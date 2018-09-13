Как правильно носить летние вещи осенью (Модное пособие для тех, кто уже скучает по теплым дням)
С каждым днем температура за окном становится все ниже, и термометр намекает, что пора доставать теплые вещи. Но если вы не хотите расставаться с полюбившимся за лето платьем, то не спешите расстраиваться: сарафаны, топы и шорты можно гармонично вписать в осенний гардероб. В статье мы покажем, как продлить воспоминания о теплых днях и при этом одеться по погоде.
AdMe.ru подсмотрел идеи у знаменитых блогеров и надеется, что у нас получится вдохновить вас на эксперименты с образом.
Джинсовая куртка
- Давно прошли те времена, когда сочетать джинсовую одежду разных цветов было преступлением против моды. Беспроигрышный вариант — деним разного цвета в одном образе. Теперь ваш летний топ и белые джинсы не будут пылиться целый год в шкафу.
- Обратите внимание на детали: если на джинсовой куртке есть декоративные элементы из кожи, то и платье лучше подобрать из аналогичного материала. Это правило относится также и к кружевам, и к декоративным текстильным заплаткам или карманам.
- Если на джинсовой куртке есть вышивка или много нашитых элементов, то стоит отдать предпочтение однотонным вещам нейтральных цветов. Это правило действует и наоборот: если на куртке нет украшений, то ее можно дополнить яркой обувью, сумкой и вещами с принтами.
Тренч и шорты
- Достаточно провокационное сочетание, которое любят знаменитости и блогеры, — тренч и шорты. В застегнутом плаще вы будете смотреться элегантно, а в расстегнутом — дерзко и сексуально.
- Выбор колготок зависит от погоды и вашей смелости: незаметные телесные, с геометрическим узором или сетка.
- После лета обычно остается много белых вещей, поэтому образ total white как никогда актуален. Единственное правило: учитывайте оттенки белого. Если не получается подобрать вещи тон в тон, стоит помнить, что теплые оттенки не сочетаются с холодными, а яркие — с приглушенными.
Бомбер и платье
- Осень — прекрасное время, чтобы поэкспериментировать с разными текстурами тканей. И чем больше контраста, тем интереснее образ: кружево и деним, шелк и крупная вязка, шифон и кожа.
Пальто
- Даже если стрелка термометра стремится к нулю, можно не отказываться от изделий с кружевами. Главное, не забывать, что все остальные элементы образа должны быть теплыми: плотные колготки, шерстяное пальто и шапка.
-
Вечный спор, может ли выглядывать подол платья из-под пальто, решен. Ответ: может, если ваше платье из легкой (например, шифоновой) ткани или с кружевами.
- Осенний образ, который уже стал классическим: пальто oversize, кеды и длинное платье прямого кроя.
Кожаная куртка и цветы
- Одно из самых популярных сочетаний — летнее платье и ботфорты. Предпочтение стоит отдать ботфортам из замши — они не только согреют, но и сделают ноги визуально стройнее.
- Самый простой способ создать женственный образ — косуха и легкое платье. Но стоит помнить, что при таком сочетании необходимо добавить немного брутального антуража (грубые ботинки, сумка с цепями или шипами), прическу тоже лучше сделать небрежной.
Замша
- Изделия из замши хорошо смотрятся с любыми джинсами, но если погода позволяет, то можно сделать выбор в пользу джинсовых шорт.
- Вторая вещь, которая идеально подходит замше, — полосатый топ. Самый популярный вариант: белые джинсы или брюки, тельняшка и куртка из замши.
- Вариант для смелых — сочетание спортивных брюк, легкого топа, каблуков и замши. Тем не менее модные дома, знаменитости и блогеры полюбили этот повседневный образ, может, и вам стоит попробовать?
- Если у вас есть летнее платье из натуральных тканей, то смело сочетайте его с замшевой курткой — идеальный образ для любителей стиля бохо.
Кардиган и шелк
- Шелковые топы уже не первое лето пользуются популярностью, и они прекрасно сочетаются с пушистыми кардиганами.
- Классика, которая греет не только душу, но и тело, — летнее платье и кардиган. Важное требование: кардиган должен быть достаточно плотным, через него не должны прорисовываться швы и бретельки от одежды, которая находится под ним.
Свитер и платье
- Нежное и уютное сочетание — летнее платье и удлиненный свитер. Создайте контраст и дополните образ грубыми ботинками или кедами.
- Для создания более стройного силуэта повяжите ремень поверх свитера, так он не будет визуально добавлять пару лишних килограммов.
- Еще один способ избавиться от эффекта объемности, который создают вязаные вещи, — откройте запястья, подсобрав рукава.
Блейзер
- Звучит парадоксально, но на контрасте со строгими вещами можно добиться максимально женственного образа. Легкое платье и классический блейзер — один из тандемов, который всегда смотрится выигрышно.
- Также блейзер можно сочетать и с короткими топами. Главное правило — низ в таком комплекте должен быть с высокой талией.
Водолазка
- Водолазка в сочетании с летним платьем создает романтичный образ. Важное условие: ткань сарафана должна быть плотной, водолазка не должна под ним просвечиваться.
- Черная водолазка универсальна и подойдет к любой вещи в вашем гардеробе. Ее можно надеть под объемный топ с ярким принтом или дополнить летнюю юбку длины миди.
Многослойность
- Несочетаемые на первый взгляд вещи — шифоновое платье, теплый свитер и джинсы свободного кроя — создают одновременно женственный и при этом комфортный повседневный образ.
- Белая рубашка есть почти в каждом гардеробе, и ей можно найти оригинальное применение: наденьте ее под платье.
- Главное правило при сочетании платья и джинсов — не застегивать платье до пояса.
А вы носите летние вещи осенью или без сожаления убираете их до следующего года?
Фото на превью Danielle Bernstein / instagram, aylin_koenig / instagram