Как выглядели самые роскошные женщины 90-х без фотошопа, силикона и пластики

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В наши дни многие владеют фотошопом, едва ли не у каждого в гаджете установлены приложения по обработке изображений. Это позволяет нам выкладывать в инстаграм и другие соцсети «улучшенную версию себя». А профессиональная ретушь рекламных изображений и журнальных фото стала обычным делом. Пластика, которой когда-то увлекались единичные звезды уровня Майкла Джексона, сегодня стала нормой жизни для знаменитостей. Но актрисы и модели 90-х годов прошлого века покорили мир естественной красотой.