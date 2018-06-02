Мы собрали 13 домашних растений, которые приносят максимум пользы, но требуют минимум забот

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В последние годы разведение комнатных растений стало популярным не только у представителей взрослого поколения, но и у молодежи. Об этом говорит отчет Garden Media Group за 2017 год. В тренде озеленение жилых квартир и офисных помещений. Современный ритм жизни не дает большинству людей возможности уделять много времени своим зеленым друзьям. А кому-то и вовсе неохота с ними возиться. К счастью, есть среди комнатных представителей флоры весьма живучие экземпляры.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию подборку домашних растений, которые прекрасно будут себя чувствовать, даже если вы о них на некоторое время забудете.

1. Эхеверия

Растение родом из Мексики, в народе зовется также каменным цветком. Выживать в засушливой каменистой местности эхеверии удается благодаря способности запасаться водой впрок. Поливать цветок следует раз в неделю летом и всего раз в месяц зимой. Кроме декоративной пользы есть и практическая. Древние ацтеки открыли, что растение производит освежающий и тонизирующий эффект на организм человека.

2. Ховея Форстера

Представительница семейства пальмовых. Это растение прекрасно переносит тень, засуху, жару и даже незначительные холода. Чем выше влажность в комнате, тем реже можно поливать цветок. Среди ценных качеств растения — его способность дезинфицировать воздух.

3. Сингониум

Эта быстрорастущая лиана предпочитает легкое затенение, поэтому прекрасно выживает даже в самых мрачных квартирах. Для нормального роста и хорошего самочувствия растению нужна только умеренная влажность — как в воздухе, так и в почве. Кстати, воздух сингониум очищает. Кроме того, приверженцы практики фэншуй уверены, что растение способно улучшать настроение и самочувствие человека.

4. Фикус каучуконосный

Один из самых популярных фикусов в озеленении жилых квартир. Летом в зависимости от погоды поливать его придется до 3 раз в неделю, зато зимой достаточно 1 раза в 2‒3 недели. Кроме декоративной функции растение обладает и целебными свойствами: листья, кору, сок фикуса каучуконосного применяют в народной медицине.

5. Пеперомия туполистная

Представитель семейства перцевых популярен среди начинающих цветоводов. В обмен на незатруднительный уход растение обогатит воздух в вашей квартире кислородом и удалит из него токсины.

6. Эпипремнум золотистый

Вьющееся комнатное растение станет прекрасным элементом вашего интерьера. Это природный увлажнитель и очиститель воздуха. Незаменимая вещь в квартирах больших городов. Единственное неудобство, которое может доставить своим хозяевам цветок, — его надо держать в недоступном для домашних животных месте, поскольку для них оно токсично.

7. Хавортия полосатая

Растение относится к тому же семейству, что и алоэ, чьи целебные свойства широко известны. Сок из листа хавортии можно использовать как бактерицидное и антисептическое средство при порезах. Растение любит тень и умеренный полив. Спокойно переносит длительную засуху. Можно держать его на кухне или на рабочем столе, чтобы спасительный цветок всегда был под рукой.

8. Араукария разнолистная

Растение, также известное под названием «норфолкская сосна», принесет в ваш дом приятный хвойный аромат и будет очищать воздух. При правильном уходе в комнатных условиях араукария достигает высоты 1,5 метра, взрослое дерево можно использовать в качестве новогодней елки.

9. Плющ обыкновенный

Вечнозеленый вьющийся кустарник — прекрасный вариант для тех, кто хочет обильного озеленения дома, но не желает заставлять его горшками. Плющ способен тянуться на 20–30 метров, поэтому ему нужно предоставить опору, по которой он сможет стелиться. Держать такое растение в городской квартире не только стильно, но и полезно, ведь оно избавляет воздух от многих вредных примесей.

10. Герань

Хотя популярность цветущих комнатных растений сегодня не так велика, как раньше, у этого экземпляра есть свой козырь. Герань отпугивает комаров и прочих противных насекомых. Кроме того, многие сорта цветка прекрасно переносят отсутствие света и засуху.

11. Традесканция

Одно из самых известных комнатных декоративно-лиственных растений. Традесканция максимально неприхотлива: она любит свет, но запросто переносит тень, любит влагу, но способна немного подождать, если вы вдруг забудете ее полить. Растение очищает воздух от пыли и токсинов, улучшает настроение и помогает бороться со стрессом.

12. Циперус

Из всех неприхотливых растений, которые приведены в этом списке, циперус единственный требует обильного полива. И только с одной целью: выпустить большую часть «выпитого» в воздух. Составит отличную компанию цветам, нуждающимся в высокой влажности.

13. Кливия

Даже в помещениях, где редко проветривают, этот цветок наводит порядок: регулирует уровень кислорода в воздухе, очищает его от вредных примесей. Единственное ограничение — держать животных подальше от растения.

А у вас дома есть питомцы в горшках? Поделитесь с нами в комментариях своим опытом озеленения жилища.