14 визажистов, без помощи которых звезды выглядели бы совсем не так блистательно, как мы привыкли

Все знают, что звезды обычно выглядят сногсшибательно. Да, не все знаменитости отличаются сверхъестественной красотой, однако макияж у известных личностей всегда на уровне (или почти всегда). Однако мы редко задумываемся над тем, кто же стоит за этой безупречностью.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, кто делает лица звезд такими, какими мы привыкли их видеть. И решили показать вам, как выглядят визажисты известнейших женщин мира.

Кэти Перри — Пэт Макграт

Мать Пэт Макграт была портнихой, и поощряемая ею маленькая Пэт с детства вдохновлялась тканями и текстурами. Формального образования у нее нет, однако это не помешало Пэт Макграт стать настоящей знаменитостью в мире визажа: благодаря различным инновационным идеям ее регулярно приглашают к сотрудничеству знаменитые бренды (Giorgio Armani Beauty, Gucci). Кэти Перри — постоянная клиентка Пэт и уже не один год обращается за профессиональной помощью (как, впрочем, и Наоми Кэмпбелл, и Дженнифер Лопес).

Кейт Бланшетт — Мэри Гринвелл

Мэри Гринвелл — настоящая легенда в мире визажа. Она начала свою карьеру в косметической компании Il Makiage в Нью-Йорке. Ее учила известная в то время визажист Илана Харкави, она же основательница компании. Судя по всему, юная Мэри была очень способной ученицей, так как сейчас, в возрасте 61 года, она до сих пор очень востребована в своей профессии: с ней сотрудничают такие компании, как Chanel, Estee Lauder и Sisley. Некогда ее клиенткой была сама принцесса Диана. Стиль Мэри Гринвелл очень ценит Кейт Бланшетт — она является постоянной клиенткой. Также к Мэри регулярно обращаются Ума Турман и Джессика Честейн.

Бейонсе — Сэр Джон

Яркие и в то же время гармоничные образы — его фишка. Бейонсе не могла не оценить талант Сэра Джона и пользуется его услугами постоянно. А кроме нее к Джону регулярно обращаются Зендая, Наоми Кэмпбелл, Виола Дэвис, Сирена Уильямс. Молодой визажист также сотрудничает с компаниями Barbie, Disney, является креативным директором L’Oréal Paris. Визажистом Сэр Джон стал случайно: его подруга-модель попросила накрасить ее для фотосессии. Фотограф восхитился работой и стал направлять к нему моделей. Тогда Джону было всего 18 лет и он не рассматривал работу визажиста как серьезную. Тем не менее ему было это довольно интересно, и вскоре он начал работать в компании MAC. Затем молодой визажист встретил Пэт Макграт, и с тех пор его карьера пошла в гору.

Джиджи Хадид — Патрик Та

Сейчас Патрик Та — ведущий визажист Голливуда и любимец многих звезд. Джиджи Хадид часто обращается к нему, ведь Патрик — настоящий мастер создания сияющего образа. Однако в молодости Патрик собирался стать шеф-поваром, потом был владельцем маникюрного салона и солярия, а когда его проект потерпел неудачу, нашел работу в MAC Cosmetics. «Мой салон обанкротился, и сосед по комнате предложил мне работу в MAC Cosmetics. Тогда и началась моя одержимость макияжем», — рассказывает Та.

Эмма Робертс — Лиза Элдридж

Интерес к макияжу у Лизы Элдридж проснулся, когда ей было 6 лет: тогда она обнаружила в доме своей бабушки коробку с винтажной косметикой 60-х годов. Постепенно детское увлечение превратилось в профессию. Прорывом в карьере для нее стала работа с Синди Кроуфорд. Сейчас Лиза сотрудничает с модными домами и косметическими брендами Lancôme, Chloé, Prada, Donna Karan и другими. Эмма Робертс, как и многие звезды, оказалась ценительницей таланта Лизы Элдридж и стала ее постоянной клиенткой.

Кристен Стюарт — Джиллиан Демпси

Голливудский визажист Джиллиан Демпси известна своими образами с красной дорожки. Ее фирменный знак — естественный сияющий макияж. Такой образ привлекает многих звезд, в том числе Кристен Стюарт, которая часто обращается к Джиллиан. Джиллиан начала свою карьеру в начале 1990-х. В 1992 году девушка получила свою первую работу в качестве визажиста для фильма «Кое-что, ради чего стоит жить: История Элисон Герц». 2 года спустя, когда ее назначили ведущим стилистом и визажистом на съемочной площадке триллера «Экипаж», Джиллиан стала очень популярна. С тех пор у нее было и множество других достижений, и сейчас она является одним из наиболее востребованных визажистов Голливуда. Кроме того, Джиллиан Демпси разработала свою линию косметики, в которой используются только натуральные ингредиенты.

