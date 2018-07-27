Как выглядит первая супермодель из Саудовской Аравии

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«Женщины Саудовской Аравии любят моду. Чувствуют моду. Они создают мечты», — говорит дизайнер Антонио Гримальди, с чьей подачи 2 июля 2018 года на Парижской неделе высокой моды миру была представлена первая ближневосточная супермодель — 17-летняя Талида Тамер (Taleedah Tamer).

AdMe.ru оценил значимость этого события (и не только для мира моды) и решил показать, как же выглядит первая модель одной из самых закрытых мусульманских стран на работе и в жизни.

Нельзя сказать, чтобы индустрия моды обходила Ближний Восток стороной. Женщины этой страны, по словам редактора Harper’s Bazaar Arabia Louise Nichol, «под своими одеждами — абайями — находятся в первых рядах среди хорошо одетых женщин мира». В Саудовской Аравии выпускаются модные журналы (например, журнал Harper’s Bazaar Arabia с 2007 года), в марте 2018 года здесь прошла своя первая неделя высокой моды. Но до Талиды Тамер ни одна модель из этой страны ни разу не участвовала в главных модных показах мира.

Талида Тамер родилась и выросла в портовом городе Джидда. На ее карьеру сильно повлияла семья: либеральный отец (руководитель фармацевтической компании) и особенно мать. Итальянка Кристина Тамер до своего брака с выходцем из Саудовской Аравии Айманом Тамером работала моделью в Нью-Йорке, Токио и Майми, сотрудничала с Giorgio Armani, Gianfranco Ferre и La Perla. «Я смотрела много прекрасных снимков мамы в детстве и думала про себя: „Вот то, чем я хотела бы заниматься“. Мне хотелось таких же красивых фотографий».

Благодаря поддержке родителей до показа коллекции от Антонио Гримальди Талида уже успела поучаствовать в менее масштабных съемках у разных фотографов.

Антонио Гримальди познакомился с семьей Талиды Тамер около 7 лет назад во время одной из его деловых поездок в Саудовскую Аравию. И вот годы спустя с его подачи она появилась сначала на обложке Harper’s Bazaar Arabia, который опубликовал большую фотосессию с нею в стиле ретро.

А затем она участвует в Неделе высокой моды в Париже. Девушка открыла показ в белоснежном брючном костюме с золотым поясом в виде птичьих когтей и разрезными рукавами, а в конце вышла в бледно-розовом платье с вышивкой и перьями.

Сама Талида надеется, что это только начало и ее пример вдохновит других девушек из Саудовской Аравии. «Когда я начинала карьеру, я не думала, что я стану первой моделью Саудовской Аравии, но, кажется, это лучшее время для индустрии стать более открытой». При этом, по словам Талиды, она понимает, что живет в консервативной стране и многие могут осудить ее выбор.

Сейчас девушка ставит перед собой много целей, и некоторые из них вполне конкретные и амбициозные: попасть на обложку какого-то из журналов «большой четверки» Vogue — итальянского, британского, французского или американского;

поучаствовать в показе Armani, подобно матери;

поработать с фотографом Стивеном Мейзелом (Steven Meisel);

посетить и поработать в таких странах, как Бора-Бора, Индия, Хорватия и Япония;

переехать в Милан и параллельно с карьерой модели получить образование в сфере маркетинга;

и наконец, получить водительские права в родном городе Джидда.

А пока Талида Тамер может путешествовать по миру, продолжая радовать поклонников фотографиями почти без макияжа и глянцевого лоска.

Бонус: в парке Горького (Москва)