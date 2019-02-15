Как определить свой типаж с учетом природных данных
Хотя сегодня индустрия красоты изобилует вариантами одежды и косметики на любой вкус и кошелек, очень трудно подобрать то, что действительно подойдет. Американский имиджмейкер еще в 80-е годы выделил 4 женских типажа внешности, на которые стоит ориентироваться при создании индивидуального стиля.
Мы в AdMe.ru решили познакомиться с этой полезной теорией поближе. Тест поможет определить природный типаж и подобрать выигрышные сочетания одежды и макияжа. На каждом этапе вам нужно будет подобрать вариант ответа, который больше соответствует вашей внешности. Расшифровать результат будет проще, если вы будете записывать выбранные варианты.
Костная структура (ширина кости)
Форма плеч
Кисти и стопы
Тип фигуры (мягкие ткани)
Грудь
Талия
Бедра
Руки (от локтя до плеча) и ноги (от колена до бедра)
Подбородок
Нос
Скулы
Форма глаз
Форма губ
Щеки
Волосы
Большинство ответов А — драматик
Типичный представитель: Тильда Суинтон.
Носить: плотные текстуры с матовой и ровной поверхностью, ткани, которые хорошо держат форму. Следует избегать прозрачных и легких тканей и грубых текстур, например тяжелой вязки.
Макияж: яркие губы и подчеркнутые скулы.
Большинство ответов Б — натурал
Типичный представитель: Дженнифер Энистон.
Носить: расслабленные и прямые силуэты, можно сочетать между собой цвета, текстуры и узоры в рамках одного образа.
Следует избегать монохромных образов, одежды oversize, а также тонких и прозрачных тканей.
Макияж: нюд.
Большинство ответов В — классик
Типичный представитель: Мерил Стрип.
Носить: гладкие и мягкие силуэты, симметричные и сдержанные узоры и принты. Рекомендуется использовать одинаковые формы в рамках одного образа: или геометричные, или округлые.
Следует избегать бесформенных силуэтов и сложных узоров с множеством деталей.
Макияж: матовый.
Большинство ответов Г — гамин
Типичный представитель: Одри Тоту.
Носить: острые и прямые силуэты, живые принты, подойдет одежда с обилием мелких деталей.
Следует избегать длинной вертикальной линии, симметричных силуэтов и грубых текстур.
Макияж: smoky eyes.
Большинство ответов Д — романтик
Типичный представитель: Скарлетт Йоханссон.
Носить: легкие ткани, которые легко драпируются, замысловатые плавные принты, округлые формы. Следует избегать строгих силуэтов, прямых линий и острых углов.
Макияж: в золотистых, розовых, персиковых тонах.
А вы нашли себя среди типажей? Напишите в комментариях.