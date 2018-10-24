15 способов создать эффектный образ, если у вас осталась 1 минута до выхода

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пожалуй, у каждой представительницы прекрасного пола бывают дни, когда необходимо выглядеть сногсшибательно или как минимум стильно, но до выхода остается буквально несколько минут. Здесь могут выручить маленькие хитрости и стильные фишечки, способные преобразить внешний вид буквально в мгновение ока. Только не забывайте, что лучшая импровизация — это подготовленная импровизация, и стоит заранее потренироваться составлять некоторые образы перед зеркалом.

AdMe.ru изучил свежие коллекции именитых дизайнеров и стильные образы модных блогеров и хочет поделиться с вами приемами, с помощью которых можно превратить банальный образ в эффектный буквально за 1 минуту.

15. Используйте безграничный потенциал шейного платка

С помощью платка можно сделать интересный и при этом достаточно нестандартный акцент в образе. Сейчас модно носить платки, обмотав ими ручку сумки, вместо ремня брюк, заплетя в хвост или повязав на голове, запястье или даже щиколотке.

14. Выбирайте крупные или асимметричные серьги

Как говорят стилисты, серьги — это новые туфли, и правильной пары этих украшений вполне достаточно, чтобы образ заиграл новыми красками. Хотя почему обязательно пары? Моносерьга — тоже актуальный и эффектный вариант. Помимо этого, сейчас в тренде массивные, асимметричные и имеющие геометрическую форму серьги. Украшения такого типа можно увидеть в свежих дизайнерских коллекциях модных домов Fendi, Jacquemus, Chloé, Marni и других.

13. Накиньте верхнюю одежду на плечи

Накинутые на плечи жакет, пальто, тренч или косуха смотрятся очень стильно и придают образу лоск, легкую небрежность, а фигуре — хрупкость. Если погодные условия позволяют, стоит взять на вооружение этот трюк, широко используемый стилистами и fashion-блогерами.

12. Повяжите рубашку или пуловер на талии

Если повязать на талии тонкий пуловер, клетчатую или джинсовую рубашку, то получится дерзкий и непринужденный образ. Сейчас в моде небрежный шик, и повязанные подобным образом свитер или рубаха произведут именно такой эффект.

11. Повяжите свитер на шею вместо шарфа

Еще один способ использовать свитер в качестве модного аксессуара, а заодно и утеплить шею — повязать его вместо шарфа. Можно даже по диагонали, пропустив один из рукавов свитера под мышкой.

10. Дополните образ актуальными украшениями

Украшения в образе — как специи в блюде: вроде можно обойтись и без них, но с ними-то гораздо вкуснее. Сейчас особенно актуальны многоярусные колье, состоящие из нескольких видов цепочек с разнообразными кулонами, а также крупные цепи из металла, серьги и браслеты геометрических форм, украшения с ракушками.

9. Используйте многослойность

Раньше образы в стиле «из-под пятницы суббота» были признаком дурного вкуса. Но времена меняются, и многослойность сейчас очень актуальна. Что нам только на руку, ведь это позволяет создавать интересные комплекты, детали которых хочется рассматривать, и при этом дает возможность стильно утеплиться — а если снять один из слоев, то вы уже в другом образе.

8. Миксуйте принты

В данном случае, чтобы создать стильный образ за 1 минуту, стоит заранее потренироваться в умении миксовать разноплановые рисунки. Если вы новичок, лучше начать с сочетания подобного с подобным — абстракция с абстракцией, геометрический принт с другим геометрическим принтом. Важно, чтобы рисунки были разного размера, например крупную клетку сочетайте с более мелкой. Ну а профессионалы могут миксовать даже флористический рисунок с анималистическим принтом и клеткой, как это было сделано, к примеру, на показе Michael Kors.

7. Экспериментируйте с шарфами и палантинами

Использование шарфов — еще один прием, который позволит в мгновение ока преобразить ваш внешний вид, особенно в осенне-зимний сезон. Этот аксессуар поможет создать модный многослойный образ, и с его помощью можно вдохнуть новую жизнь в свое пальто, если накинуть шарф сверху и прихватить пальто вместе с шарфом ремнем. Сегодня, помимо привычных вязаных и текстильных моделей, актуальны также шарфы из искусственного меха и стеганые.

6. Добавьте в образ солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки разных цветов и размеров, в тонкой или массивной оправе, с обычными, цветными или зеркальными стеклами могут стать своеобразной «вишенкой на торте» в вашем образе. А о том, как выбрать очки, подходящие именно вашему типу лица, можно почитать здесь.

5. Наденьте гетры или носочки

Чулочно-носочные изделия, в частности гетры, гольфы и носочки, — бюджетный способ вдохнуть новую жизнь в свой гардероб и расставить стильные акценты. Идеи образов с гетрами можно подсмотреть у модных блогеров и, к примеру, в коллекции осень-зима 2018 модного дома Chanel.

4. Используйте ремни и пояса

Благодаря ремню можно сделать акцент на линии талии и придать силуэту женственные очертания, даже если на вас надет жакет oversize. Сейчас особенно актуальны ремни с крупными пряжками, ремни в ковбойском стиле и с анималистическим принтом, а также пояса-корсеты, которые, в частности, были продемонстрированы на показе дома высокой моды Alexander McQueen.

3. Выбирайте акцентные сумки

У стилистов существует такое понятие, как statement bag, дословно — «сумка-высказывание», «сумка-заявление». Другими словами, это вещь, которая «делает» ваш образ. Стоит завести в своем гардеробе несколько подобных сумок, и тогда даже в простой белой майке с джинсами вы будете «на стиле».

2. Выбирайте яркую губную помаду

Тут без комментариев — это акцент, который привлекает внимание и может вывести даже самый простой образ на новый уровень. Современная мода позволяет использовать яркую губную помаду не только в вечернем, но и в дневном макияже.

1. Завершите образ с помощью головного убора