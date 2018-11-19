10 модных образов от самых стильных женщин Голливуда и их доступные аналоги

Чтобы одеваться как звезда, необязательно тратить целое состояние на наряды из последних модных коллекций. Достаточно черпать вдохновение у самых стильных актрис и находить аналогичные модели по доступным ценам, как это сделали мы.

AdMe.ru решил взглянуть, во что одеваются женщины, которые регулярно возглавляют списки самых стильных звезд, и поискать похожие комплекты, только в разы (и десятки раз) дешевле.

1. Джиджи Хадид — бежевое платье без плеч

Джиджи Хадид в лаконичном платье Fendi с открытыми плечами и в высоких белых сапогах. Образ она дополнила узкими очками в двуцветной оправе и маленькой сумочкой с контрастными деталями.

Вот такое платье может стать основой аналогичного образа:

2. Виктория Бекхэм — бежевый тренч и клетчатые брюки

Виктория Бекхэм с удовольствием демонстрирует свою дизайнерскую одежду в повседневной жизни. На этот раз она выбрала легкий тренч и светлые клетчатые брюки из свежей коллекции Victoria Beckham.

Более доступное сочетание легкого тренча с брюками в клетку:

3. Миранда Керр — брюки с цветочным принтом, белый пиджак и кроп-топ

Миранда Керр даже в аэропорту предпочитает выглядеть элегантно. В этот раз для путешествия она выбрала черные брюки Ann Taylor с ярким цветочным принтом, белый классический блейзер Saint Laurent и бежевый кроп-топ.

Воссоздать образ можно вот с такими вещами:

4. Блейк Лайвли — вязаное платье

То самое платье, про которое дочка Блейк Лайвли сказала: «Мамочка, ты забыла надеть штаны». И была права, потому что это удлиненный свитер Haider Ackermann, который смелая актриса носит на манер платья.

Если вы любите такие образы, то вам подойдет платье-свитер Asos:

  • Свитер Haider Ackermann — 28 000 руб.
  • Платье Asos — 1 890 руб.

5. Натали Портман — сиреневая блузка и джинсы с высокой талией

Изящная Натали Портман сочетает потертые джинсы с кокетливой блузкой Batsheva и отдает предпочтение не шпилькам, а удобным балеткам-лодочкам.

Одеться в таком же стиле помогут 2 вещи:

6. Эмма Уотсон — пальто и платье

Образ Эммы Уотсон вызвал немало обсуждений. Пока одни говорили, что она выглядит на 40, другие хвалили актрису за тонкое чувство стиля. Белое платье Maiyet с длинным рукавом она решила дополнить пальто Behno молочного цвета.

Одеться в таком же стиле можно так:

7. Джессика Альба — юбка и блузка

Джессика Альба часто появляется в вещах из свежих коллекций Lela Rose. На этот раз она выбрала зеленую юбку-карандаш с жемчужными пуговицами и прозрачную блузку в клетку. Нюдовые босоножки удачно не перетягивают на себя внимание.

Похожее сочетание можно составить из таких вещей:

  • Юбка Lela Rose — 54 000 руб.
  • Блузка Lela Rose — 54 000 руб.
  • Юбка Shein — 1 140 руб.
  • Блузка Moe — 2 400 руб.

8. Рози Хантингтон-Уайтли — кожаный жакет и серые шерстяные брюки

Рози Хантингтон-Уайтли часто играет на контрастах. Широкие шерстяные брюки Max Mara и серый топ она дополнила ярким кожаным жакетом We11 Done, леопардовыми босоножками и массивными очками.

Вот похожее осеннее сочетание:

9. Кира Найтли — акварельное платье-рубашка и пиджак

Обычно Кира Найтли появляется на мероприятиях в нарядах Valentino, но в этот раз ее засняли в ансамбле из новой коллекции британского дизайнера Bora Aksu. На Кире летящее платье с акварельно-цветочным принтом и укороченный блейзер с контрастной отделкой.

Создать аналогичный образ можно и без дизайнера:

10. Хайди Клум — синее пляжное платье

Хайди Клум в летящем синем платье Three Graces London с открытыми плечами. Идеальный летний вариант.

Платье с похожим образом:

А какой образ больше всего понравился вам? Захотелось один из них повторить?

Фото на превью Mega / Eastnews, Asos

21 На склад!
8 Комментарии
  • 19 ноября 2018
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