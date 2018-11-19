10 модных образов от самых стильных женщин Голливуда и их доступные аналоги
Чтобы одеваться как звезда, необязательно тратить целое состояние на наряды из последних модных коллекций. Достаточно черпать вдохновение у самых стильных актрис и находить аналогичные модели по доступным ценам, как это сделали мы.
AdMe.ru решил взглянуть, во что одеваются женщины, которые регулярно возглавляют списки самых стильных звезд, и поискать похожие комплекты, только в разы (и десятки раз) дешевле.
1. Джиджи Хадид — бежевое платье без плеч
Джиджи Хадид в лаконичном платье Fendi с открытыми плечами и в высоких белых сапогах. Образ она дополнила узкими очками в двуцветной оправе и маленькой сумочкой с контрастными деталями.
Вот такое платье может стать основой аналогичного образа:
- Платье Fendi — 109 000 руб.
- Платье Ruxara — 2 990 руб.
2. Виктория Бекхэм — бежевый тренч и клетчатые брюки
Виктория Бекхэм с удовольствием демонстрирует свою дизайнерскую одежду в повседневной жизни. На этот раз она выбрала легкий тренч и светлые клетчатые брюки из свежей коллекции Victoria Beckham.
Более доступное сочетание легкого тренча с брюками в клетку:
- Тренчкот Victoria Beckham — 143 100 руб.
- Брюки Victoria Beckham — 75 800 руб.
- Тренчкот NA-KD — 4 900 руб.
- Брюки Stradivarius — 2 799 руб.
3. Миранда Керр — брюки с цветочным принтом, белый пиджак и кроп-топ
Миранда Керр даже в аэропорту предпочитает выглядеть элегантно. В этот раз для путешествия она выбрала черные брюки Ann Taylor с ярким цветочным принтом, белый классический блейзер Saint Laurent и бежевый кроп-топ.
Воссоздать образ можно вот с такими вещами:
- Блейзер Saint Laurent — 223 700 руб.
- Брюки Ann Taylor — 8 000 руб.
- Блейзер Missguided — 2 790 руб.
- Брюки River Island — 1 990 руб.
4. Блейк Лайвли — вязаное платье
То самое платье, про которое дочка Блейк Лайвли сказала: «Мамочка, ты забыла надеть штаны». И была права, потому что это удлиненный свитер Haider Ackermann, который смелая актриса носит на манер платья.
Если вы любите такие образы, то вам подойдет платье-свитер Asos:
- Свитер Haider Ackermann — 28 000 руб.
- Платье Asos — 1 890 руб.
5. Натали Портман — сиреневая блузка и джинсы с высокой талией
Изящная Натали Портман сочетает потертые джинсы с кокетливой блузкой Batsheva и отдает предпочтение не шпилькам, а удобным балеткам-лодочкам.
Одеться в таком же стиле помогут 2 вещи:
- Блуза Batsheva — 13 800 руб.
- Блуза River Island — 870 руб.
- Джинсы Boohoo — 1 700 руб.
6. Эмма Уотсон — пальто и платье
Образ Эммы Уотсон вызвал немало обсуждений. Пока одни говорили, что она выглядит на 40, другие хвалили актрису за тонкое чувство стиля. Белое платье Maiyet с длинным рукавом она решила дополнить пальто Behno молочного цвета.
Одеться в таком же стиле можно так:
- Пальто Behno — 136 000 руб.
- Платье Maiyet — 101 000 руб.
- Пальто Luisa Spagnioli — 11 300 руб.
- Платье Lulus — 3 100 руб.
7. Джессика Альба — юбка и блузка
Джессика Альба часто появляется в вещах из свежих коллекций Lela Rose. На этот раз она выбрала зеленую юбку-карандаш с жемчужными пуговицами и прозрачную блузку в клетку. Нюдовые босоножки удачно не перетягивают на себя внимание.
Похожее сочетание можно составить из таких вещей:
- Юбка Lela Rose — 54 000 руб.
- Блузка Lela Rose — 54 000 руб.
- Юбка Shein — 1 140 руб.
- Блузка Moe — 2 400 руб.
8. Рози Хантингтон-Уайтли — кожаный жакет и серые шерстяные брюки
Рози Хантингтон-Уайтли часто играет на контрастах. Широкие шерстяные брюки Max Mara и серый топ она дополнила ярким кожаным жакетом We11 Done, леопардовыми босоножками и массивными очками.
Вот похожее осеннее сочетание:
- Жакет We11 Done — 52 700 руб.
- Брюки Max Mara — 64 200 руб.
- Жакет VintageSuggestion — 2 176 руб.
- Брюки Cividini — 6 050 руб.
9. Кира Найтли — акварельное платье-рубашка и пиджак
Обычно Кира Найтли появляется на мероприятиях в нарядах Valentino, но в этот раз ее засняли в ансамбле из новой коллекции британского дизайнера Bora Aksu. На Кире летящее платье с акварельно-цветочным принтом и укороченный блейзер с контрастной отделкой.
Создать аналогичный образ можно и без дизайнера:
- Платье Bora Aksu — от 50 000 руб.
- Пиджак Bora Aksu — 66 300 руб.
- Платье CLUWPFH — 2 170 руб.
- Блейзер Zara — 8 599 руб.
10. Хайди Клум — синее пляжное платье
Хайди Клум в летящем синем платье Three Graces London с открытыми плечами. Идеальный летний вариант.
Платье с похожим образом:
- Платье Three Graces London — 49 300 руб.
- Платье XARIZMAS — 2 950 руб.
А какой образ больше всего понравился вам? Захотелось один из них повторить?
Фото на превью Mega / Eastnews, Asos