12 недорогих идей, чтобы ваш дом выглядел как с обложки журнала

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Вовсе не обязательно выбрасывать сумасшедшие деньги на услуги дизайнеров интерьера или переклеивать обои во всех комнатах, чтобы обновить свой дом. Достаточно всего лишь добавить пару декоративных элементов, и ваше жилье заиграет новыми красками. AdMe.ru подготовил для вас несколько простых и действенных идей, как обновить интерьер без лишних затрат.

Цветные подушки

Разноцветные подушки — это яркие акценты в интерьере, способные изменить восприятие комнаты в целом. Вы можете экспериментировать с размерами и цветами подушек, сочетая узорчатые и однотонные, — так ваш интерьер будет выглядеть только интересней!

Необычное зеркало

Повесив на стену зеркало необычной формы, вы не только зрительно увеличите пространство, что особенно выигрышно для небольшого помещения, но еще и подчеркнете собственную индивидуальность.

Баночки для сыпучих продуктов

Емкости для хранения круп и других сыпучих продуктов компактны и очень практичны. А если расставить их на видном месте, они будут выполнять еще и эстетическую функцию, выгодно дополняя интерьер вашей кухни.

Яркий ковер

Яркий коврик привносит в пространство соответствующее настроение и, конечно же, создает уют. Главное — соблюдайте правило: если ваша комната темная, то выбирайте светлые оттенки, а если в интерьере преобладает пастельная цветовая гамма, то следует отдать предпочтение насыщенным тонам.

Мудборд

Мудборд (от английского «мood board» — «доска настроения») не только позволяет визуализировать желания, но и дает возможность создать оригинальное цветовое панно, которое полностью передает характер хозяина. Клеить можно все что угодно: вырезки из журналов, вдохновляющие цитаты или собственные снимки. Такая картина оживит интерьер и добавит ему индивидуальности.

Оригинальные светильники

На сегодняшний день светильники являются не просто источником света, но еще и модной и оригинальной частью декора. Вы можете выбирать их по типу освещения (теплый или холодный свет), экспериментировать с креплениями (настенные, подвесные или настольные) и подбирать светильники по форме (от деревянных ламп в эко-стиле до ярких неоновых вывесок).

Плетеные корзины

Плетеные корзинки, в зависимости от их форм и размеров, можно использовать абсолютно по-разному. Их преимущество заключается в том, что корзинки хорошо смотрятся в любой комнате, они невероятно вместительны и к тому же создают «природную» атмосферу в доме.

Разноцветная бумага в рамках

Возьмите разноцветную бумагу и распечатанные рисунки или самостоятельно вырежьте картинки из журналов и вставьте в рамки для фотографий. Ваши стены сразу заиграют новыми красками! А главным преимуществом такого декораторского решения является то, что обновлять помещение можно хоть каждый день, просто меняя картинки под стеклом.

Виниловые наклейки

Сегодня виниловые наклейки используются для оформления стен в помещении. Они позволяют обновить приевшийся интерьер, не меняя при этом обои и основной цвет стен.

Книги в однотонной бумаге

Чтобы домашняя библиотека смотрелась стильно, оберните все книги в одинаковую бумагу. Вы можете выбрать сразу несколько цветов, и тогда ваша книжная полка будет с ходу бросаться в глаза.

Новогодняя гирлянда

Кто сказал, что гирлянда нужна только для украшения елки? Маленькие мерцающие огоньки гирлянды сделают ваш дом более уютным. С ее помощью можно украсить зеркало или написать на стене какое-то мотивирующее слово для соответствующего настроения в комнате.

Декорирование цветным скотчем

Быстро и оригинально обновить интерьер можно с помощью обычного цветного скотча. Эффектней всего на стене будут смотреться геометрические линии и узоры, хотя можно поэкспериментировать и с более сложным рисунком.