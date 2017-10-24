Как одеваются звезды, когда идут за хлебом
Мы любуемся роскошными образами звезд на красных дорожках, сцене или экране. Но ни для кого не секрет, что подобные образы продумываются совместно со стилистами, а платья и драгоценности предоставляют звездам в аренду дизайнерские бренды.
AdMe.ru решил узнать, как выглядят кумиры миллионов в повседневной жизни, и представляет вашему вниманию фотоподборку образов 14 знаменитостей.
Дженнифер Энистон
Повседневные образы Дженнифер Энистон отличаются простотой и комфортом. При этом актриса всегда одета со вкусом и по последним тенденциям моды. Гармоничное смешение стилей, например спорта с классикой, и неизменно удачно подобранные аксессуары — это то, чему стоит поучиться у звезды.
Николь Кидман
Николь Кидман по праву считается одной из самых элегантных и утонченных женщин Голливуда. Это видно и в ее повседневных образах. И в аэропорту с детками на руках она выглядит очень женственно благодаря тому, что выбирает платье с цветочным принтом и обувь на небольшом каблучке или лаконичный костюм с белой рубашкой.
Дженнифер Лоуренс
Актриса Дженнифер Лоуренс в повседневной жизни предпочитает одеваться очень просто и удобно. Практически неизменным «меховым аксессуаром» в ее будничных образах является маленькая собачка Пиппи.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм входит в число тех редких знаменитостей, которые держат марку всегда и везде, демонстрируя высший пилотаж стиля.
На дизайнере неизменно эффектные наряды идеального кроя, в большинстве случаев из собственных коллекций. Еще одна отличительная особенность образов Виктории — обувь на каблуке и солнцезащитные очки в крупной оправе.
Дженнифер Лопес
В клипах и на красной дорожке мы привыкли видеть Дженнифер Лопес в достаточно откровенных нарядах и чувственных образах. В повседневной жизни звезда также не изменяет себе и выглядит очень сексуально. Она не пренебрегает обувью на каблуке и отдает предпочтение одежде, которая выгодно подчеркивает все, что надо подчеркнуть.
Джулия Робертс
Джулия Робертс не раз признавалась в своих интервью, что в повседневной жизни одевается как простой человек. И пускай! Главное, чтобы она не забывала надеть свой эксклюзивный «аксессуар» — ослепительную непосредственную улыбку, за которую Джулию полюбили зрители всего мира.
Ева Мендес
Знойная кубинка Ева Мендес хороша и в джинсах, и в женственном платье. А как же может быть иначе при такой-то аппетитной фигуре?
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун в повседневной жизни предпочитает спокойные образы, в которых она выглядит «как все». Звезда часто выбирает обычные футболки, мини-юбки, туфли на устойчивом каблуке и объемные сумки-шоперы.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян нашла свой стиль (возможно, не без помощи стилистов). Этот стиль работает на нее, и она всегда ему верна. Отличительные особенности повседневных образов Ким — облегающие силуэты, не оставляющие простора воображению, кожаные вещи и меха, подчеркивающие ее звездный статус.
Сара Джессика Паркер
Благодаря сериалу «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер стала признанной иконой стиля. В обычной же жизни она в первую очередь мама. Этим определяется ее выбор одежды: главное — удобство. Ну а что же может быть удобнее, чем джинсы, пуловеры и обувь на «низком ходу»?
Дайан Китон
71-летняя Дайан Китон — одна из звезд с самым ярким и самобытным стилем — как сценическим, так и уличным. Актриса любит и умеет одеваться. Излюбленной одеждой Дайан являются брючные костюмы, шляпы и галстуки. На ней также прекрасно смотрятся юбки, платья и джинсы.
Бритни Спирс
Бритни Спирс из тех звезд, которые в обычной жизни над стилем особо не заморачиваются. Зачастую ее выбором в одежде являются майки / футболки / спортивные кофты с шортами или трениками, обувь, в которой главное — комфорт.
Еще одна отличительная особенность уличного стиля певицы — неизменно собранные в пучок волосы.
Гвен Стефани
Солистка легендарной группы 90-х No Doubt хороша как в расслабленном образе — в джинсах и свитшоте, так и в элегантном платье-тунике в стиле милитари с безупречно подобранными аксессуарами.
Анджелина Джоли
В повседневной одежде Джоли предпочитает сдержанные лаконичные модели. Цветовую гамму актриса выбирает с преобладанием черного и серого цветов, зачастую облачаясь в черный с ног до головы.