Как выбрать брюки в зависимости от типа фигуры (Спойлер: осторожнее с капри)

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Брюки, когда-то считавшиеся исключительно мужским предметом гардероба, давно завоевали женские сердца благодаря удобству и универсальности. Если их правильно подобрать, они ничуть не лишат вас женственности, наоборот, удачно подчеркнут достоинства и спрячут недостатки. Выбирая брюки, ориентируйтесь не только на модные тенденции, но и на особенности своей фигуры.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами рекомендациями стилистов по выбору женских брюк. Перед покупкой этой важной составляющей гардероба изучите общие советы, а также определите свой тип фигуры.

Общие рекомендации

Брюки должны хорошо сидеть на вас, не пузыриться в коленях. Также не должно быть складок и заломов в паховой области и сзади. При примерке стоит убедиться, что вам комфортно ходить, приседать, наклоняться в этой паре брюк.

Если сзади расположены прорезные карманы, они должны приходиться на самую выступающую точку ягодиц. Это красиво подчеркнет округлость бедер.

Если видны очертания нижнего белья или брюки врезаются в область паха или между ягодиц, они вам малы. Попробуйте защипнуть хотя бы сантиметр ткани на бедрах. Если не получается, брюки обтягивают вас слишком сильно.

Учитывайте, с какой обувью вы будете их носить. Золотое правило для классических прямых брюк: длина должна доходить до середины каблука, а с обувью без каблука нужны брюки на 1–2 см выше пола. Еще одно правило: чем шире штанины, тем длиннее они должны быть. То есть брюки клеш и палаццо выбираем такие, чтобы они практически полностью закрывали обувь. А вот сужающиеся книзу фасоны, наоборот, не должны быть слишком длинными и собираться в гармошку.

Что касается укороченных брюк, то тут идеальный, всем подходящий вариант — брюки длиной 7/8 (на 1/8 короче стандартной длины, заканчиваются в самой узкой части ноги — на лодыжке). Правда, они визуально уменьшают рост, поэтому невысоким девушкам лучше носить их с каблуками или выбирать модели с завышенной талией.

Если у вас полные ноги, не следует выбирать укороченные модели, которые заканчиваются в самой широкой части икр, например бриджи или капри. Лучше выбрать актуальные сейчас кюлоты: благодаря свободному крою они скрывают несовершенства.

Есть весьма коварные виды брюк. Например, брюки «бананы» красиво смотрятся только на высоких и худеньких девушках. Брюки из вельвета, бархата, твида зрительно полнят, поэтому, опять же, не испортят только стройняшек. Обтягивающие скинни и легинсы полностью обрисовывают контур ног, в них видны все недостатки. Кстати, легинсы надо носить с верхом, который прикрывает линию шага, чтобы визуально не нарушить пропорции фигуры.

При выборе классических брюк для офиса лучше выбирать цвета, которые не выходят из моды: черный, серый, темно-синий, оттенки бежевого, бордо. Некоторые стилисты придерживаются простого правила: чем больше ваш вес, тем плотнее и темнее должна быть ткань классических брюк.

Теперь поговорим о том, как подобрать брюки для своего типа фигуры.

1. «Яблоко»

Этот тип фигуры характеризуется тяжелым верхом: пышная грудь и расплывчатая талия, но ноги при этом могут быть стройными. Задача брюк в данном случае — спрятать животик и зрительно вытянуть силуэт.

Что подходит. Классические прямые брюки, модели с широкими штанинами из легкой струящейся ткани, слегка укороченная длина (лучше носить с каблуками). Стрелки и темные полосы по бокам (лампасы) визуально стройнят. Лучше выбирать высокую и среднюю посадку. Стоит присмотреться к брюкам с молнией сбоку или с эластичным поясом, чтобы скрыть выступающий животик. «Верх одежды стоит носить навыпуск, чтобы отвлечь внимание от лишних складок на талии», — напоминает стилист из Массачусетса Мэри Лу Андрэ. Чего стоит избегать. Слишком облегающих моделей типа скинни, брюк с заниженной талией (складки на животе рискуют вывалиться из них). «Если вы небольшого роста, избегайте многослойных отворотов внизу брюк: они зрительно сделают ноги еще короче», — советует Венди Хиршберг Клерман, стилист из Нью-Йорка.

