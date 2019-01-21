Как выглядят петербургские коммуналки, которые располагаются в бывших дворянских особняках

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В настоящее время около 240 тыс. петербуржцев проживают в 74,5 тыс. коммунальных квартир. Большинство из них — это старинные дворянские особняки, которые еще в первые годы существования СССР поделили на отдельные комнаты, превратив в коммуналки, которые существуют и по сей день. И даже спустя век после Октябрьской революции их царская роскошь в сочетании с убогим состоянием остается неизменным показателем того, как некогда богатая империя превратилась в очаг коммунистических потрясений.

AdMe.ru собрал фотографии известного петербургского блогера Максима Косьмина, который специализируется на снимках и истории именно таких квартир. Что это — эстетика постапокалипсиса, пример утраченного наследия или красивейшие квартиры западной столицы — решать вам.

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К сожалению, мало кто из собственников подобных квартир в состоянии отреставрировать старинные интерьеры. В большинстве своем их жители — это либо очень небогатый слой населения, либо арендующие их эмигранты и студенты. В бытовом плане они представляют собой целое испытание на выживание. Но, даже несмотря на все эти факторы, вы также испытываете прилив эстетического блаженства при виде таких интерьеров?