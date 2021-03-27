Как выглядят наши и зарубежные звезды-одногодки без тонны косметики на лице

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Все мы привыкли видеть идеальных и безукоризненно прекрасных звезд, сфотографированных в свете софитов и с большим количеством косметики на лице. Однако мало кто знает, что, например, одногодки Полина Гагарина и Эшли Грэм выглядят гораздо свежее и моложе без макияжа, равно как и ровесницы Юлия Ковальчук и Энн Хэтэуэй, которым в настоящий момент по 38 лет.

Мы в AdMe.ru покопались в инстаграм-аккаунтах знаменитостей и были приятно удивлены тем, что наши и зарубежные звезды не стесняются выкладывать свои фото без макияжа или с минимумом косметики.

1. Эвелина Бледанс и Дженнифер Лопес в 51 год

2. Анна Михалкова и Виктория Бекхэм в 46 лет

3. Елена Ваенга и Наталия Орейро в 43 года

4. Чулпан Хаматова и Анджелина Джоли в 45 лет

5. Наташа Королева и Лена Хиди в 47 лет

6. Рената Литвинова в 53 года и Джулия Робертс в 52 года

7. Юлия Меньшова в 47 лет и Гвен Стефани в 48 лет

8. Анна Семенович и Кристина Агилера в 38 лет

9. Равшана Куркова и Ева Грин в 39 лет

10. Валерия и Наоми Уоттс в 52 года

11. Юлия Ковальчук и Энн Хэтэуэй в 37 лет

12. Тина Канделаки и Милла Йовович в 44 года

13. Светлана Ходченкова и Миранда Керр в 37 лет

14. Алика Смехова и Селин Дион в 52 года

15. Полина Гагарина и Эшли Грэм в 33 года

16. Слава и Джессика Альба в 39 лет

17. Марина Александрова и Джессика Бил в 38 лет

18. Глюкоза и Эмбер Херд в 34 года