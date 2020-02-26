Как Жан-Поль Готье из тихони и изгоя превратился в главного хулигана моды

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Знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что уходит из модной индустрии, а его январский показ в Париже — последний. За свою 50-летнюю карьеру Готье не раз перекроил историю моды: он научил женщин надевать белье поверх одежды, мужчин — носить юбки и превратил обычную тельняшку в ультрамодный предмет гардероба. Но когда-то он был тихим мальчиком, у которого не было друзей и которого увлекали не футбол и шумные игры, а корсеты и перья из бабушкиного шкафа.

AdMe.ru рассказывает историю эпатажного дизайнера Жан-Поля Готье, всегда опережавшего свое время.

1. Его первой музой был плюшевый мишка

Знаковый для модельера бюстгальтер с чашками-конусами первой надела вовсе не Мадонна. Это был плюшевый мишка Нана́. В детстве Готье очень хотел Барби, но родители сказали ему, что с куклами играют только девочки. И тогда 6-летний Жан-Поль превратил в куклу своего мягкого медвежонка: накрасил его карандашом и помадой, которые стащил у бабушки, прикрепил волосы из ниток и наклеил лифчик из бумаги.

Жан-Поль был необычным ребенком: его не интересовали мальчишеские игры. Вместо этого он много времени проводил с бабушкой у телевизора, глядя на танцовщиц в перьях и стразах из кабаре «Фоли-Бержер». А когда бабушка уходила (она делала клиенткам массаж на дому и гадала на картах), исследовал ее шкаф с платьями. Однажды маленький Жан-Поль обнаружил там изящный корсет на шнуровке и спросил у бабушки, что это. Она не рассердилась на внука за излишнее любопытство и объяснила. Готье любит рассказывать, что перед тем как надеть корсет, бабушка выпивала стакан разведенного водой столового уксуса. Она говорила, что после этого желудок сжимается и шнуровку можно затянуть потуже.

Жан-Поль был заворожен женскими нарядами и однажды на уроке нарисовал одну из танцовщиц варьете в сетчатых чулках. Учительницу это так рассердило, что она приколола рисунок к спине мальчика и заставила ходить по классу. Но одноклассники, которые до этого избегали Жан-Поля, не стали смеяться над ним, а начали просить нарисовать что-нибудь и для них.

В 18 лет Готье разослал свои эскизы во все модные дома Парижа, и его рисунки попали к Пьеру Кардену. В 1970 году вчерашний школьник без специального образования был приглашен на работу к одному из самых знаменитых кутюрье того времени.

2. Следовал идеям бодипозитива уже 30 лет назад

После Кардена талантливый юноша работал еще в нескольких модных домах, но их консервативные правила были не по нраву Жан-Полю, а стандартно красивые лица и шаблонные позы манекенщиц наводили на него скуку. Спустя 6 лет он наконец начал выпускать собственные коллекции, моментально вызвав скандальный ажиотаж и получив прозвище «анфан террибль» — несносный ребенок.

Готье сразу решил, что будет нанимать для своих показов нестандартных моделей любого цвета кожи, роста, возраста и размеров, и искал их на улицах и по объявлениям в газетах.

Готье первым вывел на подиум манекенщиц в татуировках, девушек plus-size, пожилых женщин и моделей-инвалидов.

Дизайнер не устает повторять: «Настоящая красота — в умении быть собой. Людям нужно учиться принимать себя такими, какие они есть».

За многие годы Готье успел посотрудничать с королевой панка Эдвиж Бельмор, с актрисой и певицей Бет Дитто, с дрэг-квин Кончитой Вурст, с моделью-трансгендером Андреем Пежичем, с бурлеск-дивой Дитой фон Тиз и с моделью с витилиго Винни Харлоу.

3. Трижды предлагал Мадонне выйти за него замуж

В 90-е Жан-Поль внедрял в моду бельевой стиль и предлагал носить корсеты и бюстгальтеры поверх одежды. Готье подчеркивал, что из «тюрьмы для тела» превратил белье в оружие, смело подчеркивающее красоту женских форм. В то время Мадонна заказала ему больше 300 костюмов для мирового турне Blond Ambition, и он создал для нее 2 корсета со знаменитыми коническими чашечками. Этот эпатажный образ сделал певицу по-настоящему известной.

В интервью Жан-Поль неоднократно признавался, что был влюблен в Мадонну и 3 раза делал ей предложение. Но она отказала, так как воспринимала его только как друга.

