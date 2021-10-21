Как нарядились в день своей свадьбы 12 актрис, от которых на экране ну просто взгляд не оторвать

Многие девушки с самого детства мечтают о том, каким же будет оно — идеальное свадебное платье. Кто-то хочет пышную юбку и длинный шлейф, а кто-то обтягивающее или вовсе короткое. Но в любом случае главное одно: чтобы невеста была довольна и счастлива.

Мы в AdMe.ru просто-таки залюбовались образами известных актрис в день их бракосочетания. А в бонусе вас ждет звезда, которая решила устроить повторную свадьбу с нынешним супругом, и еще кое-кто, примеривший дерзкое свадебное платье на одном модном показе.

Софи Тёрнер

25-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер вышла замуж за музыканта Джо Джонаса в 2019 году. И глядя на ее роскошное платье с кружевными рукавами и огромным количеством кристаллов, сразу веришь, что девушка действительно та самая королева Севера.

Элизабет Тейлор

На свадьбе со своим пятым мужем Ричардом Бёртоном Элизабет была в совершенно нетипичном, но очень запоминающемся образе: канареечно-желтый цвет, струящийся силуэт, а еще венок из настоящих гиацинтов и ландышей.

София Вергара

Роскошная звезда «Американской семейки» для своего бракосочетания в 2015 году выбрала не менее роскошное свадебное платье, которое одновременно подчеркнуло все формы Софии и сделало из нее сказочную принцессу.

Памела Андерсон

В конце 2020 года Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя и стала практически Золушкой в стиле кантри: нежно-голубой цвет и жесткий корсет ей очень идут.

Лайза Миннелли

Элегантный свадебный наряд Лайзы Миннелли был совершенно нетипичным для 1960-х годов. Однако ее кружевная блузка, рюши на рукавах и гладкая юбка кремового цвета покорили публику и однозначно запомнились.

Миа Фэрроу

А вот звезда культового триллера «Ребенок Розмари» решила придерживаться трендов своего времени и для свадьбы с Фрэнком Синатрой выбрала прямое и лаконичное мини-платье, которое отлично подчеркнуло ее хрупкий силуэт.

Рене Зеллвегер

В 2005 году всеми любимая Бриджит Джонс вышла замуж за кантри-музыканта Кенни Чесни и остановила свой выбор на обтягивающем платье без единой лишней детали. И нам кажется, что выбор этот оказался очень даже верным.

Дженна Дуан

Во время съемок первой части популярного «Шага вперед» между исполнителями главных ролей закрутился бурный роман, который и привел к свадьбе в 2009 году. На бракосочетание с Ченнингом Тейтумом девушка надела классическое «платье принцессы» с жестким фигурным лифом и воздушной юбкой, которая напоминало мягкое облако.

Одри Хепберн

На своей второй свадьбе Одри Хепберн решила не отвлекаться на всевозможные яркие детали, надев лаконичное и стильное мини-платье. А вкупе с однотонной косынкой наряд получился оригинальным и запоминающимся.

Лили Коллинз

В сентябре 2021 года актриса сыграла свадьбу и стала на ней просто-таки лесным эльфом. Огромное количество тонкого кружева одновременно напомнило о неких стародавних временах и подчеркнуло хрупкую фигуру Лили.

Ева Лонгория

Звезда «Отчаянных домохозяек» для своей официальной свадебной церемонии в 2007 году выбрала маленькое розовое платье, в очередной раз доказав, что простой наряд часто бывает еще как хорош.

Марлен Дитрих

Легендарная Марлен покорила множество мужских сердец, но замужем была лишь единожды. А ее свадебный наряд был легким, свежим и прекрасно соответствовал духу эпохи.

Бонус № 1: спустя 9 лет после бракосочетания Сальма Хайек и ее супруг решили устроить повторную свадьбу

Церемония прошла на пляже, а сама актриса выбрала ярко-розовое летнее платье. И нам кажется, что оно отлично сочетается со жгучей внешностью Сальмы.

Бонус № 2: Шэрон Стоун примерила свадебное платье от Valentino на модном показе в 1993 году

Нам кажется, что этот нестандартный образ на удивление идеально сочетается с Шэрон и вполне мог стать ее реальным свадебным нарядом.