипедкам пришли шорты свободного фасона до колена или чуть ниже. Причем длинные шорты-бермуды можно носить круглый год, просто дополнив их плотными колготками или высокими сапогами зимой и осенью. В 2020 году бермуды могут быть какими угодно: хоть со стрелками, хоть с отворотами, главное правило — чтобы вам было в них комфортно. Кроме того, удлиненные шорты — вещь универсальная, которая подходит для любого случая. Если дополнить их жакетом или рубашкой, то можно идти в офис, а если надеть бермуды с шелковым топом или шифоновой блузой, то получится отличный праздничный вариант.

6. Вещи в стиле гранж

В моду вернулся любимый многими стиль гранж. Говорят, что это модное направление становится актуальным тогда, когда общество протестует против общепринятых старых правил и хочет найти новый путь. Гранж прекрасен тем, что он эклектичен и не ограничен никакими рамками — да здравствует сочетание несочетаемых вещей и многослойность. Если вам по вкусу мешковатые джинсы, мягкие рубашки в клетку, грубые сапоги и ботинки, вы будете выглядеть весьма актуально в новом сезоне. Единственное ограничение: в 2020 году стиль гранж исключает яркие цвета. В моде пастельные, черные, белые и серые тона.

7. Вельвет

В новом году в мир моды стремительно ворвались тренды из 70-х. Особенно популярными стали вещи из фактурного вельвета. Дизайнеры лишь немного осовременили силуэты прошлых времен, сделав ставку на удобство и комфорт. Носить вельвет можно как в сочетании с другими тканями (денимом, кожей, шелком), так и самостоятельно — вельветовый total look станет настоящим хитом. Также стилисты советуют обратить внимание на брюки из этой ткани, это могут быть модели свободного силуэта или клеш.

8. Костюмы oversize

Удивительно, но если пуховики oversize теряют свои позиции, то костюмы «как с чужого плеча» по-прежнему актуальны. Креативные директора модных домов явно делают ставку на удобство и универсальность, поэтому брючные костюмы в 2020 году очень сложно разделить на мужские и женские. Если вам хочется сделать образ более фактурным и женственным, модельеры советуют дополнить костюм широким кожаным ремнем или даже поясом-корсетом.

9. Total denim

С практичностью денима не может сравниться ни одна другая ткань. Добавьте к этому факту модный сегодня тренд на осознанное потребление — и станет ясно, что джинсовые вещи будут на пике популярности. Уже несколько лет подряд сочетание 2 и более вещей из джинсовой ткани стало визитной карточкой многих модниц. В 2020 году дизайнеры советуют также не забывать про джинсовые комбинезоны, сарафаны, юбки. Характерной особенностью вещей из денима в новом сезоне стал более насыщенный и глубокий оттенок ткани.

10. Сумка-ведро

Эксперты говорят, что модный тренд на микросумки, в которые сложно поместить даже телефон, скоро исчезнет. В новом году верх возьмет практичность и рациональность, поэтому к нам вернутся вместительные аксессуары. На модных показах все чаще можно увидеть сумки, по форме чем-то напоминающие хозяйственные ведра. Выбирая такой аксессуар, лучше обратить внимание не на темные, а на яркие или светлые оттенки и необычную фурнитуру. Это позволит разбавить однотонный наряд и сделать его более выигрышным.

11. Анорак

Анорак — это куртка, которая защищает от ветра. Ее часто путают с худи, но анорак, как правило, изготовлен из плотной непромокаемой ткани. Изначально эта деталь гардероба была предназначена для туристов и альпинистов, но потом ее освоили хипстеры и хайпбисты. Сегодня анорак — частый элемент повседневного гардероба. Дизайнеры в 2020 году немного изменили эту вещь, сделав ее более нарядной. Сегодня женские анораки дополнены декоративными элементами, а также различными узорами и орнаментами. Так что их смело можно носить с юбками, платьями и туфлями.

12. Трикотажное платье или костюм

Платье из трикотажа — must-have любого гардероба, оно кочует из сезона в сезон вот уже несколько лет. В новом десятилетии трикотаж не утратил актуальности, разве что обрел несколько характерных черт. Например, сегодня модное платье лишено ярких и броских принтов, оно более функционально, его легко комбинировать с различными деталями гардероба. В этом смысле особое место занимают трикотажные костюмы, так как с их помощью можно мгновенно составить новый оригинальный комплект. Если сочетать трикотаж с балетками — получится повседневный образ, а в паре с туфлями или сапогами на каблуке выйдет достойный парадный наряд.

13. Балетки

Носить кроссовки с юбками и платьями предложил модельер Карл Лагерфельд в 2014 году. Именно эта идея положила начало новому стилю athleisure, который можно перевести как «спортивный досуг». Сейчас тенденция носить кеды с платьем теряет былую свежесть и новизну, уступая более классическим сочетаниям. Возможно, все дело в том, что с каждым годом кроссовки становятся все более нелепыми и уродливыми. Так или иначе, в 2020 году модельеры стремятся вернуть в наш гардероб чешки и балетки — с одной стороны, это удобно, с другой — красиво.

14. Панама

Еще несколько лет назад панама ассоциировалась либо с детским головным убором, либо с аксессуаром для туристов и дачников. Буквально пару лет назад дизайнеры убедили модниц и модников в том, что панама — это стильно и оригинально. Кто-то украшал их вуалетками и пряжками, а кто-то и вовсе предложил зимний вариант — из фетра и меха. Так что в новом десятилетии панама станет таким же привычным головным убором, как шляпа или бейсболка.