2. «Груша»

Тип фигуры с крупными бедрами, выраженной талией и относительно узкими плечами. Нужны такие брюки, которые не будут привлекать внимание к тяжеловесным бедрам.

Что подходит. Подойдут классические прямые, а также расклешенные брюки. Выбирайте модели средней посадки, которые будут плотно прилегать к талии и бедрам, но не обтягивать их. Как и «яблоко», скажите «да» стрелкам и темным лампасам. Подбирая верх, помните, что он должен заканчиваться либо выше, либо ниже самой широкой окружности бедер.«Подчеркните свою тонкую талию с помощью зауженного жакета или заправленного в брюки топа, не забывайте о каблуках», — рекомендует нью-йоркский стилист Ким Наки. Чего стоит избегать. Очень узких брюк: они только подчеркнут слишком широкие бедра. Как вариант носите их заправленными в сапоги или грубые ботинки, чтобы уравновесить пропорции. Однозначно следует избегать всех элементов, которые создают лишний объем в области бедер, в числе которых — накладные задние и выступающие боковые карманы, защипы и складки, вышивка и прочие украшения в верхней части. Брюки галифе и карго с накладными карманами сбоку — тоже не ваше.

3. «Перевернутый треугольник»

Это телосложение, противоположное «груше»: узкие бедра и широкие плечи, мальчишеский тип фигуры. Выбирайте брюки, увеличивающие объем бедер и нижней части тела в целом.

Что подходит. Все, что не подходит «груше», — ваше. Визуально расширить линию бедер помогут фасоны с низкой посадкой, «бананы», чинос, шаровары, галифе, с декором и крупными карманами.«Вы также можете носить расклешенные брюки, мешковатые полуспортивные штаны типа „бойфрендов“, брюки светлых и ярких расцветок с крупным узором», — уверена фешен-блогер Айшвария Чаван. Чего стоит избегать. Зауженных и обтягивающих брюк, особенно темной расцветки: в сочетании с ярким или светлым верхом они визуально сделают вашу нижнюю часть еще меньше по сравнению с верхней.

4. «Прямоугольник»

Это прямая фигура, ширина плеч практически та же, что и бедер, а талия слабо выражена. Обладательницы такого типа фигуры часто высокого роста, с длинными ногами. «Прямоугольник» может позволить себе брюки из бархата, вельвета и прочих материалов, зрительно увеличивающих объемы.

Что подходит. Выбирайте приталенные силуэты, с поясом и другими украшениями в области талии. Ищите такие брюки, которые будут красиво облегать ваши формы, делая их более округлыми. Скрыть плоские ягодицы помогут карманы, воланы и прочие объемные детали. «Скинни, узкие дудочки, укороченные модели отлично подчеркнут ваши длинные стройные ноги», — говорит стилист знаменитостей Даун Дель Руссо. Чего стоит избегать. Прямые по всей длине, а также мешковатые и мужские фасоны брюк («бойфренды», карго) могут сделать ваш силуэт квадратным со спины. Очень высокая посадка создаст дополнительную вертикальную линию от бюста до бедер и подчеркнет отсутствие талии. «Если вы высокого роста, будьте осторожны с короткими моделями типа капри, так как может создаться впечатление, что вы просто выросли из них», — напоминает Мэри Лу Андрэ.

5. «Песочные часы»

Такая фигура в наше время считается самой привлекательной, ведь хорошо выраженные грудь и бедра в сочетании с тонкой талией — это очень соблазнительно.

Что подходит. В данном случае почти нет ограничений, вы можете позволить себе любые фасоны: от классических до самых экстравагантных. Главное — не забывайте про общие рекомендации по выбору брюк. Чего стоит избегать. Несмотря на то что вам подходит большинство моделей брюк, нужно учитывать свои индивидуальные параметры: рост, вес, особенности строения тела. Если бедра слишком крупные, избегайте того же, чего нужно избегать «груше». Если у вас небольшой рост, выбирайте такие модели, чтобы визуально удлинить ноги (стрелки на брюках, высокая или средняя посадка и расцветка в тонкую вертикальную полоску).

Какие модели брюк — ваши любимые?