Пенелопа Крус — Ханг Ванго

Ханг мечтал стать парикмахером и даже поступил в колледж, однако не окончил его. Затем он работал в салоне красоты парикмахером и визажистом и в процессе работы понял, что визаж привлекает его гораздо больше. Ханг стал ездить на пробные съемки, а затем переехал в Нью-Йорк. Юный визажист получил признание, когда начал работать с Хеленой Кристенсен, на которую его стиль произвел сильное впечатление. С той поры он получил известность: модели, с которыми он сотрудничал, появлялись в журналах более 500 раз. Ханг может похвастаться впечатляющим списком клиентов, одно из первых мест в котором занимает Пенелопа Крус. В работе Ванго придерживается философии «меньше значит лучше»: он предпочитает простоту и естественность, поэтому не наносит много макияжа.

Кендалл Дженнер — Джойс Бонелли

Джойс начала увлекаться макияжем еще в юности, в 16 лет. Взлет ее карьеры произошел, когда в 2005 году она познакомилась на съемках с Ким Кардашьян. Девушки подружились, и Джойс стала личным визажистом Ким. Бонелли часто работала со знаменитостями, и уже много лет она является визажистом семьи Дженнер. Сейчас Джойс планирует выпуск собственной марки косметики.

Сара Джессика Паркер — Лаура Мерсье

Лаура Мерсье родилась во Франции. В 16 лет она поступила в школу дизайна, а позже в Carita Paris Institute, школу красоты в Париже. После ее окончания Мерсье работала визажистом и в 1985 году переехала из Парижа в Нью-Йорк, чтобы начать работу в американском издании журнала Elle. После одной из фотосессий для журнала Vogue Лаура стала личным визажистом Мадонны. Она работала со многими журналами и компаниями, в том числе The Gap и Chanel. Сара Джессика Паркер — ее постоянная клиентка, как, впрочем, и Джулия Робертс, Мэрайя Кэри. Кроме того, конечно же, многим известная линия косметики Лауры Мерсье.

Дженнифер Энистон — Гуччи Вестман

После окончания средней школы в Швеции Гуччи помогала по хозяйству журналистке, которая познакомила свою юную подопечную с миром моды и красоты. Позже девушка переехала в Лос-Анджелес и стала брать уроки макияжа. Там она познакомилась и начала работать с фотографами Энни Лейбовиц и Брюсом Вебером, по рекомендации которых ее наняли для съемок Vogue. «И с тех пор я стала очень занята!» — говорит Гуччи Вестман. Гуччи стала известна благодаря макияжу, который придает образу свежий и отдохнувший вид. Недаром Дженнифер Энистон, не сходящая с экранов уже много лет, всегда выглядит так, будто только что вернулась из отпуска. 5 лет Гуччи Вестман работала художественным директором Lancôme, и еще 7 лет — на аналогичной должности в компании Revlon. Весной 2018 года Вестман запустила собственную косметическую линию Westman Atelier.

Адель — Майкл Эштон

Майкл знаменит тем, что 12 лет был личным визажистом певицы Адель и вместе с косметическим домом Marc Jacobs Beauty создал для нее подводку для глаз. Сейчас он генеральный директор своего одноименного косметического бренда Michael Ashton Beauty. Его звездные клиенты — Алессандра Амбросио, Николь Шерзингер, Рози Хантингтон-Уайтли. А самой первой его моделью была мама, которая поощряла увлечение сына и помогала ему экспериментировать.

Рианна — Мила Моралес

Еще будучи ребенком, Мила знала, что хочет быть визажистом. «Я из тех, кто знает, чего хочет, и стремится к этому. Успех — это то, что приходит постепенно», — говорит Мила. Сейчас она известна благодаря тесному сотрудничеству с Рианной, также ее клиентками являются Шакира и Дженнифер Хадсон. Мила считает, что макияж должен дополнять образ, а не конкурировать с прической и одеждой. Ее фишка — уметь выделить одну часть лица и сосредоточиться на ней.

Сальма Хайек — Марио Дедиванович

Свою карьеру Марио начал в одном из косметических магазинов сети Sephora. Его первыми настоящими клиентами стали 2 певицы, которые зашли в магазин, — как консультант магазина Марио сделал им макияж. После этого они наняли его, чтобы он накрасил их для шоу в кабаре. Марио тогда было всего 17 лет, и у него не было бьюти-кейса для косметики, поэтому он просто взял обувную коробку Nike, куда сложил все пробники из магазина, и сделал девушкам макияж за $ 30. Сейчас его работу ценят многие звезды, в том числе непревзойденная Сальма Хайек.

Натали Портман — Жанин Лобелл

Жанин — мама 4 детей, основательница косметического бренда Stila и любимый визажист Натали Портман. Помимо визажа у Жанин Лобелл много и других интересов. Ее работа со звездными клиентами — это скорее то, что приносит удовольствие и радость обеим сторонам. Свою карьеру Жанин начала случайно: ее подруга пошла в школу макияжа, а она решила пойти с ней за компанию. На самом деле девушка хотела работать в цирке, но при этом понимала, что вряд ли это гарантирует ей постоянный заработок. Выучившись, Жанин переехала в Лос-Анджелес, где создала собственную линию косметики.