10 модных образов от самых стильных женщин Голливуда и их доступные аналоги

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чтобы одеваться как звезда, необязательно тратить целое состояние на наряды из последних модных коллекций. Достаточно черпать вдохновение у самых стильных актрис и находить аналогичные модели по доступным ценам, как это сделали мы.

AdMe.ru решил взглянуть, во что одеваются женщины, которые регулярно возглавляют списки самых стильных звезд, и поискать похожие комплекты, только в разы (и десятки раз) дешевле.

1. Джиджи Хадид — бежевое платье без плеч

Джиджи Хадид в лаконичном платье Fendi с открытыми плечами и в высоких белых сапогах. Образ она дополнила узкими очками в двуцветной оправе и маленькой сумочкой с контрастными деталями. Вот такое платье может стать основой аналогичного образа:

Платье Fendi — 109 000 руб.

Платье Ruxara — 2 990 руб.

2. Виктория Бекхэм — бежевый тренч и клетчатые брюки

Виктория Бекхэм с удовольствием демонстрирует свою дизайнерскую одежду в повседневной жизни. На этот раз она выбрала легкий тренч и светлые клетчатые брюки из свежей коллекции Victoria Beckham. Более доступное сочетание легкого тренча с брюками в клетку:

Тренчкот Victoria Beckham — 143 100 руб.

Брюки Victoria Beckham — 75 800 руб.

Тренчкот NA-KD — 4 900 руб.

Брюки Stradivarius — 2 799 руб.

3. Миранда Керр — брюки с цветочным принтом, белый пиджак и кроп-топ

Миранда Керр даже в аэропорту предпочитает выглядеть элегантно. В этот раз для путешествия она выбрала черные брюки Ann Taylor с ярким цветочным принтом, белый классический блейзер Saint Laurent и бежевый кроп-топ. Воссоздать образ можно вот с такими вещами:

Блейзер Saint Laurent — 223 700 руб.

Брюки Ann Taylor — 8 000 руб.

Блейзер Missguided — 2 790 руб.

Брюки River Island — 1 990 руб.

4. Блейк Лайвли — вязаное платье

То самое платье, про которое дочка Блейк Лайвли сказала: «Мамочка, ты забыла надеть штаны». И была права, потому что это удлиненный свитер Haider Ackermann, который смелая актриса носит на манер платья. Если вы любите такие образы, то вам подойдет платье-свитер Asos:

Свитер Haider Ackermann — 28 000 руб.

Платье Asos — 1 890 руб.

5. Натали Портман — сиреневая блузка и джинсы с высокой талией

Изящная Натали Портман сочетает потертые джинсы с кокетливой блузкой Batsheva и отдает предпочтение не шпилькам, а удобным балеткам-лодочкам. Одеться в таком же стиле помогут 2 вещи:

Блуза Batsheva — 13 800 руб.

Блуза River Island — 870 руб.

Джинсы Boohoo — 1 700 руб.

6. Эмма Уотсон — пальто и платье

Образ Эммы Уотсон вызвал немало обсуждений. Пока одни говорили, что она выглядит на 40, другие хвалили актрису за тонкое чувство стиля. Белое платье Maiyet с длинным рукавом она решила дополнить пальто Behno молочного цвета. Одеться в таком же стиле можно так:

Пальто Behno — 136 000 руб.

Платье Maiyet — 101 000 руб.

Пальто Luisa Spagnioli — 11 300 руб.

Платье Lulus — 3 100 руб.

7. Джессика Альба — юбка и блузка

Джессика Альба часто появляется в вещах из свежих коллекций Lela Rose. На этот раз она выбрала зеленую юбку-карандаш с жемчужными пуговицами и прозрачную блузку в клетку. Нюдовые босоножки удачно не перетягивают на себя внимание. Похожее сочетание можно составить из таких вещей:

Юбка Lela Rose — 54 000 руб.

Блузка Lela Rose — 54 000 руб.

Юбка Shein — 1 140 руб.

Блузка Moe — 2 400 руб.

8. Рози Хантингтон-Уайтли — кожаный жакет и серые шерстяные брюки

Рози Хантингтон-Уайтли часто играет на контрастах. Широкие шерстяные брюки Max Mara и серый топ она дополнила ярким кожаным жакетом We11 Done, леопардовыми босоножками и массивными очками. Вот похожее осеннее сочетание:

Жакет We11 Done — 52 700 руб.

Брюки Max Mara — 64 200 руб.

Жакет VintageSuggestion — 2 176 руб.

Брюки Cividini — 6 050 руб.

9. Кира Найтли — акварельное платье-рубашка и пиджак

Обычно Кира Найтли появляется на мероприятиях в нарядах Valentino, но в этот раз ее засняли в ансамбле из новой коллекции британского дизайнера Bora Aksu. На Кире летящее платье с акварельно-цветочным принтом и укороченный блейзер с контрастной отделкой. Создать аналогичный образ можно и без дизайнера:

Платье Bora Aksu — от 50 000 руб.

Пиджак Bora Aksu — 66 300 руб.

Платье CLUWPFH — 2 170 руб.

Блейзер Zara — 8 599 руб.

10. Хайди Клум — синее пляжное платье

Хайди Клум в летящем синем платье Three Graces London с открытыми плечами. Идеальный летний вариант. Платье с похожим образом:

Платье Three Graces London — 49 300 руб.

Платье XARIZMAS — 2 950 руб.