Кроме Мадонны у Готье заказывают наряды Николь Кидман, Леди Гага, Бейонсе, Ким Кардашьян, Милен Фармер, Кайли Миноуг, Рианна, Кейт Бланшетт и Эль Фэннинг.

4. Надел на мужчин юбки

Впервые Готье вывел на подиум мужчин в юбках еще в 1985 году, чем изрядно шокировал публику. Модельер подчеркнул, что сделал это не ради пустой провокации, а чтобы показать, что мужчины меняются: они готовы принять женскую часть своей натуры, оставаясь при этом мужественными. С тех пор мужские юбки неизменно присутствовали во всех коллекциях Готье, а сам он говорил: «Я за равенство между мужчинами и женщинами. Если что-то подходит женщине, почему это не может подойти мужчине?»

Играть со стереотипами и раздражать приверженцев строгих правил, норм и приличий — вообще любимое дело Готье.

За годы карьеры он вдохновлялся религией, русским конструктивизмом и военной эстетикой, делал платья из мусора и украшения из консервных банок и обнажал на подиуме грудь моделей.

А однажды он дал достойный ответ на обидное прозвище моделей — «ходячие вешалки», показав, с каким достоинством они могут демонстрировать одежду: наряды были не надеты на девушек, а прикреплены спереди, словно фартуки.

5. Создавал костюмы для кино

После успеха шоу Мадонны с Готье захотели поработать многие, в том числе известные режиссеры. Люк Бессон был убежден, что только Готье сможет создать «одежду будущего». Результатом сотрудничества стали несколько тысяч футуристичных эскизов и 900 костюмов для фильма «Пятый элемент» в стиле киберпанк с использованием латекса, пластика и металла.

Педро Альмодовар позвал Жан-Поля уже в 3 своих проекта: «Кика», «Плохое воспитание» и «Кожа, в которой я живу», Питер Гринуэй пригласил его поработать над лентой «Повар, вор, его жена и ее любовник», а Жан-Пьер Жене — над «Городом потерянных детей».

Все эти фильмы стали культовыми, и не в последнюю очередь из-за костюмов. В 2012 году Готье стал первым в истории Каннского кинофестиваля модельером, вошедшим в жюри конкурса.

6. Присвоил тельняшку

Символами фирменного стиля Готье стали не только корсеты с чашками-конусами, но и тельняшка. Модельер так часто интерпретировал ее в своих коллекциях, что со временем эта морская униформа превратилась в неотъемлемую часть гардероба парижанок, да и всех модниц мира.

Дизайнер и сам не расстается с тельняшкой, которую считает самой свободолюбивой и романтической вещью в мире, и у многих людей она ассоциируется именно с Готье.

Он даже посвятил ей один из своих ароматов под названием Le Male, флакон которого выполнен в виде мужского торса в бирюзово-белую полоску.

7. Отказался выпускать обычную одежду

В 2015 году Готье заявил, что полностью сосредоточится на высокой моде и больше не будет выпускать коллекции прет-а-порте, потому что в мире и так слишком много вещей. На производство одежды тратятся ресурсы, а потом ее сжигают, потому что ее никто не купил.

Дизайнера беспокоят загрязнение окружающей среды, пластик в океане и горящие леса, поэтому он призывает продавать не вещи, а эмоции.

Его ответом на проблему перепроизводства стало собственное шоу — Fashion Freak Show — в духе тех, что он когда-то смотрел по телевизору с бабушкой: актеры, танцовщики и артисты цирка в причудливых костюмах рассказывают зрителям историю жизни знаменитого кутюрье, начиная с самого детства: там, например, есть танец плюшевых медведей, напоминающих того самого медвежонка Нана.

8. Снимался в кино и придумывал упаковку

За долгие годы своей работы Готье пробовал себя не только в создании одежды: он создал серию ароматов, исполнил 48 камео в различных фильмах (например, в «Мадемуазель С» и «Просто потрясающе»), придумал дизайн для этикеток Coca-Cola и шампанского Piper Heisieck и был ведущим культовой британской передачи «Евротреш».

В 2018 году был снят полнометражный документальный фильм под названием «Жан-Поль Готье, с любовью» о нем самом. Ведь главное, что движет дизайнером уже на протяжении 50 лет, — это и есть любовь.

Готье завершает свою карьеру на подиуме, но обещает, что это еще не все: ему есть чем нас удивить.