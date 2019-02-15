Как определить свой типаж с учетом природных данных

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Хотя сегодня индустрия красоты изобилует вариантами одежды и косметики на любой вкус и кошелек, очень трудно подобрать то, что действительно подойдет. Американский имиджмейкер еще в 80-е годы выделил 4 женских типажа внешности, на которые стоит ориентироваться при создании индивидуального стиля.

Мы в AdMe.ru решили познакомиться с этой полезной теорией поближе. Тест поможет определить природный типаж и подобрать выигрышные сочетания одежды и макияжа. На каждом этапе вам нужно будет подобрать вариант ответа, который больше соответствует вашей внешности. Расшифровать результат будет проще, если вы будете записывать выбранные варианты.

Костная структура (ширина кости)

Форма плеч

Кисти и стопы

Тип фигуры (мягкие ткани)

Грудь

Талия

Бедра

Руки (от локтя до плеча) и ноги (от колена до бедра)

Подбородок

Нос

Скулы

Форма глаз

Форма губ

Щеки

Волосы

Большинство ответов А — драматик

Типичный представитель: Тильда Суинтон.

Носить: плотные текстуры с матовой и ровной поверхностью, ткани, которые хорошо держат форму. Следует избегать прозрачных и легких тканей и грубых текстур, например тяжелой вязки.

Макияж: яркие губы и подчеркнутые скулы.

Большинство ответов Б — натурал

Типичный представитель: Дженнифер Энистон.

Носить: расслабленные и прямые силуэты, можно сочетать между собой цвета, текстуры и узоры в рамках одного образа.

Следует избегать монохромных образов, одежды oversize, а также тонких и прозрачных тканей.

Макияж: нюд.

Большинство ответов В — классик

Типичный представитель: Мерил Стрип.

Носить: гладкие и мягкие силуэты, симметричные и сдержанные узоры и принты. Рекомендуется использовать одинаковые формы в рамках одного образа: или геометричные, или округлые.

Следует избегать бесформенных силуэтов и сложных узоров с множеством деталей.

Макияж: матовый.

Большинство ответов Г — гамин

Типичный представитель: Одри Тоту.

Носить: острые и прямые силуэты, живые принты, подойдет одежда с обилием мелких деталей.

Следует избегать длинной вертикальной линии, симметричных силуэтов и грубых текстур.

Макияж: smoky eyes.

Большинство ответов Д — романтик

Типичный представитель: Скарлетт Йоханссон.

Носить: легкие ткани, которые легко драпируются, замысловатые плавные принты, округлые формы. Следует избегать строгих силуэтов, прямых линий и острых углов.

Макияж: в золотистых, розовых, персиковых тонах.