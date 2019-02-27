Как просканировать человека по тату. Пособие для циников

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Проходя мимо лавочки с бабушками со свеженабитой татушкой, вы можете услышать о себе несколько неприятных фраз. Однако мнение о непристойном поведении девушек с тату разделяют не только пожилые женщины, но и многие молодые мужчины. Этот факт подтвердили путем эксперимента французские исследователи. Они послали на разные пляжи девушек в одинаковых купальниках и установили, что к барышням с рисунками на коже представители сильного пола подходили чаще и быстрее, чем к девушкам без наколок.

AdMe.ru решил поставить точку в вопросе, что на самом деле говорит о человеке наличие татуировки, ее дизайн и расположение на коже. Не относитесь к этому слишком серьезно: думаем, небольшая порция юмора и сарказма в холодный будний день никому не повредит.

Профессор Вирен Свами утверждает, что наличие тату может сказать следующее о вашем характере: Вы экстраверт.

Вы открыты новому опыту и приключениям, готовы рисковать. Но не слишком.

Вы всегда рады заявить миру о своей уникальности.

Вы склонны к словесной агрессии и легко впадаете в гнев (в большей степени касается женщин). Люди с хорошо заметными тату являются более импульсивными, они склонны жить настоящим, а не строить далеко идущие планы. Такой человек скорее возьмет вещь в кредит, а не будет на нее копить. Но если татуировка расположена на месте, которое легко скрыть под одеждой, то перед вами достаточно предусмотрительная личность. А девушки с боди-артом на малозаметных участках тела ведут себя не легкомысленнее дам без рисунков на коже.

Если тату у девушки легко скрыть, она проявляет предусмотрительность и в других сферах жизни.

Смысл, который человек вкладывает в тату, можно распознать по его расположению и дизайну.

Черепа и кости

Такое изображение часто выбирают люди, которые бравируют своим бесстрашием перед смертью. Любят эти рисунки и подростки, ведь ими не только можно напугать окрестных тетушек, но и показать свою мятежность и готовность бороться с авторитетами. Для некоторых людей череп — это напоминание о недолговечности человеческого существования. Они не привыкли пасовать перед трудностями и стремятся брать от жизни все. Думаем, в этом им можно только позавидовать.

Бабочка

Бабочка символизирует молодость и перерождение. Если девушка лет 20–25 набивает себе на лодыжке или руке бабочку — это лишь способ привлечь к себе внимание и подчеркнуть свою красоту. Если этот рисунок выбирает женщина старше 40 — вероятно, она несколько инфантильна или носит розовые очки. Мужчина с бабочкой на теле, скорее всего, еще не вышел из «кокона». И в комплекте с ним прилагается гиперзаботливая мама или целое семейство не в меру навязчивых родственников. Но нет правил без исключений: если такое тату (или изображение пчелы) набивает спортивного вида парень, он может оказаться боксером или мастером восточных единоборств. А выбранный символ неслучаен: это призыв порхать, подобно бабочке, или жалить, как пчела.

Оскаленная пасть или челюсти

Рисунки с клыками, тигриными, львиными и другими мордами вполне естественно смотрятся на теле крепких мужчин. Это знак агрессии, того, что человек способен за себя постоять. Иногда они указывают на принадлежность к какой-то группе, например спортивной команде. Но такое тату с акцентом на зубах или на раскрытой пасти может быть и у хрупкой девушки, и робкого молодого человека. С его помощью такие люди обороняются, отпугивают потенциальных обидчиков и в то же время привлекают внимание. Сами понимаете, миниатюрной блондинке набить тату с широко раскрытой волчьей или медвежьей пастью — все равно что размахивать флагом и кричать: «Посмотрите на меня». В то же время люди, выбирающие такое изображение, обычно имеют собственные взгляды, не склонны к переменчивости и легкомыслию. Задев их за живое, вы можете столкнуться с яростной конфронтацией, достойной настоящего бойца. Даже если всего 5 минут назад вы бы подтвердили под присягой, что никого белее и пушистее не встречали.

