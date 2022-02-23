Как выглядят и чем занимаются избранницы известных пластических хирургов

Пожалуй, многие из нас мечтают изменить что-то в своей внешности. Для этого достаточно обратиться к пластическим хирургам, которые, кажется, способны воплотить в жизнь все мечты, связанные с внешним видом. Некоторым представительницам прекрасного пола невероятно повезло, ведь они — избранницы известных пластических хирургов.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как же выглядят и чем занимаются возлюбленные докторов, которые привносят в мир гармонию и красоту.

1. Лиза Хочстейн, жена американского пластического хирурга Ленни Хочстейна

55-летний Ленни и 39-летняя Лиза в счастливом браке вот уже 12 лет. Пара воспитывает сына и дочь. Бывшая модель признавалась, что дважды ложилась под нож. В первый раз корректировала нос, а во второй — грудь. В своих интервью она говорила, что не исключает возможности снова оказаться на операционном столе.

2. Маффи Поттер Астон, жена американского пластического хирурга Шерила Астона

Шерила Астона называют одним из ведущих международных экспертов в области эстетической пластической хирургии. Со своим будущим супругом Маффи знакома более 20 лет, а начали они встречаться около 15 лет назад. Она без стеснения говорила о том, что ее лицо — дело рук мужа, и добавляла: «Этого не стоит стыдиться. Наоборот — было бы глупо, если бы я всем говорила о том, что не делала никаких пластических операций».

3. Эйми Джоэль Грей, возлюбленная хирурга-трансплантолога волос Крейга Зиринга

Хирург по трансплантации волос Крейг Зиринг встречается с моделью Эйми Джоэль Грей. В своем профиле в инстаграме он нередко выкладывает совместные фото с девушкой, а также время от времени появляется с ней на различных светских мероприятиях.

4. Хезер Дюбро, жена американского пластического хирурга Терри Дюбро

Терри и Хезер Дюбро в крепком браке вот уже более 20 лет. Хезер — актриса, на счету которой несколько десятков фильмов, сериалов и реалити-шоу. Также она написала 3 книги, посвященные правильному питанию и секретам красоты. Вместе с супругом она занята воспитанием 4 детей.

5. Анна Крафт, жена американского пластического хирурга Филиппа Крафта

Филипп Крафт приложил свою руку к нынешней красоте супруги Анны, а именно изменил ей губы, грудь и ягодицы. Он ласково называет жену «ходячим билбордом», настолько ему нравится полученный результат. Своим пациентам Филипп любит говорить: «Если вы хотите знать, насколько я хороший хирург, то посмотрите на мою жену». Кстати, пара в браке уже почти четверть века.

6. Вероника Мэтлок, жена американского пластического хирурга Дэвида Мэтлока

Дэвид и Вероника Мэтлок познакомились в 2007 году. Тогда она пришла к нему на консультацию как к пластическому хирургу. На первом же свидании он сразу предложил девушке стать его супругой, а недавно признался: «Она выбрала все, что я предложил. Даже брак». Вероника как-то в шутку обмолвилась о том, что чувствует себя ходячей рекламой для мужа.

7. Лора Броуманд, жена американского пластического хирурга Стаффорда Броуманда

На момент знакомства этой пары у Лоры уже были двое детей и неудачное замужество, окончившееся разводом. Как-то девушка признавалась: «Он никогда не обращал внимания на мои недостатки, да и вообще на чьи-либо. Наоборот — он всегда лишь хочет сделать любого человека лучшей версией самого себя».

8. Джессика Амрон, жена хирурга-дерматолога Дэвида Амрона

В сферу деятельности Дэвида Амрона входит бодиконтуринг, попросту говоря, этот врач помогает человеку обрести фигуру своей мечты. Он неоднократно принимал участие в реалити-шоу и документальных фильмах в качестве приглашенного эксперта, а его супруга засветилась в проекте «Известные пластические хирурги из Беверли-Хиллз».

9. Хейли Рей, жена американо-бразильского пластического хирурга Роберта М. Рея

Роберт М. Рей входит в топ-15 самых богатых врачей мира. Также он неоднократно принимал участие в съемках различных ТВ-проектов. В 2000 году доктор женился на Хейли Рей. В этом же году у них родилась дочь, впоследствии ставшая певицей и моделью, а в 2004 году на свет появился сын.

10. Эми Юн, жена американского пластического хирурга Энтони Юна

Эми и Энтони познакомились во время учебы в университете, с тех пор они вместе 21 год. Его жена работает педиатром. Возлюбленные живут с 2 детьми. В отличие от своей менее публичной жены, Энтони не раз принимал участие в ТВ-шоу, а также является автором 3 книг. В одном из интервью он говорил о своей глубокой вере в то, что к операциям нужно прибегать только в самых крайних случаях, а об одной из своих книг отзывался так: «Это первая книга, написанная пластическим хирургом о том, как можно избежать пластической хирургии».

11. Джессика Даймонд, жена американского пластического хирурга Джейсона Даймонда

Джейсон Даймонд — известный пластический хирург. Его жена также связана с медициной, она педиатр. В 2008 году у пары родился первенец Джейкоб Саттон.