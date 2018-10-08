Успеть за 60 минут: как освежить обстановку в квартире быстро и без особых затрат

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Чтобы обновить обстановку в доме, вовсе не обязательно делать ремонт: благодаря простым и доступным каждому приемам можно заметно освежить наскучивший интерьер.

AdMe.ru предлагает опробовать 10 дизайнерских хитростей, благодаря которым вы сможете обновить любую комнату, потратив на это не более часа.

10. Вешаем гирлянды для оживления атмосферы

Этот аксессуар уже давно стал чем-то большим, чем просто украшением для новогодней елки. Можно разместить гирлянду на стене, подсветить ей зеркало или положить ее в большую стеклянную миску — получится оригинальный светильник.

9. Заводим живые растения

Лучше выбрать тенелюбивые комнатные цветы, чтобы расположить их в самых неожиданных местах — к примеру, в углу между стеной и мебелью.

8. Делаем наволочку из старого свитера

Вообще, обновить текстиль — отличный вариант для внесения в надоевший интерьер свежих ноток. А чтобы сделать это быстро и экономично, дайте вторую жизнь вышедшему из моды свитеру. Соорудить из него наволочку не составит труда, даже если у вас нет швейной машинки.

7. Обновляем надоевшую лампу

Еще один способ привнести в интерьер квартиры элементы живой природы — декорировать что-нибудь ветками деревьев. Например, можно очень быстро освежить старый светильник, если вокруг его ножки собрать охапку веток и перевязать их тесьмой.

6. Добавляем яркий элемент

Чтобы приевшийся интерьер заиграл новыми красками, не обязательно все в нем менять. Достаточно сделать один яркий акцент. Например, можно перекрасить что-то в контрастный всей обстановке цвет: дверь, кухонную столешницу, задние стенки серванта.

5. Группируем все свои снимки, плакаты и картины на одной стене

Чтобы сделать внешний вид комнаты более эффектным, нужно подобрать рамочки в одном стиле или в единой цветовой гамме. А вот формат их, напротив, должен быть разным. И чем больше вариантов, тем лучше.

4. Вешаем несколько зеркал в ванной

Если у вас дома завалялось несколько старых зеркал, не спешите от них избавляться. Попробуйте заменить тривиальное зеркало в ванной на композицию из нескольких зеркал, разных по форме и размеру.

3. Делаем аппликации цветной изолентой

Этот прием поможет обновить любые предметы быта, мебель и даже стены. Можно наклеить множество повторяющихся фигур, можно сделать надписи — ваш выбор придаст интерьеру индивидуальности.

2. Используем молдинги в оформлении стен

Если перестать смотреть на этот элемент исключительно с практической точки зрения, станет очевидно, что молдинг — это инструмент для воплощения самых смелых дизайнерских идей. С его помощью можно, к примеру, декорировать стены, украшать оконные карнизы. Один из популярных приемов — создавать рамки.

1. Сочетаем несочетаемое и экспериментируем