Как выглядят дети культовых моделей современности (Спойлер: некоторые из них выиграли в генетическую лотерею)

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Миллионы людей восхищаются внешностью и фигурой супермоделей. Кажется, эти небесные создания только и делают, что занимаются собой. Однако это не так: легендарные манекенщицы становятся примерными мамами и не боятся испортить фигуру родами. А их дети вырастают точными копиями своих звездных матерей и часто выбирают профессии, связанные с модой.

AdMe.ru стало любопытно, как выглядят дети самых красивых женщин (и мужчин) современности. Оказывается, они не менее прекрасны и талантливы, чем их звездные родители.

1. Орельен Энтовен, сын Карлы Бруни

Карла Бруни — известная топ-модель, певица и экс первая леди Франции. А еще мама сына и дочки. Орельену Энтовену 17 лет. Молодой человек непубличен, он учится в университете и собирается стать палеонтологом. А еще ведет образовательный канал на YouTube. Младшей дочери Карлы всего 7, и родители скрывают лицо девочки от журналистов.

2. Мингус Ридус, сын Хелены Кристенсен

Единственный сын супермодели пошел по стопам своей матери. Мингус Люсьен Ридус участвует в модных показах и снимается для обложек журналов. Фотографом, кстати, выступает сама Хелена: после завершения карьеры она профессионально занимается фотосъемкой.

3. Дилан, Питер, Гарри и Лили, дети Стефани Сеймур

Стефани Сеймур и ее средний сын Гарри Брант.

Стефани Сеймур — настоящий рекордсмен в модельном мире. На счету этой роскошной женщины 300 обложек для модных журналов и тысячи показов. А еще Стефани — многодетная мама. Старший cын Дилан Томас Эндрюс — от первого брака. От второго брака, с миллиардером Питером Брантом, родились 3 детей: Питер, Гарри и Лили.

Дилан, Питер и Лили.

Питер и Гарри ведут активную светскую жизнь, участвуют в модных фотосессиях и считаются завидными женихами. Говорят, что герой сериала «Сплетница» Чак списан с Питера Бранта.

4. Николас Градезка, сын Нади Ауэрман

Про старшую дочь модели Косиму мы уже писали. Младший сын модели Ник Градезка тоже пробует себя в качестве модели. Уверены, что с такой внешностью он добьется успеха.

5. Лила Мосс, дочь Кейт Мосс

Лиле Грейс Мосс всего 16, но у нее уже есть несколько выгодных контрактов с модными домами. Еще бы, ведь менеджером девушки выступает ее мать — супермодель Кейт Мосс. Девушка участвует в фотосессиях и показах.

6. Арпад и Аурелиус Буссон, сыновья Эль Макферсон

У Эль Макферсон 2 взрослых сына. Модель гордится своими детьми и всегда подчеркивает, что сыновья — главное в ее жизни.

Арпад Буссон (21) учится в коллежде, а младший сын Аурелиус (16) живет вместе со знаменитой мамой.

7. Натан Филдс и Саванна Дикинсон, дети Дженис Дикинсон

Старший сын модели Натан Филдс (31) — актер и телепродюсер. Он помогает Дженис снимать ее реалити-шоу о жизни моделей.

Саванна Дикинсон (25) снималась в шоу Дженис и уже успела попробовать себя в кино.

8. Джордж, Эдвард и Филипп Марсиай, дети Евы Герциговой

В юности Ева прославилась благодаря рекламе нижнего белья и съемкам для ведущих модных журналов. Сегодня модель — образцовая жена и мать. В браке с итальянским бизнесменом у Евы родились 3 сына: Джордж, Эдвард и Филипп.

9. Зулейха Хейвуд и Александрия Захра Джонс, дочери Иман

Неземная Иман вырастила 2 дочерей. Старшая, Зулейха Хейвуд (39), родилась в браке с баскетболистом Спенсером Хейвудом. Зулейха — успешный бизнес-аналитик, она строит карьеру в косметическом бизнесе. Младшая, Александрия (17), родилась в браке с Дэвидом Боуи. Звездные родители долго скрывали девочку от любопытных глаз. Впрочем, Александрия ведет довольно замкнутый образ жизни и не ищет публичности.

10. Валентина и Сиенна Ярич, дочери Адрианы Лимы

У бразильской модели 2 дочери от брака с сербским баскетболистом Марко Яричем. Адриана щедро делится фотографиями дочерей Валентины и Сиенны на своей странице в Instagram.

11. Лив Тайлер, дочь Биби Бьюэлл

Биби Бьюэлл прославилась благодаря скандалу: из-за съемок для Playboy с ней разорвало контракт серьезное модельное агентство. Ее дочь Лив Тайлер пришла в модельный бизнес в 14 лет, а потом начала сниматься в кино. На счету Лив 3 десятка фильмов и множество съемок для модных журналов.

12. Алекса, Джек и Сейлор, дети Кристи Бринкли

Кристи и ее младшая дочь Сейлор.

Легендарная Кристи Бринкли тоже многодетная мать. Старшая дочь Кристи Алекса Рэй Джоэл (33) поет и пишет песни. Средний сын Джек Пэрис Таубман (23) и младшая дочь Сейлор Бринкли (20) пошли по стопам матери. Молодые люди участвуют в модных показах и снимаются для обложек журналов.

Джек Пэрис.

Алекса Рэй Джоэл.

13. Анна Кливленд, дочь Пэт Кливленд

Патриция Кливленд — икона стиля 60–70-х и одна из первых афроамериканских моделей. У ее дочери Анны Кливленд (30) в выборе профессии вариантов было немного: мама — модель, а папа — фотограф. Девочка с рождения была погружена в мир модной индустрии, съемок и показов. Сегодня Анна Кливленд — любимая модель ведущих дизайнеров.

Бонус: когда папа супермодель

14. Джеймсон и Хадсон, сыновья Брэда Кроэнига

Брэд Кроениг — один из самых любимых манекенщиков Карла Лагерфельда. В случае Брэда гены сработали как надо. Его сыновья Джеймсон и Хадсон почти с рождения привыкли позировать перед камерой. А старший, Джеймсон, принимает участие в показах модного дома Chanel и снимается для рекламы вместе с самыми востребованными моделями современности.