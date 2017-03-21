Как выглядят офисы известных мировых компаний

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Многие современные компании уже смекнули: чтобы у сотрудников не иссякали фантазия, усердие и, конечно же, само желание работать, нужно создать им вдохновляющее пространство для труда. И это не только цветные стены, но и всевозможные развлечения, как комнаты для отдыха, игровые зоны, корпоративные кафе, спортзалы, к тому же приправленные необычайным дизайном.

AdMe.ru решил заглянуть в самые креативные офисы известных компаний.