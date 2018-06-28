Как узнать, какие прически будут вам к лицу, а про какие лучше забыть

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Каждая из нас мечтает об идеальной прическе, которая выгодно подчеркнет все достоинства лица и скроет недостатки. Сейчас существует такое разнообразие стилей, что трудно определиться с выбором, к тому же стало очень модно следовать трендам, хочется попробовать на себе новую «стрижку сезона», «цвет сезона» и т. п. На картинке они смотрятся отлично, а вот в реальной жизни могут сильно разочаровать. Как подобрать такую повседневную прическу, о которой не придется пожалеть, и расскажет наша статья.

Мы в AdMe.ru собрали типичные ошибки в выборе прически и рассмотрели их на примерах звезд. Самый главный совет, который в один голос повторяют все стилисты: не забывайте про форму своего лица. Форма решает все. В конце статьи вы найдете общие рекомендации о том, какие еще особенности внешности нужно обязательно учитывать перед походом в парикмахерскую.

Круглое лицо

Прямой пробор и гладкие убранные назад волосы не только подчеркивают широкое лицо Миранды Керр, но и прибавляют ей возраста. Зато удлиненный многослойный боб делает ее очаровательной.

Что не походит: «Прически с пышным объемом по бокам, гладкие прически с убранными назад волосами и ровная линия среза возле подбородка или выше — это большая ошибка для круглого лица», — объясняет старший стилист в салоне Redken Даниэла Шульт. Также не подойдут прямой пробор и тяжелая густая челка. Эти прически лишь подчеркнут большую ширину вашего лица. Что нужно взять на вооружение: Задача — визуально удлинить лицо. С этим прекрасно справятся прямые пряди у лица, текстурированная рваная челка, волны и многослойные стрижки на волосы средней длины или длинные. «Создавая многослойность, вы в конечном счете влияете на форму вашего лица — круглые лица должны выбирать квадратные слои», — говорит Сэм Бернетт, креативный директор компании Hare & Bone. Смелые круглолицые красавицы могут рискнуть и попробовать короткую стрижку пикси, как у Джиннифер Гудвин. Примеры удачных укладок и другие хитрости для круглого лица можно посмотреть здесь.

Квадратное лицо

Каре-боб длиной до подбородка привлекает внимание к широкой квадратной челюсти Оливии Уайлд. В обрамлении длинных волос лицо смотрится мягче и миловиднее.

Что не подходит: Чересчур графичные, симметричные линии в прическе лишь подчеркнут угловатость этого лица. Каре-боб до подбородка с прямой густой челкой под запретом, так как такая прическа лишь подчеркнет широкую нижнюю челюсть. С короткими стрижками тоже стоит быть аккуратнее — в данном случае они придадут лицу мужеподобность. «Девушки с квадратной формой лица должны избегать причесок, где волосы убраны назад, например гладко зачесаны назад в хвост. Это подчеркивает угловатые черты и делает их более жесткими», — отмечает Карен Томсон, стилист и владелец салона красоты. Что нужно взять на вооружение: «Длинные волосы особенно хороши для квадратного лица, будь то прямые и гладкие, кудри или небрежные волны, они будут отвлекать внимание от угловатых краев лица. Если вы хотите челку, то лучше выбрать длинную челку набок, а не прямую, от которой лицо кажется еще шире», — советует Карен Томпсон. «Одна из моих любимых стрижек для данной формы лица — это удлиненный боб с косой челкой. Также очень хорошо смягчают углы легкие светлые блики на прядях возле лица», — говорит Даниэла Шульт. Варианты причесок, идеальных для лица квадратной формы, можно посмотреть здесь.

Треугольное и сердцевидное лицо

Отсутствие челки подчеркивает большой лоб, а каре с кончиками внутрь еще больше заостряет узкий подбородок Кристины Риччи. Зато густая челка-арка заставляет ее взгляд сиять.

Что не подходит: Это два типа лица, отличающиеся широким лбом и узким подбородком. Сердцевидное лицо от треугольного отличает линия роста волос в форме сердца. Рекомендации для двух этих типов схожие. Необходимо избегать большого объема волос в верхней части головы и создавать объем в нижней части. «Тяжелая короткая челка сделает верхнюю часть головы еще шире. Стрижка с концами волос на уровне подбородка, подвернутыми внутрь, а не наружу, также не лучшее решение, это лишь подчеркнет острый подбородок», — считает Даниэла Шульт. Прямой пробор тоже усилит непропорциональность лица. Что нужно взять на вооружение: «Длинная челка в виде арки прекрасно подойдет вам. Центральная часть должна быть длиной до переносицы, а боковые пряди могут доходить до верхней части скул», — отмечает Даниэла Шульт. «Локоны и волны длиной ниже подбородка великолепны для этого типа лица», — считает звездный стилист Марко Пелуси. Если хочется покороче, то можете последовать совету креативного директора компании ISHOKA Hair and Beauty Филиппа Белла и решиться на короткий гладкий боб с длинной косой челкой и боковым пробором. Примеры таких стрижек можно посмотреть здесь.

Ромбовидное лицо

Большой объем на макушке делает голову Сиары непропорциональной, а лицо кажется слишком маленьким из-за нависшей длинной челки. Легкая объемная укладка смотрится гораздо лучше и открывает лицо.

