Как одеваются звезды, когда идут за хлебом

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Мы любуемся роскошными образами звезд на красных дорожках, сцене или экране. Но ни для кого не секрет, что подобные образы продумываются совместно со стилистами, а платья и драгоценности предоставляют звездам в аренду дизайнерские бренды. AdMe.ru решил узнать, как выглядят кумиры миллионов в повседневной жизни, и представляет вашему вниманию фотоподборку образов 14 знаменитостей.

Дженнифер Энистон

Повседневные образы Дженнифер Энистон отличаются простотой и комфортом. При этом актриса всегда одета со вкусом и по последним тенденциям моды. Гармоничное смешение стилей, например спорта с классикой, и неизменно удачно подобранные аксессуары — это то, чему стоит поучиться у звезды.

Николь Кидман

Николь Кидман по праву считается одной из самых элегантных и утонченных женщин Голливуда. Это видно и в ее повседневных образах. И в аэропорту с детками на руках она выглядит очень женственно благодаря тому, что выбирает платье с цветочным принтом и обувь на небольшом каблучке или лаконичный костюм с белой рубашкой.

Дженнифер Лоуренс

Актриса Дженнифер Лоуренс в повседневной жизни предпочитает одеваться очень просто и удобно. Практически неизменным «меховым аксессуаром» в ее будничных образах является маленькая собачка Пиппи.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм входит в число тех редких знаменитостей, которые держат марку всегда и везде, демонстрируя высший пилотаж стиля. На дизайнере неизменно эффектные наряды идеального кроя, в большинстве случаев из собственных коллекций. Еще одна отличительная особенность образов Виктории — обувь на каблуке и солнцезащитные очки в крупной оправе.

Дженнифер Лопес

В клипах и на красной дорожке мы привыкли видеть Дженнифер Лопес в достаточно откровенных нарядах и чувственных образах. В повседневной жизни звезда также не изменяет себе и выглядит очень сексуально. Она не пренебрегает обувью на каблуке и отдает предпочтение одежде, которая выгодно подчеркивает все, что надо подчеркнуть.

Джулия Робертс

Джулия Робертс не раз признавалась в своих интервью, что в повседневной жизни одевается как простой человек. И пускай! Главное, чтобы она не забывала надеть свой эксклюзивный «аксессуар» — ослепительную непосредственную улыбку, за которую Джулию полюбили зрители всего мира.

Ева Мендес

Знойная кубинка Ева Мендес хороша и в джинсах, и в женственном платье. А как же может быть иначе при такой-то аппетитной фигуре?

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун в повседневной жизни предпочитает спокойные образы, в которых она выглядит «как все». Звезда часто выбирает обычные футболки, мини-юбки, туфли на устойчивом каблуке и объемные сумки-шоперы.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян нашла свой стиль (возможно, не без помощи стилистов). Этот стиль работает на нее, и она всегда ему верна. Отличительные особенности повседневных образов Ким — облегающие силуэты, не оставляющие простора воображению, кожаные вещи и меха, подчеркивающие ее звездный статус.

Сара Джессика Паркер

Благодаря сериалу «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер стала признанной иконой стиля. В обычной же жизни она в первую очередь мама. Этим определяется ее выбор одежды: главное — удобство. Ну а что же может быть удобнее, чем джинсы, пуловеры и обувь на «низком ходу»?

Дайан Китон

71-летняя Дайан Китон — одна из звезд с самым ярким и самобытным стилем — как сценическим, так и уличным. Актриса любит и умеет одеваться. Излюбленной одеждой Дайан являются брючные костюмы, шляпы и галстуки. На ней также прекрасно смотрятся юбки, платья и джинсы.

Бритни Спирс

Бритни Спирс из тех звезд, которые в обычной жизни над стилем особо не заморачиваются. Зачастую ее выбором в одежде являются майки / футболки / спортивные кофты с шортами или трениками, обувь, в которой главное — комфорт. Еще одна отличительная особенность уличного стиля певицы — неизменно собранные в пучок волосы.

Гвен Стефани

Солистка легендарной группы 90-х No Doubt хороша как в расслабленном образе — в джинсах и свитшоте, так и в элегантном платье-тунике в стиле милитари с безупречно подобранными аксессуарами.

Анджелина Джоли

В повседневной одежде Джоли предпочитает сдержанные лаконичные модели. Цветовую гамму актриса выбирает с преобладанием черного и серого цветов, зачастую облачаясь в черный с ног до головы.