Обезьяна

Обезьяна символизирует подсознательные инстинкты человека, его древнюю, примитивную сторону. Вероятнее всего, о Стендале или Достоевском с таким человеком не поговоришь. Но если вы чувствуете в себе исследовательский азарт в духе Фрейда, то можете открыть для себя много нового из общения с такой особой. Карикатурное изображение обезьяны — это способ посмеяться над человеческими пороками и слабостями (в том числе и своими). Люди с такой наколкой обладают чувством юмора и достаточно просто относятся к жизни. И если вам нужен компаньон для какого-то обезбашенного эксперимента, считайте, вы его уже нашли.

Иероглифы

Люди, занимающиеся единоборствами или духовными практиками, могут вкладывать в тату с иероглифом глубокий смысл, верить в то, что оно помогает им побеждать в боях, сконцентрировать умственную или физическую энергию. Для человека, далекого от восточной философии, это просто пафосное тату, придающее ему загадочности и демонстрирующее его открытость миру. И только люди, знающие японский язык, могут мимоходом заметить, что трудно быть глубокой личностью, когда на руке красуется надпись «Суп с рисовой лапшой».

Выбирая иероглиф для тату, нужно быть уверенным в его значении. Иначе вместо «гармонии» или «силы» вам могут набить «суши».

Надписи

Высокопарные фразы на разных языках — это способ показать всему миру интеллектуальное превосходство или тонкую душевную организацию. Хотя на самом деле человек может быть прожженным циником. И если 25-летний парень носит на себе надпись в духе Оскара Уайльда: «Я смеюсь над своими трагедиями, это единственный способ переносить их», то, вероятно, папа перестал оплачивать его долги по бесчисленным кредитам и ему теперь приходится искать себе работу. Иногда надпись символизирует какую-то особу или важное событие в жизни. Это может быть кредо, которым руководствуется человек, имя избранника или ребенка. Такие люди отличаются вдумчивостью и часто серьезно относятся к окружающей действительности, могут быть преданными и любящими.

Персонажи фильмов, комиксов или мультфильмов

«Никогда не взрослей».

Люди с такими тату — большие дети. Им бы еще в куклы играть или машинки на радиоуправлении катать, а общество говорит: «В 28 „годиков“ ты уже взрослый». Вот они и пытаются показать свою «взрослость» как умеют, а получается пока плохо. Общаться с ними можно вполне весело: вы можете даже зарядиться порцией настоящего детского веселья. Но серьезно они относятся только к объекту обожания: Спайдермену на плече или Брэдли Куперу на бедре.

Кастеты, биты, кинжалы

Такое тату может быть не только у агрессивных парней, которые не прочь лишний раз поработать кулаками, но и у застенчивых и неуверенных в себе. В этом случае это послание миру: «Я могу за себя постоять». Ну, сделаем вид, что мы поверили...

Розы

Роза — символ любви и красоты. У девушек подчеркивает женственность и чувственность, особенно если расположена на бедре или на других скрытых участках тела. У мужчины может служить символом баланса или означать преданность. Моряки часто делали тату с розами, которые символизировали их подруг, жен или матерей. Эти изображения оберегали матросов во время долгих плаваний. А вообще роза — такой же попсовый символ, как на Востоке лотос, и может означать все что угодно: от чистоты и невинности до жертвы (из-за острых шипов). И если вы не знаете, какое тату сделать, — набейте розу, а потом на досуге и значение придумаете.

Небольшие абстракции, узоры, цветочки

Эти изображения, как и колючая проволока, небольшие животные или насекомые, часто не несут смысла. Сделаны просто для красоты и мало что говорят о своем владельце. Часто такие тату делают вслед за более смелым другом (подругой) или просто для украшения. Это как купить новые серьги: кардинально ничего в имидже не поменялось, но изюминка уже есть.

Крупные, интересные абстрактные узоры, животные, персонажи фэнтези

Таких тату может быть несколько, и тогда они плавно переходят одно в другое. Выполнены мастерски, имеют крупный размер: иногда это «рукава», иногда они покрывают всю спину или значительную часть грудной клетки. И понятно, что набиты не для того, чтобы «просто сделать». Обладатели таких узоров обычно связаны с творческой сферой: фотографы, модели, музыканты, диджеи или просто оригиналы. Нередко эти люди эгоцентричны, немного оторваны от жизни, не разделяют традиционные ценности и живут по своим правилам. Но общаться с ними, скорее всего, будет весьма интересно.

Бонус: карта татуировок