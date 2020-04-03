Как я собрала гардероб из 10 вещей и каждый день выглядела по-разному

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Привет, меня зовут Наталия, я не дизайнер, не стилист и не имею абсолютно никакого отношения к моде. Но мне, как и большинству женщин, хочется всегда выглядеть эффектно и гармонично и при этом не тратить много времени и денег. Известные стилисты давно вооружились идеей капсульного гардероба и уверены, что можно каждый день выглядеть по-разному, даже если количество вещей в шкафу можно по пальцам пересчитать. Главное — правильно их подобрать.

Специально для читателей AdMe.ru я решила провести эксперимент и выяснить, получится ли у обычной девушки собирать такие же яркие образы, как у стилистов, если на 15 дней ее ограничить только 10 вещами. Итак, поехали.

Я выбрала 10 вещей и начала 15-дневный эксперимент

Капсульный гардероб — это набор предметов одежды, где все элементы сочетаются между собой и из них можно создать образы на разные случаи. Обычно он состоит из 6–15 вещей. Я изучила мнения экспертов и выбрала для себя оптимальный вариант — 10 штук, не считая обуви и аксессуаров. Сам эксперимент длился полмесяца, в течение которого я собрала 15 образов для разных целей и поводов. Вещи, которые я использовала в эксперименте: жакет-блейзер, трикотажное платье, футболка, вязаный свитер, брюки, удлиненный кардиган, джинсы, юбка, куртка, пальто. Разумеется, всегда можно иметь в гардеробе две пары джинсов, три футболки и наслаждаться удобством и комфортом. Но я хочу выглядеть в любой обстановке стильно и по-разному, при этом не забывая об осознанном потреблении и не забивая комод лишней одеждой. Раньше я часто грешила тем, что делала покупки, которые плохо сочетаются друг с другом, и при подборе образа это нередко меня обескураживало.

1. Встреча с подругами

В первый день эксперимента у меня была запланирована встреча с подругами. У каждой женщины есть универсальная вещь, которая подходит на все случаи жизни. У меня это уютный удлиненный кардиган. Я поразилась, насколько он изменится, если добавить образу перчинки: ремень с массивной пряжкой, крупные серьги и туфли-лодочки.

2. В магазин за покупками

Я удивилась, насколько иначе смотрится удлиненный кардиган, если надеть его в ансамбле с джинсами и кроссовками. В таком комфортном луке я отправилась в магазин, прихватив с собой вместительный рюкзак.

3. Поход в кино

А в вязаном свитере оверсайз, оказывается, можно внезапно стать легкой и воздушной. Стоит только добавить к нему юбку и полусапожки. Чтобы сильный ветер не стал помехой моему походу в кинотеатр, я накинула пальто и собрала волосы в конский хвост.

4. Ужин в кафе

Когда муж предложил отправиться на ужин в кафе, я очень обрадовалась. Наконец-то у меня появилась возможность выгулять праздничный наряд. Черное платье в тандеме с черными туфлями — бессмертная классика, в которой, как мне кажется, каждая девушка будет выглядеть эффектно.

5. Долгая прогулка по набережной

В тот день в городе похолодало, и я решила, что пора утепляться. Шапка, теплый шарф и ультратонкие телесные колготки, которые не дадут замерзнуть щиколоткам, стали отличным дополнением к этому образу.

6. Встреча по работе

На рабочей встрече мне хотелось выглядеть представительно, но при этом не слишком официально. Мне показалось, что с этой задачей отлично справился лавандовый жакет, который стал ярким пятном в этом довольно лаконичном образе.

7. Вебинар

В компании коллег по цеху мне было важно смотреться эффектно, но в то же время чувствовать себя расслабленно. Здесь на помощь снова пришел блейзер, только в этот раз ему пришлось объединиться с джинсами и легким шарфом.

8. В гости к бабушке

Тот же шарф я надела на встречу с бабушкой. Оказалось, он неплохо сочетается с черным платьем и туфлями. Ну и куда же без уютного плюшевого кардигана! Бабушка наряд оценила.

9. Поездка за город

Вдали от бетонных джунглей хочется чувствовать себя максимально комфортно. Для этой цели кроссовки, джинсы, свитер и любимый шарф будут вне конкуренции.

10. Прогулка с друзьями

На следующий день немного потеплело, и я сменила пальто на куртку, а теплый свитер — на футболку. А еще я в полной мере ощутила приход весны, поэтому достала солнцезащитные очки.

11. Трудовые будни

Словно по мановению волшебной палочки, мое платье превратилось в юбку. Сверху я надела свитер и теплую куртку. Чтобы внести в образ немного разнообразия, я взяла коричневую мини-сумку.

12. За покупками

Собираясь за покупками, я вспомнила, что давно не носила балетки. Когда я надела их вместе с короткой юбкой и кардиганом, у меня возникло ощущение, будто я снова в старшей школе.

13. Совещание

Для рабочего совещания я снова выбрала жакет, только на этот раз совместила его с юбкой. День был достаточно жарким, и меня спасли ультратонкие колготки. А еще я отыскала длинный ремень для сумки, и выяснилось, что так она выглядит не менее интересно.

14. В парикмахерскую

Чтобы прогуляться до парикмахерской, я снова надела юбку. Благодаря свитеру мне было достаточно тепло, кроме того, я накинула сверху куртку и собрала волосы в пучок.

15. Интервью

Я журналист и довольно часто беру интервью. Для такой важной цели я надела строгое платье с ярким блейзером. А перед выходом вспомнила, что к нему прилагался вот такой классный ремень. Оказалось, любой жакет станет выглядеть намного эффектнее, если использовать эту деталь и подчеркнуть талию.

Мои выводы

Проведенный эксперимент дал мне понять, что 10 вещей вполне достаточно, чтобы создать 15 и более интересных образов. Помимо этого, я изменила взгляд на свой гардероб и пришла к выводу, что еще долгое время не буду выбираться на шопинг. Как и многие девушки, я люблю делать покупки в преддверии нового сезона, но на время решила оставить эту добрую традицию. Также я поняла, что по возможности не стоит покупать ультрамодные вещи, которые перестанут быть трендом через пару месяцев. Вместо этого лучше обратить внимание на те элементы гардероба, которые никогда не выйдут из моды и хорошо со всем сочетаются. Отличные примеры — черное платье, туфли-лодочки, джинсы. Сейчас человечество диктует курс на осознанное потребление. Но, как известно, встречают по одежке, поэтому не всегда можно обойтись 2–3 футболками и 1 парой брюк. Мне кажется, что идея капсульного гардероба придется по душе тем, кто хочет выглядеть стильно, но при этом не тратить лишние деньги и не забивать шкафы одеждой.