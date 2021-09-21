Как выглядят 15+ известных визажистов с макияжем и без него

Мы частенько любуемся звездами, появляющимися на красных ковровых дорожках с безупречным мейкапом. Однако мало знаем о тех, кто создает эту красоту. И пусть некоторым из визажистов пока еще не приходилось работать с селебрити, они уже завоевали славу среди обычных людей, как, например, Гоар Аветисян. Надо отметить, что многие мастера макияжа не боятся предстать перед своими подписчиками без косметики. И это похвально.

Мы в AdMe.ru прошерстили большое количество аккаунтов известных визажистов и выяснили, что они хороши как с макияжем, так и вовсе без него.

1. Гуччи Вестман

Сегодня Гуччи Вестман — владелица собственной косметической линии Westman Atelier. В свое время она занимала высокие должности в Lancôme и Revlon. Вестман создавала макияж Кэмерон Диас, Гвинет Пэлтроу, Натали Портман, Джессики Альбы. Была визажистом в фильмах «Быть Джоном Малковичем», «Баффало-66» и «Уйти не прощаясь», а в 2008-м даже сыграла камео в «Сексе в большом городе».

2. Пати Дуброфф

Пати Дуброфф — одна из самых знаковых фигур современного мира макияжа. Она работала с Шарлиз Терон, Натали Портман, Наоми Уоттс. А сейчас создает образы для Марго Робби и Приянки Чопры и сотрудничает с такими гигантами, как Chanel и Dior.

3. Лиза Элдридж

В списке клиентов Лизы Элдридж значатся такие звезды, как Кара Делевинь, Дженнифер Лопес, Кира Найтли, Рианна, Сальма Хайек и многие другие. А еще она креативный директор Lancôme, а ранее работала в Chanel и Shiseido.

4. Худа Каттан

До того как стала влиятельной фигурой в мире красоты, Худа Каттан уволилась с должности финансиста и завела блог. Это было в 2010 году. Она основатель собственного бренда Huda Beauty, который является одним из самых быстрорастущих косметических брендов в мире. Среди известных клиентов Худы Каттан — Ева Лонгория и Николь Ричи.

5. Джой Аденуга

Мастерство Джой Аденуги отмечено множеством наград. Она не только действующий визажист, но и преподаватель искусства макияжа. Девушка сотрудничала с такими компаниями, как Tom Ford и Bobbi Brown. Сегодня она владелица косметической марки By Joy Adenuga.

6. Моника Бландер

Моника Бландер — известный визажист из Лос-Анджелеса. С ней сотрудничали Аманда Сейфрид, Джессика Альба, Эмилия Кларк и другие звезды. Ее работы украшали такие издания, как Vogue, InStyle, Harper’s Bazaar и Marie Claire.

7. Эмили Ченг

Эмили Ченг имеет тайваньское происхождение, родилась в Канаде, а с 2016 года живет в Лос-Анджелесе. Она специализируется на естественном макияже, который уже покорил актрису Джулию Гарнер и певицу Жанель Монэ. Неравнодушны к ней и бренды Chanel и Prada: они уже вовсю работают с этой талантливой девушкой.

8. Гоар Аветисян

Известная в Сети 28-летняя визажистка родом из Армении вот уже давно покоряет интернет-просторы своими чудесными перевоплощениями. Девушка не только создает красоту сама, но и учит начинающих мастеров секретам идеального макияжа. Также у нее есть салон красоты.

9. Кейт Ли

Безупречному вкусу Кейт Ли доверяют Руни Мара, Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй и Кира Найтли. Она работала с компаниями Givenchy, Gucci, Dior, Dsquared2 и Calvin Klein. А ее образы попадали на страницы Vogue, ELLE, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Glamour.

10. Кара Йошимото Буа

Образы, которые создает Кара Йошимото Буа, по-настоящему выдержанны, просты и гармоничны. Она делала макияж Сирше Ронан, Зои Кравиц, Эмме Уотсон, Джессике Бил, Марион Котийяр и другим звездам первой величины. Она сотрудничает с Shiseido, Bulgari, Guerlain, Dolce & Gabbana, MaxMara, Tiffany.

11. Пэт Макграт

Vogue называет Пэт Макграт одной из самых влиятельных фигур в индустрии красоты. А в 2019 году Time’s включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира. Она формирует бьюти-образы для модных показов Prada, Dior, Burberry, Givenchy, Gucci, Louis Vuitton, Versace и многих других, а также владеет магазином PAT MCGRATH LABS.

12. Виолетт

Визажистка французского происхождения Виолетт за свои 37 лет добилась многого. Она ведет популярный канал на YouTube, где не боится представать перед зрителями ненакрашенной. А также занимает должность бьюти-директора в Estée Lauder и является основательницей и владелицей косметической компании VIOLETTE_FR.

13. Нам Во

Фанатами работ Нам Во являются звезды модельного бизнеса Роузи Хантингтон-Уайтли, Кайли Дженнер, Крисси Тайген и другие. Визажист считает, что прежде всего стоит инвестировать в уход за кожей, а уже потом думать о макияже.

14. Таша Рейко Браун

В начале своего творческого пути Таша Рейко Браун приводила в порядок макияжные кисти артистов и только потом смогла стать успешным визажистом. Сегодня ее рукам доверяют актрисы Яра Шахиди, Летиша Райт, Логан Браунинг и другие звезды.

15. Присцилла Оно

Присцилла Оно — личный визажист Рианны. Певица заметила ее мастерство совершенно случайно — на съемочной площадке своего клипа «S&M», когда Присцилла поправляла макияж одной из танцовщиц. Как-то мастер признавалась, что ее воспитывали строгие мексиканские бабушки и дедушки и она даже не подозревала о том, что сможет сделать такую художественную карьеру.

16. Мэри Гринвелл

Мэри Гринвелл делала макияж принцессе Диане и даже была ее хорошим другом. Она также работала над внешним обликом Кейт Бланшетт, Лили Джеймс, Меган Маркл, Джессики Честейн и Умы Турман. Кроме того, Гринвелл сотрудничает с Chanel, Estée Lauder и Sisley.