Как выглядели самые роскошные женщины 90-х без фотошопа, силикона и пластики

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В наши дни многие владеют фотошопом, едва ли не у каждого в гаджете установлены приложения по обработке изображений. Это позволяет нам выкладывать в инстаграм и другие соцсети «улучшенную версию себя». А профессиональная ретушь рекламных изображений и журнальных фото стала обычным делом. Пластика, которой когда-то увлекались единичные звезды уровня Майкла Джексона, сегодня стала нормой жизни для знаменитостей. Но актрисы и модели 90-х годов прошлого века покорили мир естественной красотой.

AdMe.ru предлагает еще раз убедиться в том, что 90-е не зря называют эпохой самых красивых женщин, и поностальгировать вместе с нами, вспомнив самых шикарных из них.

Ким Бейсингер

Синди Кроуфорд

Шэрон Стоун

Шарлиз Терон

Шерилин Фенн

Клаудия Шиффер

Наоми Кэмпбелл

Стефани Сеймур

Кэтрин Зета-Джонс

Мишель Пфайффер

Сальма Хайек

Софи Марсо

Энди МакДауэлл

Моника Беллуччи

Мег Райан

Деми Мур

Кэмерон Диаз

Дженнифер Энистон

Кристи Тарлингтон

Лив Тайлер

Летиция Каста

Анджелина Джоли

А вам кто из легендарных красавиц 90-х годов прошлого века запомнился больше всего?

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  • 28.6k

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