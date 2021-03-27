Как выглядят наши и зарубежные звезды-одногодки без тонны косметики на лице
Все мы привыкли видеть идеальных и безукоризненно прекрасных звезд, сфотографированных в свете софитов и с большим количеством косметики на лице. Однако мало кто знает, что, например, одногодки Полина Гагарина и Эшли Грэм выглядят гораздо свежее и моложе без макияжа, равно как и ровесницы Юлия Ковальчук и Энн Хэтэуэй, которым в настоящий момент по 38 лет.
Мы в AdMe.ru покопались в инстаграм-аккаунтах знаменитостей и были приятно удивлены тем, что наши и зарубежные звезды не стесняются выкладывать свои фото без макияжа или с минимумом косметики.
1. Эвелина Бледанс и Дженнифер Лопес в 51 год
2. Анна Михалкова и Виктория Бекхэм в 46 лет
3. Елена Ваенга и Наталия Орейро в 43 года
4. Чулпан Хаматова и Анджелина Джоли в 45 лет
5. Наташа Королева и Лена Хиди в 47 лет
6. Рената Литвинова в 53 года и Джулия Робертс в 52 года
7. Юлия Меньшова в 47 лет и Гвен Стефани в 48 лет
8. Анна Семенович и Кристина Агилера в 38 лет
9. Равшана Куркова и Ева Грин в 39 лет
10. Валерия и Наоми Уоттс в 52 года
11. Юлия Ковальчук и Энн Хэтэуэй в 37 лет
12. Тина Канделаки и Милла Йовович в 44 года
13. Светлана Ходченкова и Миранда Керр в 37 лет
14. Алика Смехова и Селин Дион в 52 года
15. Полина Гагарина и Эшли Грэм в 33 года
16. Слава и Джессика Альба в 39 лет
17. Марина Александрова и Джессика Бил в 38 лет
18. Глюкоза и Эмбер Херд в 34 года
На ваш взгляд, кто из этих звезд без яркого макияжа выглядит гораздо моложе?
Фото на превью chulpanofficial / Instagram, bazaaruk / Instagram
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