Как выглядят офисы известных мировых компаний

Многие современные компании уже смекнули: чтобы у сотрудников не иссякали фантазия, усердие и, конечно же, само желание работать, нужно создать им вдохновляющее пространство для труда. И это не только цветные стены, но и всевозможные развлечения, как комнаты для отдыха, игровые зоны, корпоративные кафе, спортзалы, к тому же приправленные необычайным дизайном.

AdMe.ru решил заглянуть в самые креативные офисы известных компаний.

Штаб-квартира в Калифорнии, США

Офис в Париже

Офис в Лондоне

Офис в Дублине

Офис в Тель-Авиве

Офис в Сингапуре

Офис в Остине (США)

Офис в Цюрихе

Офис в Лос-Анджелесе

Офис в Сан-Франциско

Офис в Гонконге

Офис в Сан-Паулу

Офис в Милане

Офис в Лондоне

Сан-Франциско

Офис в Торонто

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