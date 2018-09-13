Как правильно носить летние вещи осенью (Модное пособие для тех, кто уже скучает по теплым дням)

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С каждым днем температура за окном становится все ниже, и термометр намекает, что пора доставать теплые вещи. Но если вы не хотите расставаться с полюбившимся за лето платьем, то не спешите расстраиваться: сарафаны, топы и шорты можно гармонично вписать в осенний гардероб. В статье мы покажем, как продлить воспоминания о теплых днях и при этом одеться по погоде.