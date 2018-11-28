Как выглядели самые роскошные женщины 90-х без фотошопа, силикона и пластики
В наши дни многие владеют фотошопом, едва ли не у каждого в гаджете установлены приложения по обработке изображений. Это позволяет нам выкладывать в инстаграм и другие соцсети «улучшенную версию себя». А профессиональная ретушь рекламных изображений и журнальных фото стала обычным делом. Пластика, которой когда-то увлекались единичные звезды уровня Майкла Джексона, сегодня стала нормой жизни для знаменитостей. Но актрисы и модели 90-х годов прошлого века покорили мир естественной красотой.
AdMe.ru предлагает еще раз убедиться в том, что 90-е не зря называют эпохой самых красивых женщин, и поностальгировать вместе с нами, вспомнив самых шикарных из них.
Ким Бейсингер
Синди Кроуфорд
Шэрон Стоун
Шарлиз Терон
Шерилин Фенн
Клаудия Шиффер
Наоми Кэмпбелл
Стефани Сеймур
Кэтрин Зета-Джонс
© Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News © 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News
Мишель Пфайффер
Сальма Хайек
Софи Марсо
Энди МакДауэлл
Моника Беллуччи
Мег Райан
Деми Мур
Кэмерон Диаз
Дженнифер Энистон
Кристи Тарлингтон
Лив Тайлер
© Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News © FoxSearchlight / Courtesy Everett Collection / East News
Летиция Каста
Анджелина Джоли
А вам кто из легендарных красавиц 90-х годов прошлого века запомнился больше всего?