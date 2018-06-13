Какие платья нужно выбрать, чтобы выглядеть этим летом на все сто

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Мгновенно ощутить летнее настроение абсолютно любой девушке поможет одна простая вещь — идеальное платье. Выбрать хотя бы одно среди тысячи вариантов бывает не так-то просто, поэтому в этой статье мы собрали 11 самых универсальных и модных тенденций этого лета.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы обязательно найдете что-то на свой вкус.

Платье с цветочным принтом

Цветочные принты как нельзя лучше подходят для летних платьев: отлично смотрятся и мелкие, и крупные цветы, и пальмы. Обратите внимание на некоторые нюансы при выборе расцветки: так, девушкам маленького роста и девушкам с формами стоит избегать платьев со слишком крупными цветами. В то же время хорошо подобранное платье с цветочным принтом может мастерски скрыть ненужные объемы.

Платье с запахом

Такой фасон платья подойдет девушкам, которые хотят подчеркнуть зону декольте и талию. В зависимости от расцветки и ткани, платья с запахом можно носить как соло, так и поверх футболки. А еще они ни капельки не сковывают движений — красиво и удобно, что еще нужно?

Платье в горох

Универсальный принт на все времена: платья в горох всех цветов и фасонов мгновенно создают беззаботное летнее настроение. Фигуристым девушкам хорошо подойдут темные платья в светлый крупный горох, а платья светлых цветов придают образу изысканный ретро-оттенок.

Яркое однотонное платье

Если вы не готовы заморачиваться с выбором принта, но добавить капельку лета в свой гардероб вам все-таки хочется, советуем присмотреться к однотонному платью яркого цвета. Желтый, сиреневый, розовый, красный, бургунди — выбирайте тот оттенок, что нравится и подходит именно вам.

Платье-халат

Эта вещь может стать действительно незаменимым предметом вашего гардероба. Обычно к подобному платью прилагаются пуговички или как минимум пояс, поэтому его можно носить как застегнутым, так и нараспашку. По-настоящему летний образ получается при сочетании подобного платья с шортами и легким топом.

Кружевное платье

Когда мы говорим о кружевном платье, в мыслях сразу возникает образ нежной, хрупкой и романтичной барышни. Так и есть: летнее платье из кружева добавит облику женственности и сексуальности. На наш взгляд, самая беспроигрышная цветовая гамма — это все оттенки белого и кремового.

Платье с разрезами

Летние платья с разрезами на спине или под грудью выглядят немного по-хулигански и как нельзя лучше подойдут для поездок на пляж или путешествий. Добавьте слегка небрежную «пляжную» укладку — и вы великолепны!

Платья в стиле бохо-шик

Этот стиль сочетает в себе и этнику, и гранж. Бахрома, кружево, яркие сочные узоры, длинные юбки, вышивка — берем все и сразу! Такие платья как нельзя лучше подчеркнут индивидуальность своей обладательницы и придадут неповторимую изюминку ее образу.

Платье на бретельках

Пожалуй, нет более универсального летнего платья, чем платье на бретелях. Легкий сарафан для прогулок по морскому побережью или шелковое одеяние в пол — среди множества моделей каждая девушка найдет для себя что-то на свой вкус.

Платье-рубашка

Невероятно удобный и стильный фасон платья для любого типа фигуры. Скрывает недостатки, подчеркивает достоинства, хорошо сочетается с огромным количеством аксессуаров.

Платье в пол