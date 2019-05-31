Как популярный американский кондитер сумела рассказать о красивых вещах и мечтах, просто делая сладости
Как вы думаете, может ли пирог рассказать сказку, а модная сумочка быть съедобной и вкусной? Американский кондитер Лиз Джой (Liz Joy) вывела мастерство выпечки на такой уровень, что им вдохновляются мастера по всему миру, а крупные компании заказывают у нее мини-версии своей продукции.
Лиз делает съедобные копии модных вещей, которые выглядят как настоящие благодаря идеальной проработке деталей. Пользуются популярностью пряничные портреты, стилизованные и любимые подписчиками пироги, которые «рассказывают» истории. Создание сладостей может занимать не один день, а результат — это настоящий сказочный мир.
Мы в AdMe.ru восхищены фантазией и профессионализмом Лиз и считаем, что ее работы — настоящее искусство, которое создается с помощью мастики, глазури, карамели, красок и, конечно, вдохновения. В конце поста вас ждет бонус с видео — идеями, где показано, как легко из обычного шоколада можно сделать настоящий шедевр.
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Бонус: как создать красоту из обычного шоколада
А что вы думаете о таком кондитерском искусстве?
Фото на превью inspiredtotaste / Instagram