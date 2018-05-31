Как выглядели 20 знаменитых женщин до того, как стали иконами стиля, на которых равняются миллионы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Образы этих знаменитых женщин ежедневно вдохновляют модниц со всего мира выбирать для себя смелые, яркие и стильные наряды. Обласканные критиками и модными журналами, они предстают перед объективами фотокамер в идеально выверенных сочетаниях одежды и аксессуаров. И уже мало кто помнит, что еще каких-то 10–15 лет назад известные всему миру иконы моды еще только искали свой неповторимый стиль и допускали досадные промахи в составлении своего гардероба.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какой путь прошли эти 20 знаменитых женщин, чтобы стать настоящими гуру моды и стиля.

20. Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм — одна из тех женщин, которые смогли повернуть свою карьеру на 180 градусов и найти себя в абсолютно противоположной сфере. Еще каких-то 15 лет назад весь мир знал Викторию как одну из участниц группы Spice Girls и супругу знаменитого футболиста. Сейчас же Posh Spice стала одной из знаковых фигур в мире моды и владелицей собственного успешного бренда.

19. Иванка Трамп

Прежде чем стать советником 45-го президента США и примером для подражания для женщин всего мира, Иванка Трамп успела поработать моделью, писателем и топ-менеджером крупных компаний. Сейчас эту молодую амбициозную женщину некоторые называют кандидатом на следующий президентский срок. И мы тоже считаем, что красивых стильных женщин должно быть в политике как можно больше.

18. Натали Портман

Практически с самых первых своих появлений на красных ковровых дорожках Натали Портман выбирает женственный стиль и сдержанные цвета. С течением времени образы актрисы становятся все более продуманными и элегантными. К тому же звезда «Черного лебедя» сделала безошибочную ставку на платья модных домов Dior и Givenchy, которые как нельзя лучше соответствуют ее утонченному образу.

17. Кейт Бланшетт

На протяжении всей своей карьеры Кейт Бланшетт выбирает не только самые яркие и интересные роли, но и не менее запоминающиеся наряды. И если еще 10 лет назад эта австралийская актриса могла допустить какой-либо модных промах, то сейчас ее стиль выверен до самых мельчайших деталей.

16. Николь Кидман

Николь Кидман является одной из тех женщин, которые не боятся экспериментировать со своими образами. В гардеробе этой красавицы есть множество самых разнообразных платьев, однако предпочтение она чаще всего отдает нарядам от Balenciaga, Lanvin, L’Wren Scott, Prada и Dries Van Noten. И если раньше некоторые образы актрисы были спорными, то сейчас каждое ее появление на мероприятиях вызывает восторг как зрителей, так и модных критиков.

15. Меланья Трамп

Начав карьеру модели, будущая первая леди США выбирала соответствующие своей работе наряды, которые подчеркивали ее стройную фигуру. Однако в последние годы стиль Меланьи Трамп стал образцом сдержанной элегантности и может служить ярким примером того, как должна выглядеть супруга президента.

14. Сара Джессика Паркер

Когда упоминают имя Сары Джессики Паркер, первое, что приходит на ум, — ее героиня Кэрри Брэдшоу в несколько вычурных, но всегда эффектных нарядах. Сейчас эта 53-летняя гуру стиля и без помощи стилистов знает, что надеть, чтобы восхитить даже тех, кто далек от мира моды. И хотя сериал закончился, любовь Паркер к туфлям Manolo Blahnik осталась неизменной.

13. Анджелина Джоли

Когда-то Анджелина Джоли с удовольствием выбирала джинсы и одежду с яркими принтами как в качестве повседневных нарядов, так и для особых случаев. Сейчас актрису все чаще можно увидеть в женственных платьях спокойных оттенков. И модные критики абсолютно согласны с Энджи — такая яркая внешность не требует дополнительных украшений.

12. Наталья Водянова

Когда эта всемирно известная модель делала первые шаги в мире моды, ее стиль был запоминающимся, но все же излишне экстравагантным. Сейчас Наталья Водянова нашла свой неповторимый образ, однако не забывает время от времени шокировать окружающих, надев, к примеру, платье из воздушных шаров.