Что не подходит: Ромбовидная форма лица (ее еще называют алмазной) близка к овальной, которая считается идеальной. Но ромбовидное лицо имеет более узкий лоб и подбородок и более выступающие скулы, чем овальное. По мнению Марко Пелуси, следует избегать стрижек с короткими прядями, заканчивающимися на уровне щек, так как они лишь усилят острые углы скул, и длинной челки-треугольника из середины головы, так как она подчеркнет треугольную форму лба. «Избегайте прямого пробора и высоких причесок с объемом в верхней части головы, так как они только прибавят длины вашему лицу», — добавляет Мишель Патерсон, стилист Pouts & Pinups. Что нужно взять на вооружение: «Слоистый боб до подбородка и ниже может смягчить „алмазное“ лицо, — говорит Марко Пелуси. — Но почти все стрижки подойдут этой форме лица, если они выполнены мягко, без резких углов». «Глубокий боковой пробор — еще одна отличная идея для тех, у кого алмазная форма лица, поскольку он фокусирует внимание на одной стороне, а не на ширине всего лица», — советует Мишель Патерсон. Лучшие варианты причесок для ромбовидной формы лица показаны здесь.

Трапециевидное лицо

Начес надо лбом и прямые пряди возле щек не лучшее решение для Келли Осборн. Ретроприческа с косой челкой и объемом по бокам смотрится стильно и уравновешивает пропорции лица.

Что не подходит: Трапециевидное (грушевидное) лицо характеризуется узким низким лбом и широкой квадратной нижней челюстью. Рекомендации в основном те же, что для квадратного типа лица. Категорически не подходят стрижки, расширяющиеся возле подбородка, чрезмерно гладкие укладки, ультракороткие стрижки. «Особое внимание нужно уделить челке, так как при маленьком лбе она может получиться слишком короткой и торчать», — напоминает Даниэла Шульт. Что нужно взять на вооружение: «Короткие стрижки квадратной формы могут отлично выглядеть, когда по бокам остаются более длинные пряди, чтобы сбалансировать узость верхней части головы», — отмечает Даниэла Шульт. Кроме того, боб с объемом в верхней части головы и боб с боковым пробором и угловым срезом также очень хорошо подходят для этой формы лица. Челка рекомендуется длинная — косая или прямая (не забудьте добавить ей объема с помощью укладки). Прически, которые отлично сбалансируют трапециевидное лицо, можно найти здесь.

Прямоугольное лицо

Прямое каре без челки делает лицо Алиши Киз слишком длинным и строгим. Зато с пышными кудрями Алиша просто сногсшибательна.

Что не подходит: Продолговатому лицу с высоким лбом противопоказаны прямые длинные волосы. «Почему? Потому что это еще больше удлиняет лицо. Нет движения и легкости, чтобы отвлечься от длины лица», — объясняет Марко Пелуси. Высокие прически (хвост, пучок) тоже зрительно вытягивают лицо. Челка — практически обязательный атрибут прямоугольного лица, но она не должна быть слишком короткой — лоб будет казаться еще больше. Длинная челка, разделенная на 2 части прямым пробором, тоже не лучшее решение — она также увеличит длину лица. Короткие стрижки редко идут девушкам с этим типом лица. Что нужно взять на вооружение: «Выбирайте прическу, которая делает лицо круглее и короче, — говорит Марко Пелуси. — Челка — прекрасный выбор для этой формы лица, а также стрижка, которая включает в себя множество слоев и дает ощущение движения». Прямая густая челка отлично подходит девушкам с удлиненным лицом, делая его шире и короче и подчеркивая глаза. Оптимальная длина — до бровей. Девушкам с волнистыми волосами подойдет текстурированная челка с рваными концами.

Общие рекомендации

Считается, что для овальной формы лица подходят практически любые прически. Но нужно не забывать учитывать свой тип волос. Волосы могут вести себя по-разному при укладке, сушке феном, смене климата и т. д. Перед тем как решиться на новую стрижку, расскажите мастеру об особенностях ваших волос.

Модная короткая стрижка пикси на самом деле мало кому идет. Короткие стрижки полностью открывают лицо, тем самым подчеркивая все его особенности и состояние кожи. Пикси хорошо смотрится на девушках небольшого роста с некрупными чертами лица.

Если у вас асимметричное лицо, выбирайте боковой пробор. Прямой пробор в принципе сильно подчеркивает форму лица, длинное лицо делая еще длиннее, а широкое — шире.

Прямая длинная челка не подойдет для широкого лица — она сделает его еще шире. Кроме того, стоит помнить, что такая челка привлекает внимание не только к глазам, делая взгляд выразительнее, но и к вашему носу.

Каре-боб одной длины выше плеч подчеркнет короткую шею и широкие плечи. Чтобы не привлекать внимание к этим особенностям, выбирайте легкие, многослойные стрижки без тупого ровного среза в области шеи.

Высокий пучок и гладкий конский хвост хоть и считаются бессмертной классикой, имеют свои минусы. Они невыгодно подчеркивают большой лоб, лопоухость, длинный нос, непропорциональные черты лица. Делайте их не слишком гладкими, немного небрежными, выпустите несколько прядей у лица — оно визуально станет мягче.

А какие прически больше всего любите и не любите вы?