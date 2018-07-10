Как с помощью купальника подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры
Как скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры правильной одеждой, знают все модницы. Но как только дело доходит до выбора купальника, все правила тут же летят в трубу. Казалось бы, что могут изменить в масштабах целого человека 4 треугольничка или 2 полоски ткани? Однако грамотные стилисты даже тут умудряются творить с силуэтом настоящее волшебство.
AdMe.ru делится секретами о том, как выбрать купальник с учетом особенностей своей фигуры и стать королевой пляжа.
Спортивное тело
Часто бывает, что после регулярных тренировок и диет объемы теряются в тех самых местах, где они как раз были нужны. Рельефные мышцы выглядят восхитительно, но в образе может не хватать женственности.
- Подчеркнуть прекрасную физическую форму и добавить ей мягкости помогут купальники монокини — это облегченный вариант слитного купального костюма с прорезями по бокам. Такая модель визуально превращает фигуру в «песочные часы».
- Также при атлетическом телосложении не стоит пренебрегать «девчачьими» расцветками, рюшами и другими украшениями, которые добавят спортивным девушкам женственности и романтики.
Высокий рост
Несмотря на то что высокий рост считается достоинством, многие девушки продолжают комплексовать и даже сутулиться, скрывая природную стать. При выборе купальника важно правильно распределить акценты, чтобы фигура не выглядела слишком громоздкой.
- Уравновесить силуэт помогут лиф с декольте и плавки с низкой посадкой. Купальник бикини лучше всего смотрится именно на высоких.
- Набедренная повязка или низ в виде шортиков визуально «разделят» пропорции и отвлекут внимание от роста.
- Высокие и стройные девушки могут позволить себе купальники с горизонтальными полосками. Морской стиль никогда не потеряет актуальности в пляжной моде.
Пышная грудь
Девушки с большим размером груди хорошо знают, как подчеркивает красоту форм кокетливый вырез, и выбирают такой фасон для пляжа. Особое внимание здесь стоит уделить поддерживающим свойствам купальника:
- При выборе лифа стоит отдавать предпочтение моделям с бретелями или широкими завязками. Дополнительной поддержкой послужат чашечки бюстгальтера. Маечные фасоны и модель «халтер» с завязками на шее подойдут лучше других.
- В верхней части купальника лучше отказаться от декоративных элементов типа воланов и ярких расцветок, но все это отлично подойдет для низа купального костюма. Такое сочетание зрительно уравновесит пропорции фигуры.
Выразительные бедра
Выдающиеся бедра, как правило, либо прячут в плавки-шортики или, наоборот, выставляют напоказ, надевая на пляж стринги. Однако при грушевидном типе силуэта стилисты советуют сбалансировать пропорции, чтобы верхняя часть тела не казалась меньше нижней и фигура выглядела гармонично.
- Чтобы визуально уравновесить объемы бедер с объемами груди, верх купального костюма лучше выбирать более светлых оттенков и не стесняться объемных украшений или чашечек с эффектом пуш-ап в этой части купальника.
- Для визуальной коррекции пропорций идеально подойдут модели купальника с воланами на лифе. Эта модная деталь сделает ваш пляжный образ еще более женственным.
Худоба
Выступающие ключицы и хрупкие плечи придают фигуре худеньких девушек женственности. Единственный недостаток такого телосложения — не слишком выраженные округлости силуэта.
- Уже давно вошедшие в пляжную моду купальники бандо без лямок как нельзя лучше акцентируют внимание на женственных округлостях фигуры.
- Визуально сделает грудь более объемной бюстгальтер пуш-ап или лиф с оборками. Завязки по бокам в нижней части купальника зрительно сделают бедра объемнее.
- Худеньким девушкам не нужно стесняться ярких расцветок, светлых оттенков и крупных принтов.
Маленький рост
Миниатюрные девушки обычно носят каблуки, чтобы казаться чуть выше. На пляже эту функцию исполнит правильно подобранный купальник.
- Девушкам небольшого роста подойдет модель в ретростиле с завышенной талией.
- Низ купальника с высокими проймами визуально добавит несколько сантиметров к длине ног. Кстати, на такой манер можно носить и обычные плавки, немного подтянув их по бокам выше линии бедер.
- Вертикальные полосы или глубокий вырез в верхней части купальника зрительно сделают вас выше.
Аппетитные формы
Полным девушкам совсем не придется комплексовать на пляже, если правильно подобрать купальный костюм с учетом особенностей фигуры.
- С помощью купальника можно подчеркнуть и визуально сузить талию. Купальники с полосами, вставками контрастных цветов или низом с завышенной талией идеально подойдут для этих целей.
- Если вы хотите скорректировать область живота, стоит отдать предпочтение фасонам классического закрытого купальника (майо, свимдресс) или модели танкини с удлиненным верхом. Утягивающие свойства таких моделей визуально сделают вас на несколько размеров меньше.
- Стилисты рекомендуют выбирать модели с широкими бретелями, которые не врезаются в кожу, и не бояться экспериментировать с цветом купальника. Он не обязательно должен быть черным, геометрические узоры или некрупный цветочный орнамент добавит вашему образу летнего настроения и визуально уменьшит объемы.
- Материал купальника должен быть матовым с высоким содержанием лайкры, блестящая ткань визуально увеличивает размеры.
Удавалось ли вам найти идеальный купальник для своего типа фигуры?
Фото на превью jrswimwears / Instagram, fashion_sekret / Instagram