11. Дженнифер Лопес

После выхода в 2002 году сингла «Jenny from the Block» Дженнифер Лопес активно поддерживала образ «девчонки из соседнего двора». Игривый беретик, топ и бриджи — именно так могла одеться для светского мероприятия 34-летняя Джей Ло. Сейчас же эта латиноамериканская красавица старается выбирать более сдержанные наряды, привнося в них яркие нотки своего южного темперамента.

10. Кейт Уинслет

Если взбалмошной синеволосой Клементине из «Вечного сияния чистого разума» совсем не было дела до того, что на ней надето, то сама Кейт Уинслет очень долго не могла найти «свой» стиль. В результате модных экспериментов эта английская красавица поняла, что платья-футляры и идеально сидящие брючные костюмы — лучший вариант для любого мероприятия. И для многих женщин ее пример стал руководством к действию.

9. Скарлетт Йоханссон

В начале своей карьеры Скарлетт Йоханссон выбирала наряды, привлекающие внимание к ее пышной груди. Однако в последние годы стиль актрисы стал более сдержанным и элегантным. Скарлетт все чаще экспериментирует с цветами и формами нарядов, но уже никто не может упрекнуть эту талантливую блондинку в отсутствии вкуса.

8. Блейк Лайвли

До выхода на экраны сериала «Сплетница», который сделал из этой длинноногой блондинки настоящую звезду, Блейк Лайвли предпочитала незамысловатые джинсы и топы любой другой одежде. И только последние несколько лет супруга Райана Рейнольдса собирает всевозможные похвалы от самых суровых модных критиков за свой безупречный и оригинальный выбор нарядов. А еще ходят слухи, что актриса не пользуется услугами стилистов, а полагается исключительно на свой вкус.

7. Кейт Миддлтон

До того как стать герцогиней Кембриджской, Кейт Миддлтон не отличалась от большинства английских молодых девушек. Однако после замужества стиль супруги принца Уильяма кардинальным образом изменился и стал более сдержанным и продуманным. Но поскольку герцогиня придерживается принципа разумного потребления, она довольно часто приобретает одежду демократичных марок. А еще Кэтрин не боится надевать одну и ту же вещь несколько раз.

6. Бейонсе

В последние годы поклонники называют эту R’n’B-диву не иначе как «королева Би». Действительно, кто еще может похвастаться тем, что почти из каждого появления на публике создает целое шоу. И, думаем, на светских мероприятиях мы уже никогда не увидим Бейонсе в обычных джинсах и рубашке.

5. Алессандра Амбросио

В самом начале своей карьеры Алессандра Амбросио появлялась на публике исключительно в максимально открытых обтягивающих платьях, которые наглядно демонстрировали длинные ноги и подтянутую фигуру «ангела» Victoria’s Secret. Теперь же эта бразильская супермодель сменила откровенные наряды на шикарные платья и выглядит даже лучше, чем 10 лет назад.

4. Хайди Клум

Великолепные внешние данные позволяют этой немецкой супермодели с шиком носить любые наряды. Однако в последние годы стиль Хайди Клум стал более продуманным и запоминающимся. И, похоже, эта мама 4 детей — одна из тех, кому возраст идет только на пользу.

3. Адриана Лима

Доброжелательная улыбка и незаурядная внешность сделали эту бразильскую красотку одной из главных моделей последнего времени. Сейчас Адриана Лима безошибочно выбирает наряды для любых светских мероприятий, но вот в самом начале карьеры и ей не удалось избежать модных промахов. Но, в отличие от многих других знаменитостей, у этого «ангела» таких ошибок было не так уж и много.

2. Джулианна Мур

Нынешний стиль Джулианны Мур базируется на темных оттенках, лаконичных силуэтах и сложных деталях. Чтобы научиться с шиком преподносить такие наряды, актрисе понадобился не один год модных экспериментов, однако теперь эта рыжеволосая красотка раз за разом собирает восторженные комплименты от поклонников и ценителей моды.

1. Хэлли Берри

Великолепной фигурой этой 51-летней актрисы не восхищается только ленивый. И, похоже, сама Хэлли Берри прекрасно знает, что выглядит просто отлично, и всячески подчеркивает свои формы. Но если в начале карьеры «девушка Бонда» могла позволить себе выйти на красную дорожку в топе и мини-юбке, то сейчас Хэлли предпочитает более сдержанные и элегантные наряды.